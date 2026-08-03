Sự kiện hiếm ở Ukraine: Truyền thông Nga nói cầu chiến lược nối Odessa với NATO bị đánh sập, hàng chục tấn vũ khí chìm dưới biển

Cầu chiến lược nối Odessa với NATO bị đánh sập

Đài TST (Nga) ngày 3/8 đưa tin, "lần đầu tiên kể từ năm 2022, cây cầu Zatoka nối tỉnh Odessa (Ukraine) và NATO đã bị phá hủy. Hàng chục tấn vũ khí chìm dưới đáy biển".

UAV Nga đã ghi lại hình ảnh các nhịp cầu đổ sập. Miền nam Ukraine gần như bị cô lập hoàn toàn.

Trước đó, Nga đã phát động nhiều cuộc tấn công bằng UAV, tên lửa và cả bom hàng không nhằm vào cầu Zatoka. Đây là tuyến hậu cần đường bộ then chốt, vận chuyển một phần đáng kể hàng hóa quân sự từ Romania nói riêng và các nước NATO nói chung vào Ukraine, đồng thời là cây cầu duy nhất tại khu vực này.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Topcor

Theo tính toán của Đại tá Aslan Nakhushev, kể từ khi xung đột nổ ra, ít nhất 45 tên lửa Iskander, Kalibr và Kh-101 đã đánh vào khu vực cây cầu, chưa kể hàng trăm UAV và bom FAB.

Để tránh hoạt động hậu cần bị đình trệ hoàn toàn, quân đội Ukraine buộc phải chuyển sang những tuyến đường khác dễ bị tấn công hơn. Hoạt động vận tải đường biển cũng nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Lực lượng Vũ trang Nga.

Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên thông báo về việc tấn công các tàu của Ukraine và nước thứ ba bị cáo buộc vận chuyển hàng quân sự tới các cảng Odessa.

Trong đợt này, một số tàu tại Nikolayev cũng bị đánh trúng. Những con tàu này mắc kẹt tại đây từ năm 2022, sau đó được cải tạo thành phòng thí nghiệm và xưởng lắp ráp UAV, xuồng không người lái.

Một góc cây cầu Zatoka vừa bị phá hủy ở Odessa. Ảnh: TST

Chiến dịch nhằm cô lập Ukraine khỏi Biển Đen đã kéo dài khoảng một tháng. Theo số liệu do phía quân đội Ukraine thống kê, trong khoảng thời gian này, khu vực Odessa đã hứng chịu hơn 600 UAV, 85 tên lửa hành trình Kh-59/69, 13 tên lửa Iskander-M và Iskander-K, 26 tên lửa chống radar Kh-31P và Oniks, 6 tên lửa Kh-22, cùng khoảng 70 tên lửa Banderol (S-8000) và UAV Inokhodets.

Trong tháng 7, Lực lượng Vũ trang Nga đã đánh trúng hơn 80 tàu phục vụ quân đội Ukraine, bao gồm tàu chở dầu, tàu chở hàng khô, tàu hàng rời, tàu container và tàu kéo. Lực lượng ngầm thân Nga từng công bố hình ảnh một tàu đang chìm và cho biết ít nhất một tàu chở khí cùng một tàu chở dầu đã bị đánh trúng.

Trong thời gian này, hàng chục, thậm chí có thể hàng trăm tấn vũ khí và trang thiết bị quân sự đã chìm xuống đáy Biển Đen. Các tàu không rời lãnh hải Romania, còn cảng Odessa lần đầu tiên ghi nhận lưu lượng tàu thuyền bằng không vào cuối tháng 7.

“Cảng đang ngừng hoạt động. Đây là thông tin quan trọng nhất. Ngoài khu neo đậu có một tàu hàng khô cỡ lớn và một tàu nhỏ đang chìm một phần. Chúng vẫn chưa rời đi. Không có tàu nào tại cảng container. […]

Tại cầu cảng số 8 ở cảng Karantinnaya là tàu hàng rời GOLDEN ARROW (IMO: 9194440); ở góc cầu cảng số 8 là tàu hàng khô MERA QUEEN (IMO: 9664108). Những tàu này cũng chưa rời đi” - Điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga Nikolayev Sergey Lebedev thông báo về tình hình cảng Odessa.

Nga tiếp tục đánh vào các tuyến hậu cần đường bộ và đường sắt

Sau cầu Zatoka và các cảng biển, những tuyến hậu cần khác của Ukraine cũng tiếp tục chịu sức ép.

Cầu Mayaky – một đầu mối quan trọng đối với hoạt động vận chuyển ở miền nam Ukraine – vẫn nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Nga. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng, nhưng cây cầu đã nhiều lần phải tạm ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công.

Hệ thống hậu cần đường sắt của Ukraine cũng đang rơi vào tình trạng khó khăn. Theo bài viết, quân đội Nga đã phá hủy hơn một nửa tổng số đầu máy xe lửa của Ukraine. Một số chuyên gia và nghị sĩ Ukraine đánh giá các cuộc tấn công đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nền kinh tế và năng lực vận tải của nước này.

Không chỉ những tuyến đường ở Odessa, các cây cầu gần tiền tuyến cũng trở thành mục tiêu. Theo thông tin từ phía Ukraine, một cuộc tấn công tại Slavyansk đã phá hủy một phần cây cầu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tiếp tế cho quân đội Ukraine.

Một nhịp thuộc kết cấu bê tông của cây cầu đã đổ sập. Chiếc ô tô đang di chuyển trên cầu vào thời điểm xảy ra vụ tấn công bị hất lên và lật nhào.

“Cầu Slavyansk sau đòn tấn công vào buổi tối. Đây là hình ảnh do phía đối phương công bố. Một làn đường đã ‘sập xuống’ sau vụ tấn công. Cần phải ‘xử lý’ thêm”, phóng viên chiến trường Yury Kotenok nhận định.

Trận chiến then chốt tại Donbass đang cận kề. Ảnh: Newsweek

Trận chiến then chốt tại Donbass

Đáng lưu ý, trong khi các tuyến hậu cần ở Odessa và miền nam Ukraine liên tục bị tập kích, tại Donbass, lực lượng xung kích Nga cũng đang áp sát những thành trì cuối cùng của Ukraine.

Quân đội Nga đã tiến sát Kramatorsk và Slavyansk. Các đơn vị xung kích đang tiếp cận từ nhiều hướng và hiện chỉ còn cách ranh giới hai thành phố khoảng 4,7 km. Khoảng cách này thậm chí còn gần hơn so với Druzhkovka – đô thị nằm giữa Kramatorsk và Konstantinovka, nơi chiến dịch tiến công mới chỉ bắt đầu.

Theo đánh giá của một số nhà phân tích quân sự phương Tây, quân Nga chỉ còn cách những “pháo đài” cuối cùng của Ukraine tại Donbass khoảng 4,7 km. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Nga lưu ý rằng lực lượng tiến công sẽ phải vượt qua khu vực đô thị dày đặc. Vì vậy, ngay cả khi đã áp sát, giao tranh vẫn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp.

Hiện Slavyansk và Kramatorsk liên tục hứng chịu các cuộc tập kích bằng UAV, pháo phản lực, pháo nòng và bom hàng không Nga. Nhiều phương tiện quân sự do NATO cung cấp, được Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi điều tới cụm đô thị này, cũng đang trở thành mục tiêu tấn công.

Military Chronicle nhận định, Slavyansk–Kramatorsk là khu vực phòng thủ kiên cố bậc nhất tại Donbass, với hệ thống công trình công nghiệp dày đặc, các tuyến kênh kỹ thuật và địa hình cao.

Nếu kết nối hậu cần giữa Slavyansk, Kramatorsk và Druzhkovka bị cắt đứt, hệ thống phòng thủ thống nhất của quân đội Ukraine có nguy cơ bị chia thành những khu vực biệt lập, khiến Kiev khó nhanh chóng điều động lực lượng dự bị giữa các hướng.

Như vậy, sức ép của Nga đang được triển khai đồng thời trên hai khu vực chiến lược: siết các tuyến vận tải nối Odessa với phần còn lại của Ukraine ở phía nam, đồng thời tìm cách chia cắt cụm phòng thủ Slavyansk–Kramatorsk tại Donbass. Cả hai hướng đều tập trung vào mục tiêu làm gián đoạn hậu cần và hạn chế khả năng cơ động lực lượng của quân đội Ukraine.