EU có động thái bất ngờ với khí đốt Nga, chuyên gia nói đó là ‘sự thất bại’

Liên minh châu Âu (EU) đã nới lỏng các hạn chế đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga bằng cách cho phép các công ty châu Âu tiếp tục vận chuyển và mua LNG Nga từ các khách hàng bên ngoài khối sau 1/1/2027.

Ngoại lệ này được thông qua như một phần của gói trừng phạt thứ 21 của EU nhằm vào Nga. Động thái này đánh dấu bước sự nới lỏng đầu tiên đối với các lệnh trừng phạt LNG Nga và được coi như “cứu cánh” quan trọng cho dự án Yamal LNG của Moscow.

Những thay đổi này đã được phê duyệt vào tuần trước sau khi Hy Lạp từ chối thông qua gói trừng phạt thứ 21 nếu khối không có các biện pháp bảo vệ hãng vận tải biển Dynagas của Hy Lạp. Đây là công ty sở hữu các tàu chở khí hóa lỏng Arc7 chuyên vận chuyển hàng từ dự án khí hóa lỏng Yamal của Nga ở miền bắc Siberia.

Đầu năm nay, EU đã tuyên bố các hạn chế đối với LNG Nga có hiệu lực từ 1/1/2027 và sẽ không chỉ giới hạn ở việc cấm nhập khẩu vào khối. Họ cũng sẽ cấm các công ty EU vận chuyển LNG Nga, cũng như mua bán LNG cho khách hàng bên ngoài EU. Tuy nhiên, động thái nới lỏng trên đã đảo ngược chính sách này.

“Trên lý thuyết, việc đưa khí đốt Nga vào EU bị cấm. Trên thực tế, điều đó không hoàn toàn đúng. Các lệnh trừng phạt liên quan đến khí đốt thực chất khá hẹp. Mặc dù việc cho phép lưu thông tự do khí LNG vào EU nói chung sẽ bị cấm kể từ 1/1/2027, nhưng việc vận chuyển LNG vào lãnh thổ EU, lưu trữ trong EU hoặc xuất khẩu từ EU vẫn có thể tiếp tục”, Tomasz Wlostowski, chuyên gia về lệnh trừng phạt của EU và đối tác quản lý tại EU Strategies, nhấn mạnh.

"Việc đàm phán về phạm vi của một gói trừng phạt mới là một chuyện. Nhưng việc cho phép Hy Lạp tạo ra một lỗ hổng lớn trong một biện pháp trừng phạt hiện có - đặc biệt là đối với một lĩnh vực quan trọng như năng lượng và LNG - là một thất bại lớn đối với sự bền vững lâu dài của chính sách trừng phạt của EU", ông Wlostowski nói.

Theo các sửa đổi, công ty hoạt động theo hợp đồng được ký trước ngày 24/2/2022 có thể tiếp tục vận chuyển LNG Nga đến thị trường các nước thứ ba ít nhất cho đến 25/7/2027. Sau đó, Hội đồng Châu Âu có thể xem xét gia hạn miễn trừ này theo từng giai đoạn.

Các nguồn tin trong ngành cho biết quy định sửa đổi vẫn còn một số câu hỏi về mặt vận hành chưa được giải đáp, nhưng nhìn chung họ đều cho rằng việc miễn trừ này vẫn duy trì vai trò thương mại cho các thương nhân và công ty vận tải biển châu Âu.

Tháng trước, tờ Financial Times dẫn dữ liệu từ công ty phân tích dữ liệu Kpler cho biết EU đã nhập khẩu kỷ lục 9,89 triệu tấn LNG từ dự án Yamal của Nga trong nửa đầu năm 2026, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Pháp là quốc gia nhập khẩu lớn nhất, theo sau là Bỉ và Tây Ban Nha.

Theo ﻿High North News