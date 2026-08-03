Huyền thoại Stephen Hawking đã tính toán xong thời điểm trái đất tận thế, NASA xác nhận hay chưa?

Một trong những dự đoán được nhắc đến nhiều nhất của Stephen Hawking là nguy cơ trái đất có thể biến thành một "quả cầu lửa khổng lồ" vào khoảng năm 2600.

Stephen Hawking ngày càng bày tỏ lo ngại về tương lai của nhân loại. Ông cho rằng biến đổi khí hậu, chiến tranh hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, đại dịch và các thiên thạch va chạm là những mối đe dọa hiện hữu đối với nền văn minh nhân loại.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC năm 2016, Stephen Hawking nhận định xác suất xảy ra thảm họa trên trái đất trong một năm có thể thấp, nhưng sẽ tích lũy theo thời gian và gần như trở thành điều khó tránh khỏi trong vài nghìn năm tới.

Ông cũng cho rằng để đảm bảo sự tồn tại lâu dài, con người cần từng bước mở rộng sự hiện diện ra những hành tinh khác.

Sau khi Stephen Hawking qua đời, một số bài viết trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế cho rằng NASA đã xác nhận những dự đoán của ông về ngày tận thế. Tuy nhiên, cơ quan vũ trụ Mỹ khẳng định thông tin trên là sai sự thật.

Trao đổi với Newsweek, người phát ngôn của NASA cho biết: "NASA chưa từng đưa ra tuyên bố như vậy." Cơ quan này cho biết trong hơn 50 năm qua, NASA đã nghiên cứu trái đất nhằm cung cấp dữ liệu phục vụ con người và nhiều lĩnh vực mà Hawking từng đề cập, nhưng không xác nhận bất kỳ mốc thời gian nào về ngày tận thế.

Về phía NASA, cơ quan này thừa nhận nhiều nguy cơ mà Hawking từng đề cập là có thật, nhưng nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa với việc trái đất sẽ bị hủy diệt vào năm 2600.

Đối với biến đổi khí hậu, NASA cho biết tác động do con người gây ra đã và đang diễn ra, đồng thời sẽ tiếp tục nghiêm trọng hơn nếu lượng khí nhà kính không được cắt giảm. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng trong tương lai vẫn phụ thuộc vào các quyết định và hành động của con người hôm nay.

Với nguy cơ thiên thạch, NASA cho biết vẫn đang theo dõi các vật thể gần trái đất thông qua Văn phòng Điều phối Phòng thủ Hành tinh. Năm 2022, cơ quan này đã triển khai thành công sứ mệnh DART, lần đầu chứng minh khả năng làm chệch hướng một tiểu hành tinh trong trường hợp nó đe dọa trái đất.

Theo NASA, hiện chưa phát hiện bất kỳ thiên thể nào có nguy cơ va chạm đáng kể với trái đấ trong ít nhất 100 năm tới.

Thay vì xác nhận một "ngày tận thế", NASA cho rằng tương lai của trái đất vẫn phụ thuộc vào lựa chọn của nhân loại trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, phát triển công nghệ và giảm thiểu các nguy cơ toàn cầu.

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