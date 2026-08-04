Vì sao đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm thấy máy bay MH370?

Đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ định mệnh ngày 8 tháng 3 năm 2014, chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã biến mất không một dấu vết trong hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.

Cho đến nay, đây vẫn được xem là một trong những hồ sơ đen tối, đau thương và gây tò mò lớn nhất trong lịch sử hàng không nhân loại. Bất chấp những tiến bộ vượt bậc của công nghệ thám hiểm biển sâu, tung tích chiếc Boeing 777 này vẫn là một khoảng trống vẹn nguyên, thách thức mọi nỗ lực tìm kiếm của giới khoa học toàn cầu.

MH370 là chiếc máy bay đã "biến mất vào hư không"

Vực thẳm Nam Ấn Độ Dương và bài toán diện tích tìm kiếm

Nguyên nhân cốt lõi khiến các cuộc tìm kiếm liên tục rơi vào bế tắc nằm ở sự mênh mông, khắc nghiệt và cô lập của vùng biển phía nam Ấn Độ Dương. Dựa trên những phân tích dữ liệu liên lạc vệ tinh tự động cuối cùng, các nhà điều tra xác định chiếc máy bay đã chuyển hướng hoàn toàn về vùng nước xa xôi này.

Tuy nhiên, khu vực phỏng đoán rộng lớn có độ sâu lên tới hàng nghìn mét, sở hữu địa hình đáy biển cực kỳ phức tạp với các rãnh sâu hiểm trở, núi ngầm và lớp bùn dày đặc. Việc quét sonar dưới đáy biển sâu trong điều kiện áp suất khốc liệt chẳng khác nào mò một cây kim giữa đại dương bao la. Mọi nỗ lực dò tìm đòi hỏi nguồn lực khổng lồ, thời gian dài và sự kiên nhẫn tột độ từ cộng đồng quốc tế.

Giới hạn của các mô hình quỹ đạo bay và ẩn số từ buồng lái

Một trong những lý do lớn khiến việc định vị tọa độ rơi trở nên khó khăn là sự thiếu vắng tín hiệu cấp cứu hay dữ liệu định vị cuối cùng từ buồng lái. Các chuyên gia buộc phải dựa vào các "bắt tay" điện tử yếu ớt giữa máy bay và vệ tinh Inmarsat để khoanh vùng các cung tròn tìm kiếm.

Toàn bộ các mô hình tính toán quỹ đạo ban đầu đều dựa trên giả định rằng máy bay bay tự động cho đến khi cạn kiệt nhiên liệu hoàn toàn. Nếu phi công có sự can thiệp thủ công, lượn lách, thay đổi tốc độ hoặc hạ cánh có kiểm soát trước khi máy bay chìm xuống nước, toàn bộ mô hình toán học đó sẽ bị dịch chuyển. Điều này dẫn đến nguy cơ các đội tìm kiếm có thể đã bỏ lỡ vùng tâm điểm thực sự trong nhiều năm qua.

Vẫn không ai có thể đưa ra giả thuyết thuyết phục số đông về số phận của chiếc máy bay này

Những nỗ lực nối lại và diễn biến mới nhất từ chiến dịch dò tìm

Hy vọng từng được thắp lên khi Chính phủ Malaysia ký hợp đồng với công ty robot biển danh tiếng Ocean Infinity để nối lại chiến dịch tìm kiếm theo cơ chế không tìm thấy, không thu phí trên diện tích khoảng 15.000 km vuông tại Nam Ấn Độ Dương.

Chính phủ Malaysia và các cơ quan chức năng liên quan vẫn giữ lập trường cởi mở, tiếp tục xem xét các dữ liệu mới bao gồm cả các tín hiệu âm thanh thủy âm học lịch sử để tinh chỉnh chiến lược. Gần đây nhất, giới chức trách tiếp tục gia hạn các cơ chế hợp tác tiềm năng nhằm mở đường cho các đợt rà soát tiếp theo khi có đủ cơ sở dữ liệu khoa học.

Những mảnh vỡ trôi dạt và hy vọng mong manh của thân nhân

Manh mối vật lý xác thực duy nhất chứng minh thảm họa có thật chính là hơn 30 mảnh vỡ nghi vấn đã trôi dạt vào bờ biển phía đông châu Phi cùng các hòn đảo tại Ấn Độ Dương như Reunion hay Madagascar trong những năm sau đó. Nhưng chúng vẫn chưa đủ để ghép được toàn bộ bức tranh lớn mà cả thế giới đều mong ngóng.

Sự biến mất của MH370 không đơn thuần là một tai nạn hàng không, mà đã trở thành nỗi đau đớn dai dẳng và câu hỏi lớn chưa có lời giải đối với gia đình các nạn nhân cũng như toàn thể nhân loại.