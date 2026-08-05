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Báo Mỹ: Không quân Nga mạnh nhất châu Âu

| | Tài chính quốc tế

Tiêm kích Su-35S của Nga.

Tiêm kích Su-35S của Nga.

 Theo tạp chí The National Interest (NI) của Mỹ, Nga sở hữu phi đội máy bay chiến đấu tiền tuyến lớn nhất châu Âu.

Báo Izvestia dẫn nguồn từ NI, cho biết: "Không ai nên ảo tưởng rằng không quân Nga yếu. Nga chắc chắn có thể tự hào sở hữu lực lượng không quân mạnh nhất châu Âu".

Theo bài báo, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) vận hành hơn 900 máy bay chiến đấu. Nòng cốt của phi đội này bao gồm các máy bay chiến đấu đa năng Su-30 và Su-35 với nhiều biến thể khác nhau, cũng như máy bay ném bom chiến đấu Su-34.

Hơn nữa, báo Mỹ cũng chỉ ra rằng Nga vẫn là một trong số ít quốc gia vận hành máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm do chính họ sản xuất, đó là chiến đấu cơ Su-57.

Bài báo khẳng định rằng Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga giữ vị trí hàng đầu trong số các nước châu Âu về số lượng và khả năng của máy bay chiến đấu.

Cũng theo NI, các quốc gia châu Âu tiếp theo đứng sau Nga về lĩnh vực hàng không quân sự là Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, Ý và Đức.

Ưu thế trên không không chỉ phụ thuộc vào số lượng máy bay hay tính năng kỹ thuật của từng loại khí tài.

Hiệu quả tác chiến còn chịu ảnh hưởng của chất lượng phi công, năng lực chỉ huy, hậu cần, tình báo và khả năng phối hợp giữa các lực lượng. Xét về mọi khía cạnh, lực lượng VKS vẫn đứng đầu châu Âu.

Tuy nhiên, trong một kịch bản thực tế, kết quả còn phụ thuộc vào địa hình, mục tiêu chiến dịch, mức độ kiểm soát không gian điện từ, hệ thống phòng không và khả năng duy trì hoạt động trong thời gian dài.

Không quân Mỹ và Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đều nằm trong nhóm lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới. Mỹ nổi bật về quy mô, công nghệ và năng lực triển khai toàn cầu, trong khi Nga có thế mạnh về tiêm kích, phòng không và tác chiến khu vực.

Ưu thế trên bầu trời sẽ phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể thay vì chỉ dựa trên số lượng hoặc công nghệ của một loại vũ khí.

Không quân Mỹ (USAF) là lực lượng không quân lớn và hiện đại hàng đầu thế giới. Mỹ sở hữu số lượng lớn máy bay chiến đấu, máy bay ném bom chiến lược, máy bay tiếp dầu, máy bay cảnh báo sớm và vận tải quân sự, tạo nên năng lực triển khai tác chiến trên phạm vi toàn cầu.

Bên cạnh quy mô, Mỹ còn có lợi thế về máy bay tàng hình thế hệ 5 như F-22 và F-35 cùng mạng lưới vệ tinh, hệ thống chỉ huy - kiểm soát và chia sẻ dữ liệu hiện đại.

Khả năng phối hợp giữa các quân chủng giúp Không quân Mỹ duy trì ưu thế trong nhiều kịch bản tác chiến.

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Theo Tiến Thành

Giáo dục & thời đại

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