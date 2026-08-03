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Mỹ và Nhật Bản có động thái hiếm sau 28 năm, đồng yên tăng vọt

| | Tài chính quốc tế

Mỹ và Nhật Bản có động thái hiếm sau 28 năm, đồng yên tăng vọt

Ngày 3/8, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama đã xác nhận Bộ Tài chính Nhật Bản và Bộ Tài chính Mỹ đã can thiêp vào thị trường để hỗ trợ đồng yên.

Đồng nội tệ của Nhật Bản liên tục suy yếu trong thời gian gần đây và chạm mức thấp nhất 40 năm so với đồng USD vào cuối tháng 7.

Động thái mua yên phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng cả hai quốc gia đều quyết tâm củng cố đông yên. Bà Satsuki Katayama cho biết hai bên đang duy trì liên lạc và sẵn sàng can thiệp một lần nữa để đối phó với sự biến động quá mức của đồng yên.

Những bình luận này xác nhận điều mà các nhà quan sát thị trường nghi ngờ những ngày qua. Sự can thiệp vào thị trường đã đẩy đồng yên tăng mạnh 2,4% vào ngày 30/7, sau đó tiếp tục tăng 1,2% vào ngày 31/7. Đến ngày 3/8, đồng yên tăng lên mức 155,21 yên đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ ngày 6/5 đến nay.

Việc Mỹ và Nhật Bản cùng can thiêp vào thị trường tiền tệ là cực kỳ hiếm gặp. Lần gần nhất hai nước mua đồng yên trên thị trường là vào năm 1998, đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Năm 2011, họ bán yên để hạ giá đồng tiền sau trận động đất và thảm họa hạt nhân Fukushima.

Đồng yên đã liên tục mất giá trong năm nay, chịu áp lực khi các nhà đầu tư đổ xô mua USD trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông và lo ngại về khoảng cách lãi suất ngày càng lớn giữa Mỹ và Nhật Bản.

Việc can thiệp có thể thúc đẩy nhiều nhà đầu cơ thanh lý các vị thế bán khống đồng yên, vốn là những đặt cược cho rằng đồng yên sẽ suy yếu.

Theo WSJ, Dow Jones

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