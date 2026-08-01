Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mối lo ngại khiến Tổng thống Mỹ chần chừ chia sẻ công nghệ tên lửa với Ukraine

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nước này chưa đồng ý để Ukraine chế tạo tên lửa Patriot, nói thêm rằng Mỹ phải "rất cẩn thận khi để ai đó chế tạo chúng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot để giúp phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Nga. Nhưng sau đó ông đã rút lại lời hứa, bất chấp việc tiếp đón ông Zelensky tại Nhà Trắng tuần này.

Khi được hỏi về tên lửa Patriot trong cuộc họp nội các tại khu nghỉ dưỡng Camp David hôm 31/7, ông Trump nhấn mạnh những lo ngại về việc chia sẻ vũ khí tiên tiến của Mỹ, bao gồm cả công nghệ tên lửa.

"Đó là một bước tiến lớn. Trong trường hợp của Tổng thống Zelensky, ông ấy muốn có một số tên lửa Patriot, ông ấy muốn có một số tên lửa Tomahawk, những loại tên lửa rất nguy hiểm - một loại tấn công, một loại phòng thủ. Bạn phải rất thận trọng", ông Trump nói.

"Hiện tại chúng tôi chưa đồng ý với điều đó. Chúng tôi đang thảo luận, nhưng việc chia sẻ loại công nghệ đó là một điều khó khăn. Và tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra, nhưng bạn biết đấy, có những người mà bạn trao công nghệ đó, một ngày nào đó họ có thể quay lưng lại với bạn”.

Ukraine hiện đang liên tục thiếu hụt nguồn cung cấp tên lửa Patriot khi Nga đang tăng cường các cuộc tấn công trên không. Đây là loại vũ khí duy nhất trong kho vũ khí của Ukraine có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo.

Ukraine từ lâu đã tìm kiếm một thỏa thuận hợp tác sản xuất tên lửa Patriot PAC-3, với mục tiêu tự sản xuất chúng trong nước.

Lời hứa trước đó của Tổng thống Trump về việc cấp phép cho một thỏa thuận sản xuất tên lửa đã khiến nhiều người bất ngờ. Các quan chức Ukraine đã gặp gỡ các quan chức Lầu Năm Góc và các giám đốc điều hành ngành công nghiệp để thảo luận về các chi tiết cụ thể hơn của thỏa thuận.

Những nỗ lực đó vẫn đang tiếp diễn. Đại sứ Ukraine Olha Stefanishyna hôm 30/7 cho biết, bà tin tưởng rằng Lockheed Martin - nhà sản xuất tên lửa PAC-3 - hoàn toàn cam kết tăng cường hợp tác với Ukraine. Các giám đốc điều hành của Lockheed đã gặp ông Zelensky hồi đầu tuần này, và công ty đang lên kế hoạch cử các giám đốc điều hành đến Ukraine trong thời gian tới, bà cho biết.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Từ Khóa:
mỹ, Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc gia quyền lực nhất nhì BRICS 'vượt mặt' hệ thống thanh toán bằng USD: Vừa chốt đơn nông sản với một nước Đông Nam Á bằng đồng tiền số tự phát triển

Quốc gia quyền lực nhất nhì BRICS 'vượt mặt' hệ thống thanh toán bằng USD: Vừa chốt đơn nông sản với một nước Đông Nam Á bằng đồng tiền số tự phát triển Nổi bật

Không phải Đức hay Pháp, một quốc gia nhỏ bên biển Adriatic đang thành cứu tinh cho cả EU

Không phải Đức hay Pháp, một quốc gia nhỏ bên biển Adriatic đang thành cứu tinh cho cả EU Nổi bật

Tịch thu 1,5 kg vàng và 2 kg bạc trị giá hơn 8 tỷ đồng, 5 giấy tờ bất động sản cùng 2,3 tỷ đồng tiền mặt tại nhà một nhân viên văn thư

Tịch thu 1,5 kg vàng và 2 kg bạc trị giá hơn 8 tỷ đồng, 5 giấy tờ bất động sản cùng 2,3 tỷ đồng tiền mặt tại nhà một nhân viên văn thư

15:04 , 01/08/2026
Elon Musk có thể bán hoặc tách Tesla Trung Quốc? Động thái âm thầm hé lộ nước cờ lớn nhất của tỷ phú Mỹ

Elon Musk có thể bán hoặc tách Tesla Trung Quốc? Động thái âm thầm hé lộ nước cờ lớn nhất của tỷ phú Mỹ

14:38 , 01/08/2026
Thất vọng với Washington, nhiều nước đồng minh của Mỹ quay sang 'cầu cứu' Trung Quốc

Thất vọng với Washington, nhiều nước đồng minh của Mỹ quay sang 'cầu cứu' Trung Quốc

13:36 , 01/08/2026
Lần đầu tiên sau 15 năm, Mỹ mới làm việc này cho Nhật Bản

Lần đầu tiên sau 15 năm, Mỹ mới làm việc này cho Nhật Bản

13:05 , 01/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên