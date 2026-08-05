Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng sẽ đi đâu về đâu sau 6 tháng rơi từ đỉnh, chuyên gia dự đoán bất ngờ: Đà "bùng nổ" chưa chấm dứt

| | Tài chính quốc tế

Sau khi tăng gấp đôi chỉ trong hai năm, Deutsche Bank dự đoán giá vàng vẫn chưa kết thúc giai đoạn "bùng nổ".

Theo nhận định mới nhất của Deutsche Bank, giá vàng đã trải qua giai đoạn tăng "bùng nổ" trong suốt hai năm qua và xu hướng này vẫn chưa kết thúc.

Dù trải qua 6 tháng điều chỉnh và hiện giao dịch thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi đầu năm, giá vàng vẫn cao gấp đôi mức tháng 8/2024.

Trong báo cáo công bố ngày 3/8, các nhà phân tích của Deutsche Bank cho biết một chỉ số thống kê cho thấy đợt tăng mạnh của vàng bắt đầu từ tháng 8/2024 và vẫn đang tiếp diễn.

Giá vàng giao ngay từng lập kỷ lục 5.589,38 USD/ounce vào ngày 29/1. Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông làm dấy lên suy đoán Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao, đồng thời thúc đẩy đồng USD mạnh lên, khiến sức hấp dẫn của vàng suy giảm.

Hiện giá vàng giao ngay dao động quanh 4.031,45 USD/ounce, trong khi giá vàng tương lai ở mức 4.085,90 USD/ounce.

Deutsche Bank nhắc lại cảnh báo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đưa ra vào tháng 12/2025. Khi đó, BIS cho rằng các thống kê cho thấy thị trường vàng đã xuất hiện dấu hiệu giống một "bong bóng tài sản", đồng nghĩa với nguy cơ điều chỉnh mạnh.

Tuy nhiên, Deutsche Bank vẫn giữ quan điểm lạc quan. Ngân hàng này dự báo giá trị hợp lý của vàng có thể đạt khoảng 4.700 USD/ounce vào cuối năm và khoảng 4.600 USD/ounce trong quý 4.

Đây là dự báo tích cực hơn so với báo cáo công bố ngày 23/6, thời điểm Deutsche Bank lo ngại lạm phát kéo dài có thể khiến Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong báo cáo trước đó, Deutsche Bank từng cảnh báo quan điểm cứng rắn của Fed có thể lấn át tâm lý lạc quan trên thị trường vàng. Ngân hàng này cho rằng nếu Fed tăng lãi suất thêm 3-4 lần, giá vàng có thể giảm xuống khoảng 3.800 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, lãi suất cao khiến các tài sản sinh lợi như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn so với vàng - loại tài sản không lãi suất, qua đó làm giảm sức hút của kim loại quý.

Anh Dũng

Theo CNBC

Anh Dũng

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
FED, deutsche bank

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhật Bản tìm cách cứu đồng yên mà không cần bán 1.100 tỷ USD trái phiếu Mỹ: Fed sắp vào cuộc?

Nhật Bản tìm cách cứu đồng yên mà không cần bán 1.100 tỷ USD trái phiếu Mỹ: Fed sắp vào cuộc? Nổi bật

Tịch thu vàng và gần 780 tỷ đồng tiền mặt xếp chồng như kệ siêu thị tại một căn hộ

Tịch thu vàng và gần 780 tỷ đồng tiền mặt xếp chồng như kệ siêu thị tại một căn hộ Nổi bật

Phát minh pin mới có thể 'cứu' cả châu Âu: Được làm từ cát và đá nghiền, không cần đất hiếm, cắt giảm 160 tấn CO2

Phát minh pin mới có thể 'cứu' cả châu Âu: Được làm từ cát và đá nghiền, không cần đất hiếm, cắt giảm 160 tấn CO2

00:03 , 05/08/2026
Trung Quốc đề xuất phương án vô hiệu hóa tiểu hành tinh đe dọa Trái Đất

Trung Quốc đề xuất phương án vô hiệu hóa tiểu hành tinh đe dọa Trái Đất

22:22 , 04/08/2026
Tổng thống Trump chỉ trích các 'ông lớn' dầu mỏ lãi đậm giữa xung đột Iran

Tổng thống Trump chỉ trích các 'ông lớn' dầu mỏ lãi đậm giữa xung đột Iran

21:44 , 04/08/2026
19 người chết do nắng nóng ở Hàn Quốc, tổng thống ra chỉ thị khẩn

19 người chết do nắng nóng ở Hàn Quốc, tổng thống ra chỉ thị khẩn

21:14 , 04/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên