Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường hồi hộp chờ loạt báo cáo quan trọng về kinh tế Mỹ: Biến số có thể khiến Fed sớm tăng lãi suất

| | Tài chính quốc tế

Thị trường hồi hộp chờ loạt báo cáo quan trọng về kinh tế Mỹ: Biến số có thể khiến Fed sớm tăng lãi suất

Sau tuần giao dịch sôi động nhất quý, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục hướng sự chú ý vào báo cáo việc làm tháng 7 và mùa công bố kết quả kinh doanh.

Kết thúc tuần trước, chỉ số S&P 500 tăng 1,1%, trong khi Dow Jones tăng khoảng 1%. Nasdaq tiếp tục đà phục hồi với mức tăng 1,6% trong cả tuần.

Mùa báo cáo tài chính vẫn là tâm điểm của thị trường. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào SpaceX sau đợt IPO được cho là lớn nhất lịch sử. Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát chiến lược chi tiêu của doanh nghiệp do Elon Musk sáng lập, đặc biệt là mức đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI) và liệu khoản chi khổng lồ này có mang lại hiệu quả tương xứng hay không.

Ngoài SpaceX, nhiều doanh nghiệp công nghệ cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này như Palantir Technologies, ON Semiconductor, Advanced Micro Devices (AMD), Sandisk và Western Digital.

Hai "ông lớn" dược phẩm Eli Lilly và Novo Nordisk sẽ công bố kết quả kinh doanh cùng Walt Disney vào ngày 5/8. Trong khi đó, các tập đoàn năng lượng ConocoPhillips và Constellation Energy sẽ báo cáo vào ngày 6/8.

Diễn biên ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ.

Về dữ liệu kinh tế, thị trường sẽ theo dõi sát loạt số liệu phản ánh mức ổn định của thị trường lao động Mỹ. Báo cáo Khảo sát Cơ hội Việc làm và Luân chuyển Lao động (JOLTS) sẽ được công bố ngày 4/8, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP vào ngày 5/8, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ngày 6/8 và khép lại bằng báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 vào ngày 7/8.

Giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến thị trường lao động trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh thời gian qua chủ yếu nhấn mạnh mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2%. Trong khi đó, ông ít đề cập đến nhiệm vụ còn lại của Fed là duy trì thị trường lao động ổn định.

Theo dự báo, nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 88.000 việc làm trong tháng 7, cao hơn mức 57.000 việc làm của tháng 6. Dù thấp hơn mức 100.000 việc làm/tháng vào cuối năm 2025, các chuyên gia vẫn đánh giá đây là tốc độ tăng trưởng lành mạnh. Nếu số liệu đúng hoặc thấp hơn dự đoán, điều này sẽ củng cố khả năng Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất.

Tuy nhiên, sau cuộc họp gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), thị trường trái phiếu đã phản ứng khá tiêu cực. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm vượt 5,2%, mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Nếu báo cáo việc làm vượt xa dự báo, kết hợp với lạm phát vẫn neo ở mức cao, áp lực Fed phải tiếp tục nâng lãi suất sẽ gia tăng, dù cho Chủ tịch Kevin Warsh nêu quan điểm cần phải kiên nhẫn.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng theo dõi tác động của AI đối với thị trường lao động. Nghiên cứu mới do các chuyên gia của Apollo Global công bố cho thấy người lao động trong các ngành nghề chịu tác động lớn từ AI có tốc độ tăng lương chậm hơn, dù việc ứng dụng AI chưa làm giảm đáng kể số lượng việc làm.

Theo các nhà nghiên cứu, tác động rõ rệt đầu tiên của AI đối với thị trường lao động không phải là cắt giảm việc làm mà là làm chậm tốc độ tăng lương, trong đó nhóm lao động thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Theo Yahoo Finance

Chủ tịch Fed tính toán thay đổi lớn, thị trường càng ít manh mối về lãi suất

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trườngnh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồng minh lâu năm bất ngờ đòi Nga trả một loại phí lên tới 2 tỷ USD/năm, Moscow lên tiếng đáp trả

Đồng minh lâu năm bất ngờ đòi Nga trả một loại phí lên tới 2 tỷ USD/năm, Moscow lên tiếng đáp trả Nổi bật

Phát hiện thỏi vàng nặng hơn 521 kg, độ tinh khiết tới 99,999%

Phát hiện thỏi vàng nặng hơn 521 kg, độ tinh khiết tới 99,999% Nổi bật

CIA từng đọc được bí mật của 100 quốc gia thế nào?

CIA từng đọc được bí mật của 100 quốc gia thế nào?

10:03 , 03/08/2026
WSJ cảnh báo cú sốc cho kinh tế toàn cầu

WSJ cảnh báo cú sốc cho kinh tế toàn cầu

09:30 , 03/08/2026
Nhà máy điện hạt nhân duy nhất dừng hoạt động, Thủ tướng Hungary cảnh báo '5 ngày then chốt'

Nhà máy điện hạt nhân duy nhất dừng hoạt động, Thủ tướng Hungary cảnh báo '5 ngày then chốt'

09:18 , 03/08/2026
Iran sắp đạt thỏa thuận với Oman tại eo biển Hormuz

Iran sắp đạt thỏa thuận với Oman tại eo biển Hormuz

08:38 , 03/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên