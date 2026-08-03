Khoảnh khắc sốc: Người đàn ông đột ngột nhảy xuống từ đỉnh cầu Brooklyn (New York) trên độ cao 85 mét

Vào chiều Chủ nhật (2/8), một người đàn ông 44 tuổi trong trạng thái không mảnh vải che thân đã leo lên đỉnh Cầu Brooklyn, dựng cờ và nhảy xuống trước sự bàng hoàng của nhiều người chứng kiến. Theo cảnh sát và các đoạn video ghi lại, thật kỳ diệu là người này đã sống sót.

Các nguồn tin cảnh sát cho biết người đàn ông đã leo lên tháp phía bắc ở phía Manhattan của cây cầu biểu tượng vào khoảng 2:30 chiều, sau đó cởi bỏ quần áo và cắm nhiều lá cờ trên đỉnh cầu. Sau đó, người này chạy băng qua đỉnh tháp.

Rất nhiều người dân New York đã chứng kiến cảnh tượng sốc này

Đội Cứu trợ Khẩn cấp của Sở Cảnh sát Thành phố New York đã cố gắng thuyết phục anh ta xuống, nhưng người này đã nhảy xuống. Một người dùng mạng xã hội X chia sẻ kèm theo đoạn video ghi lại sự việc rằng một người đàn ông đã nhảy từ trên đỉnh xuống sau khi cởi hết quần áo.

Đoạn video cho thấy người đàn ông dường như cầm theo một món quần áo hoặc một chiếc túi trên đầu để làm dụng cụ giảm tốc giống như một chiếc dù khi lao xuống nước. Cảnh sát thuộc Đội Cảng đã có mặt kịp thời để giải cứu anh ta khỏi Sông Đông.

Các nguồn tin cho biết một trong những lá cờ được treo là quốc kỳ Kazakhstan, trong khi lá cờ còn lại là một chiếc chăn có ghi các ký tự chưa rõ nội dung. Người đàn ông đã được giải cứu khỏi Sông Đông và đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định.

Hai tháp treo của cây cầu có chiều cao khoảng 278 feet (gần 85 mét). Sự việc này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi một phụ nữ gặp khủng hoảng tâm lý được các cảnh sát giải cứu thành công khỏi hệ thống cáp thép của Cầu Brooklyn. Người phụ nữ này, được cho là có tiền sử về sức khỏe tinh thần, đã ở trên nhịp cầu cao vượt mặt đường hơn một giờ đồng hồ trong lúc lực lượng chức năng kiên nhẫn thuyết phục cô xuống an toàn.

Nguồn: NYPost