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Tổng thống Trump chỉ trích các 'ông lớn' dầu mỏ lãi đậm giữa xung đột Iran

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các tập đoàn dầu mỏ hưởng lợi lớn từ giá nhiên liệu tăng, giữa áp lực chính trị trước bầu cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 4/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các tập đoàn dầu mỏ lớn đang thu về "quá nhiều tiền" nhờ giá nhiên liệu tăng mạnh sau xung đột với Iran.

"Tôi không thích điều đó. Họ đang kiếm quá nhiều tiền, đúng vậy. Họ đang kiếm quá nhiều tiền từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Giá xăng tăng cao được xem là một trong những vấn đề chính trị quan trọng đối với ông Trump khi đảng Cộng hòa chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh đảng Dân chủ tìm cách giành lại quyền kiểm soát Quốc hội.

Giá trung bình của một gallon xăng thường tại Mỹ đã tăng hơn 37% kể từ khi cuộc xung đột do Mỹ và đồng minh Israel phát động vào cuối tháng 2/2026.

Các cuộc đáp trả của Iran nhằm vào đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, cùng với việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, đã khiến giá năng lượng tăng vọt.

2 tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ là ExxonMobil và Chevron hôm 1/8 đều công bố lợi nhuận tăng mạnh nhờ giá năng lượng leo thang trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông, đủ để bù đắp những tác động bất lợi trong các hoạt động kinh doanh khác.

Lợi nhuận quý II của ExxonMobil tăng hơn gấp đôi lên 14,5 tỷ USD, trong khi Chevron đạt 12,1 tỷ USD, cao gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều tập đoàn dầu mỏ lớn khác cũng ghi nhận mức lợi nhuận rất cao nhờ giá dầu tăng trong thời gian diễn ra xung đột.

Dù là người ủng hộ mạnh mẽ ngành nhiên liệu hóa thạch, ông Trump nhiều lần chỉ trích giá xăng bán lẻ tăng cao. Tháng 6 vừa qua, ông đã chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra khả năng các doanh nghiệp dầu mỏ có hành vi "trục lợi" từ giá nhiên liệu.

Ngày 4/8, ông Trump tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng trước mức lợi nhuận khổng lồ của các tập đoàn dầu khí.

"Họ nên trả lại một phần khoản lợi nhuận đó cho người dân và cần phải giảm giá bán lẻ, giảm giá đối với người tiêu dùng", ông nói.

Theo NDTV

Theo Hải Yến

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
donald trump

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