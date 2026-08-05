Giá vàng sẽ đi đâu về đâu sau 6 tháng rơi từ đỉnh, chuyên gia dự đoán bất ngờ: Đà "bùng nổ" chưa chấm dứt

Theo nhận định mới nhất của Deutsche Bank, giá vàng đã trải qua giai đoạn tăng "bùng nổ" trong suốt hai năm qua và xu hướng này vẫn chưa kết thúc.

Dù trải qua 6 tháng điều chỉnh và hiện giao dịch thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi đầu năm, giá vàng vẫn cao gấp đôi mức tháng 8/2024.

Trong báo cáo công bố ngày 3/8, các nhà phân tích của Deutsche Bank cho biết một chỉ số thống kê cho thấy đợt tăng mạnh của vàng bắt đầu từ tháng 8/2024 và vẫn đang tiếp diễn.

Giá vàng giao ngay từng lập kỷ lục 5.589,38 USD/ounce vào ngày 29/1. Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông làm dấy lên suy đoán Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao, đồng thời thúc đẩy đồng USD mạnh lên, khiến sức hấp dẫn của vàng suy giảm.

Hiện giá vàng giao ngay dao động quanh 4.031,45 USD/ounce, trong khi giá vàng tương lai ở mức 4.085,90 USD/ounce.

Deutsche Bank nhắc lại cảnh báo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đưa ra vào tháng 12/2025. Khi đó, BIS cho rằng các thống kê cho thấy thị trường vàng đã xuất hiện dấu hiệu giống một "bong bóng tài sản", đồng nghĩa với nguy cơ điều chỉnh mạnh.

Tuy nhiên, Deutsche Bank vẫn giữ quan điểm lạc quan. Ngân hàng này dự báo giá trị hợp lý của vàng có thể đạt khoảng 4.700 USD/ounce vào cuối năm và khoảng 4.600 USD/ounce trong quý 4.

Đây là dự báo tích cực hơn so với báo cáo công bố ngày 23/6, thời điểm Deutsche Bank lo ngại lạm phát kéo dài có thể khiến Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong báo cáo trước đó, Deutsche Bank từng cảnh báo quan điểm cứng rắn của Fed có thể lấn át tâm lý lạc quan trên thị trường vàng. Ngân hàng này cho rằng nếu Fed tăng lãi suất thêm 3-4 lần, giá vàng có thể giảm xuống khoảng 3.800 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, lãi suất cao khiến các tài sản sinh lợi như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn so với vàng - loại tài sản không lãi suất, qua đó làm giảm sức hút của kim loại quý.

Anh Dũng

Theo CNBC