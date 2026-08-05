Hai năm sau cái lắc đầu từ Washington, điều Ukraine lo sợ nhất đã xảy ra

Theo các quan chức Ukraine, việc Mỹ chưa chấp thuận cho Kiev tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot đang khiến nước này rơi vào thế bị động. Họ cho rằng nếu Washington đồng ý cấp phép từ vài năm trước, Ukraine đến nay đã có thể tự sản xuất loại tên lửa quan trọng này để đối phó các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, đề xuất đó khi ấy đã bị phía Mỹ từ chối.

Theo các quan chức Ukraine, Kiev đã theo đuổi việc xin giấy phép sản xuất tên lửa Patriot trong gần hai năm qua. Họ cho biết nếu chính quyền Mỹ trước đây chấp thuận, Ukraine hiện có thể đã tự sản xuất được các tên lửa đánh chặn cần thiết để bảo vệ các thành phố trước những đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày càng dữ dội của Nga.

"Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất và đưa ra nhiều phương án khác nhau, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là 'không', mà không có bất kỳ lời giải thích nào", một quan chức Ukraine tiết lộ với Kyiv Independent.

Kiev đã nhìn thấy nguy cơ từ sớm

Ngay từ khi kho tên lửa Patriot chưa cạn, Ukraine đã bắt đầu tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ. Theo giới chức nước này, họ nhận thấy nếu chỉ trông chờ vào các lô viện trợ từ Washington thì sớm muộn cũng sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu tên lửa để đối phó các cuộc tấn công của Nga. Vì vậy, Kiev đã chủ động đề xuất được cấp phép để tự sản xuất tên lửa đánh chặn trong nước, nhưng kế hoạch đó không được phía Mỹ chấp nhận.

Khi chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden bước vào những tháng cuối nhiệm kỳ, các nhà đàm phán Ukraine lo ngại việc ông Donald Trump có thể trở lại Nhà Trắng sẽ làm thay đổi chính sách hỗ trợ của Washington đối với Kiev. Thay vì chờ đợi diễn biến, họ đã tìm cách xây dựng một phương án dự phòng cho dài hạn.

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan (bên trái) và cựu Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Getty

Một trong những đề xuất quan trọng là cho phép Ukraine được sản xuất tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng không Patriot theo giấy phép, ngay tại Ukraine hoặc phối hợp sản xuất cùng các đối tác châu Âu.

Tên lửa đánh chặn Patriot hiện được xem là loại vũ khí duy nhất có thể đánh chặn hiệu quả các tên lửa đạn đạo của Nga. Vì vậy, các quan chức Ukraine cho rằng việc phụ thuộc hoàn toàn vào các đợt viện trợ từ Mỹ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đề xuất này đã được các nhà đàm phán cấp cao của Ukraine trình bày trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Lloyd Austin và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, với hy vọng Washington sẽ cấp phép để Ukraine chủ động sản xuất loại vũ khí phòng không quan trọng này.

Đáp lại đề xuất của Ukraine, phía Mỹ chỉ đưa ra một câu trả lời ngắn gọn: "Không."

"Không có bất kỳ lời giải thích nào. Họ đơn giản chỉ nói 'không'", một quan chức Ukraine cho biết.

Ukraine lại đưa ra đề nghị cũ

Gần hai năm đã trôi qua, nhưng Ukraine một lần nữa phải quay lại đúng đề xuất trước đây. Khác biệt là lần này, Kiev đang ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều khi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga gia tăng, còn nguồn tên lửa đánh chặn Patriot ngày càng trở nên khan hiếm.

Trong thời gian gần đây, Nga đã tăng mạnh các đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào Kyiv và nhiều thành phố khác của Ukraine, trong khi Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot.

Mức độ cấp bách của vấn đề được thể hiện rõ trong cuộc tập kích của Nga ngày 1/8. Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 35 tên lửa, trong đó có 27 tên lửa đạn đạo. Phần lớn số tên lửa này nhằm vào thủ đô Kiev.

Tuy nhiên, lực lượng phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được 2 tên lửa, cho thấy khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang suy giảm đáng kể do thiếu tên lửa Patriot.

Tòa nhà ở Kiev bị hư hại do cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga hôm 1/8. Ảnh: Getty