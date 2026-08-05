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Quan chức Fed: Lãi suất cần tăng cao hơn nữa

| | Tài chính quốc tế

Một quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng mức lãi suất hiện tại chưa đủ sức kìm hãm nền kinh tế.

Phát biểu tại một sự kiện ở Omaha ngày 5/8, Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid nhận định nhu cầu tiêu dùng và đầu tư tại Mỹ vẫn ở mức mạnh, khiến chính sách tiền tệ hiện tại không còn mang tính "hạn chế" như Fed mong muốn.

"Xét đến sức mạnh của nhu cầu và đầu tư, tôi không cho rằng lập trường chính sách tiền tệ hiện nay đang ở trạng thái thắt chặt. Vì vậy, tôi tin rằng để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, Fed sẽ cần một chính sách chặt chẽ hơn", ông Schmid nói.

Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Fed vẫn chia rẽ về mức độ cần thiết của việc tiếp tục siết chặt chính sách tiền tệ.

Lạm phát tại Mỹ đã duy trì trên mục tiêu 2% của Fed hơn 5 năm, trong khi áp lực giá gần đây tiếp tục gia tăng do xung đột Iran làm chi phí năng lượng tăng cao và làn sóng đầu tư quy mô lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu trong nền kinh tế.

Tại cuộc họp chính sách cuối tháng trước, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản. Tuy nhiên, ba3thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu phản đối, đề nghị nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Nhóm này cho rằng trì hoãn hành động ở thời điểm hiện tại có thể khiến Fed buộc phải tăng lãi suất mạnh tay hơn trong tương lai nếu lạm phát tiếp tục neo ở mức cao.

Dù không có quyền biểu quyết trong các cuộc họp chính sách năm nay, ông Schmid cũng bày tỏ quan điểm tương đồng khi cảnh báo Fed không nên mặc định rằng các cú sốc giá từ phía nguồn cung sẽ chỉ mang tính tạm thời.

Theo ông, khi nền kinh tế vẫn duy trì nhu cầu mạnh, các cú sốc như giá năng lượng tăng hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng có nhiều khả năng đẩy lạm phát lên cao và kéo dài hơn so với thông thường.

Schmid cho hay: "Tôi không thấy thoải mái khi mặc định rằng bất kỳ đợt tăng lạm phát nào cũng chỉ là tạm thời. Việc lạm phát kéo dài đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào cách Fed phản ứng, hoặc thị trường kỳ vọng Fed sẽ phản ứng."

Nhận định này phản ánh quan điểm ngày càng thận trọng của một bộ phận quan chức Fed sau giai đoạn lạm phát dai dẳng hơn dự báo. Trước đó, Fed từng đánh giá nhiều đợt tăng giá chỉ mang tính ngắn hạn, song thực tế áp lực lạm phát đã kéo dài nhiều năm.

Cùng ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia Anna Paulson cũng cho biết bà sẽ giữ "quan điểm cởi mở" về lộ trình lãi suất trong thời gian tới và quyết định sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế của lạm phát.

Theo Yahoo Finance﻿

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Diệp Vy

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
FED, lãi suất

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