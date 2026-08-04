Tịch thu gần 5 tỷ đồng tiền mặt, 15 bất động sản, 13 kg vàng cùng số trang sức trị giá 58 tỷ của một cựu công chức

Cảnh sát bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) đã thu giữ lượng lớn tiền mặt, vàng, bạc cùng hồ sơ bất động sản trong cuộc khám xét nhà của một cựu công chức ngành giao thông, với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Cuộc khám xét diễn ra trong 2 ngày 7-8/7 tại căn nhà của Lalit Kumar, cựu trợ lý cán bộ giao thông khu vực từng công tác tại thành phố Agra, bang Uttar Pradesh. Trước đó, cơ quan Vigilance Establishment của bang đã mở cuộc điều tra sau khi nghi ngờ ông Kumar sở hữu khối tài sản không tương xứng với nguồn thu nhập hợp pháp.

Theo truyền thông Ấn Độ, lực lượng chức năng mất nhiều giờ để kiểm tra toàn bộ căn nhà. Tại nhiều vị trí khác nhau, các điều tra viên phát hiện khoảng 16,2 triệu rupee tiền mặt (4,8 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền được bó thành từng cọc và cất giữ ở nhiều nơi trong nhà.

Ngoài tiền mặt, cảnh sát còn thu giữ khoảng 13 kg vàng cùng 9 kg bạc, gồm vàng miếng, thỏi vàng, trang sức và một số món có gắn kim cương. Theo kết quả định giá ban đầu của đơn vị thẩm định được cơ quan chức năng chỉ định, riêng số vàng, bạc, trang sức cùng căn nhà có giá trị khoảng 200 triệu rupee (58 tỷ đồng).

Trong quá trình khám xét, lực lượng điều tra cũng thu giữ nhiều hồ sơ liên quan đến các khoản đầu tư và bất động sản. Theo hồ sơ ban đầu, ông Kumar được cho là sở hữu hoặc có liên quan đến ít nhất 15 tài sản, gồm nhà ở, đất ở, đất nông nghiệp và các căn hộ tại Lucknow, Noida, Barabanki và Rae Bareli.

Riêng giá trị các bất động sản này được ước tính khoảng 130 triệu rupee (gần 38 tỷ đồng).

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện các giấy tờ về tiền gửi ngân hàng, tài khoản tại bưu điện, quỹ tương hỗ và các khoản đầu tư có kỳ hạn với tổng giá trị hơn 10 triệu rupee (gần 3 tỷ đồng). Hai ôtô gồm Toyota Innova và Hyundai i20 cùng một khẩu súng ngắn có giấy phép cũng được đưa vào danh mục tài sản phục vụ điều tra.

Tổng hợp toàn bộ tiền mặt, kim loại quý, bất động sản và các khoản đầu tư, cơ quan điều tra ước tính khối tài sản liên quan đến cựu công chức này có giá trị khoảng 350 triệu rupeehơn 100 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất khám xét, cơ quan Vigilance yêu cầu ông Kumar giải trình nguồn gốc số tài sản và cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn hình thành. Tuy nhiên, theo nhà chức trách, người này không đưa ra được tài liệu đủ sức thuyết phục để chứng minh tài sản được tạo lập từ các nguồn thu hợp pháp.

Ngày 13/7, ông Kumar bị bắt để phục vụ điều tra theo các quy định về phòng chống tham nhũng của bang Uttar Pradesh. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục làm rõ, trong đó cơ quan chức năng sẽ đối chiếu hồ sơ kê khai tài sản, dòng tiền và quá trình hình thành các khoản đầu tư để xác định nguồn gốc của toàn bộ khối tài sản.

Theo Times of India﻿