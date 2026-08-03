Hội đồng FIFA họp bất thường, Chủ tịch Infantino đứng trước nguy cơ bị phế truất

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn sau khi một loạt tranh cãi bùng phát, trong đó có kế hoạch thương mại hóa World Cup và quyết định gây tranh cãi tại World Cup 2026.

Theo báo The Sun (Anh), ông Infantino - người nhận mức lương khoảng 4,3 triệu bảng mỗi năm - nhiều khả năng sẽ bị yêu cầu từ chức tại cuộc họp bất thường của Hội đồng FIFA sắp tới.

FIFA trước đó đã lên kế hoạch triệu tập cuộc họp này trước khi "kế hoạch bí mật" trị giá khoảng 15 tỷ bảng của ông Infantino bị truyền thông phanh phui vào tuần trước.

Ban đầu, các thành viên Hội đồng FIFA dự định sử dụng cuộc họp để xem xét việc thành lập một cuộc điều tra độc lập liên quan đến quyết định chưa từng có tiền lệ của ông Infantino khi hủy thẻ đỏ dành cho tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun tại World Cup 2026 sau khi được cho là nhận các cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, sau bê bối liên quan đến kế hoạch "bán World Cup", cuộc họp được dự báo có thể trở thành thách thức trực diện nhằm vào vị trí của Chủ tịch FIFA. Theo truyền thông châu Âu, Hội đồng FIFA có thể tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Infantino.

Nhiều lãnh đạo bóng đá và chính trị gia cũng kêu gọi ông Infantino tự nguyện từ chức trước khi bị phế truất.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho rằng "thỏa thuận mờ ám được dàn xếp sau cánh gà" của ông Infantino đã "đánh mất niềm tin của UEFA" cũng như của cộng đồng bóng đá quốc tế.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) tuyên bố ông Infantino đã "không còn đặt bóng đá lên hàng đầu", đồng thời kêu gọi tiến hành "đánh giá và xem xét toàn diện" nhiệm kỳ của Chủ tịch FIFA.

Theo The Sun﻿