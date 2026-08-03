Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 nữ nhân viên thiệt mạng trong vụ nổ tại Aeon Mall Nhật Bản vì bị yêu cầu quay lại cất tiền vào két sắt: Công ty thừa nhận sai lầm, xin lỗi gia đình

| | Tài chính quốc tế

Sau nhiều ngày im lặng, công ty Habita đã thừa nhận việc yêu cầu hai nữ nhân viên quay lại cửa hàng để cất tiền vào két sắt trước vụ nổ tại AEON Mall Kumamoto, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân.

Hai nhân viên thiệt mạng vì quay lại cất tiền vào két sắt

Công ty Habita, đơn vị vận hành cửa hàng đồ gia dụng nơi hai nữ nhân viên thiệt mạng trong vụ nổ tại AEON Mall Kumamoto (tỉnh Kumamoto, Nhật Bản), ngày 2/8 đã thừa nhận rằng sau trận động đất xảy ra trước đó, công ty đã chỉ đạo các nhân viên quay trở lại bên trong trung tâm thương mại để cất tiền bán hàng vào két sắt.

Thông tin được hai lãnh đạo của Habita xác nhận trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí. Đại diện công ty cho biết, khi đến viếng tang lễ của một trong hai nạn nhân, họ đã trực tiếp xin lỗi gia đình và trao văn bản giải thích toàn bộ diễn biến sự việc.

Ảnh: Asahi Shimbun

Một trong hai người tử vong là Otake Kurumi (22 tuổi), sống tại thành phố Kumamoto. Sau trận động đất xảy ra hôm 28/7, cô đã sơ tán ra bên ngoài cùng những người khác, tuy nhiên sau đó được nhìn thấy quay trở lại bên trong tòa nhà trước khi vụ nổ xảy ra.

Sau khi nhận lời xin lỗi từ phía công ty, mẹ của Otake Kurumi nghẹn ngào chia sẻ: "Con gái tôi sẽ không bao giờ trở về nữa."

Trong đêm viếng, rất đông bạn bè và người thân đã có mặt để tiễn đưa nữ nhân viên xấu số. Trả lời truyền thông, Giám đốc bộ phận kinh doanh của Habita thừa nhận: "Bây giờ nhìn lại, số tiền đó không đáng để đánh đổi bằng mạng sống."

Theo thông tin trên trang web chính thức của Habita, công ty được thành lập vào năm 1976 và hiện vận hành hơn 10 cửa hàng tại khu vực Kyushu.

Ảnh: KYODONEWS

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 17h50 ngày 28/7 tại AEON Mall Kumamoto, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có hai nữ nhân viên của Habita. Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 29/7, phía AEON cho biết vẫn chưa xác định được vì sao còn 7 người ở bên trong trung tâm thương mại vào thời điểm vụ nổ xảy ra.

“Tôi chỉ nghĩ chắc con đã rất đau đớn"

Người mẹ của nữ nhân viên 22 tuổi đau xót nhớ lại thời điểm vụ nổ xảy ra, bà đang dọn dẹp nhà cửa nên hoàn toàn không hay biết sự việc.

"Tôi đang dọn dẹp nên không biết đã xảy ra vụ nổ. Em gái của con bé cho tôi xem một đoạn video và nói rằng trung tâm thương mại bị nổ. Lúc đó tôi còn nghĩ đó là video giả do AI tạo ra hoặc tin đồn thất thiệt", bà nói.

Chỉ sau khi bật tivi theo dõi tin tức, bà mới biết vụ nổ thực sự đã xảy ra. Ngay lập tức, bà nhắn tin cho con gái hỏi thăm tình hình.

"Tôi nhắn 'Con có sao không?', nhưng tin nhắn mãi không được đánh dấu là đã xem", người mẹ nghẹn ngào kể.

Theo bà, con gái làm việc tại một cửa hàng nằm gần khu vực được cho là nơi phát sinh vụ nổ. Kể từ sau thời điểm đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cô.

"Tôi vẫn nghĩ con đang sơ tán ở đâu đó. Có thể con bị thương nhưng vẫn còn sống. Tôi chỉ nghĩ chắc con đã rất đau đớn", bà chia sẻ.

Người mẹ cho biết ngay sau trận động đất xảy ra trước vụ nổ, con gái đã sơ tán ra bên ngoài tòa nhà. Tại đây, cô tình cờ gặp một người họ hàng và nói rằng mình phải quay trở lại.

"Con bé nói với người họ hàng rằng 'Cháu phải quay lại một lát'. Người thân đã ngăn lại, nhưng con nói: 'Cháu được yêu cầu quay lại để cất tiền vào két sắt', rồi quay trở vào bên trong."

Không lâu sau đó, vụ nổ xảy ra.

"Tất cả chỉ vì tiền", bà bày tỏ sự xót xa.

Nguồn: Kyodo News, TBS News

Động đất mạnh 7,1 độ richter ở Nhật Bản: Ít nhất 13 người thiệt mạng, con số thương vong vẫn tiếp tục tăng

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ và Nhật Bản có động thái hiếm sau 28 năm, đồng yên tăng vọt

Mỹ và Nhật Bản có động thái hiếm sau 28 năm, đồng yên tăng vọt Nổi bật

Hội đồng FIFA họp bất thường, Chủ tịch Infantino đứng trước nguy cơ bị phế truất

Hội đồng FIFA họp bất thường, Chủ tịch Infantino đứng trước nguy cơ bị phế truất Nổi bật

600 chuyến bay bị hủy, 250.000 hành khách mắc kẹt vì hơn 4.000 tiếp viên của hãng hàng không nổi tiếng đồng loạt đình công

600 chuyến bay bị hủy, 250.000 hành khách mắc kẹt vì hơn 4.000 tiếp viên của hãng hàng không nổi tiếng đồng loạt đình công

14:56 , 03/08/2026
Robot hình người chính thức đi làm giúp việc ở Mỹ, giá thuê gần 800.000 VNĐ/giờ

Robot hình người chính thức đi làm giúp việc ở Mỹ, giá thuê gần 800.000 VNĐ/giờ

14:37 , 03/08/2026
Huyền thoại Stephen Hawking đã tính toán xong thời điểm trái đất tận thế, NASA xác nhận hay chưa?

Huyền thoại Stephen Hawking đã tính toán xong thời điểm trái đất tận thế, NASA xác nhận hay chưa?

12:55 , 03/08/2026
Thảm họa hàng không: Máy bay chở khách phát nổ chỉ vài phút sau khi cất cánh, toàn bộ 13 người trên khoang thiệt mạng

Thảm họa hàng không: Máy bay chở khách phát nổ chỉ vài phút sau khi cất cánh, toàn bộ 13 người trên khoang thiệt mạng

11:35 , 03/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên