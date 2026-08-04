Hệ thống Rassvet của Nga sẽ phong tỏa bầu trời Ukraine và giám sát lãnh thổ Mỹ ra sao?

Hệ thống vệ tinh của Nga hiện đang hoạt động trên quỹ đạo đã đảm bảo ít nhất 2 "cửa sổ liên lạc" ổn định mỗi ngày trên lãnh thổ Ukraine, mỗi cửa sổ kéo dài hơn 1 giờ.

Thông tin này được các nguồn giám sát của phương Tây và Ukraine phân tích dựa trên tiến độ chương trình liên lạc vệ tinh Rassvet của Nga, do Cục 1140 phát triển.

Theo dịch vụ trực tuyến N2YO chuyên theo dõi các vệ tinh nhân tạo của Trái đất trong thời gian thực, những vệ tinh quỹ đạo thấp do Cục 1140 phóng vào cuối tháng 3 đã gần hoàn thành việc triển khai và đi vào quỹ đạo hoạt động kể từ 31/7/2026.

Những vệ tinh này bay qua tầm nhìn của Ukraine tối đa 4 lần mỗi ngày, nhưng chỉ có thể liên lạc ổn định với thiết bị đầu cuối mặt đất trong 2 hoặc 3 lần bay qua, khi chúng lên đủ cao so với đường chân trời. Thời lượng của mỗi "cửa sổ liên lạc" như vậy kéo dài từ một đến một tiếng rưỡi.

Trong khoảng thời gian này, binh sĩ Nga có thể sử dụng thiết bị đầu cuối để liên lạc, điều khiển xuồng và các loại máy bay không người lái cảm tử khác nhau, cũng như thực hiện nhiệm vụ khác.

Như vậy, hệ thống vệ tinh quỹ đạo hiện tại của Cục 1140 là đủ để phủ sóng trong thời gian ngắn và tạo ra "cửa sổ liên lạc" trên khu vực diễn ra Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hệ thống Rassvet đạt được trạng thái hoạt động ban đầu.

Cần nói thêm, vào cuối tháng 7, Nga đã phóng nhóm vệ tinh liên lạc thứ hai gồm 16 quả lên quỹ đạo như một phần của chương trình Rassvet.

Nếu việc triển khai cụm vệ tinh này diễn ra theo kế hoạch, giống như cụm trước, các vệ tinh sẽ đạt độ cao hoạt động vào tháng 10 - 11, thời điểm mà Cục 1140 sẽ cung cấp cho Quân đội Nga thêm hai "cửa sổ liên lạc" trên không phận Ukraine.

Hoạt động thương mại của hệ thống dự kiến bắt đầu vào năm 2027, khi số lượng vệ tinh đạt con số 250. Đến năm 2030, dự kiến sẽ tăng lên 730, và đến năm 2035 - lên hơn 900, cho phép tạo ra một hệ thống tương tự Starlink của Mỹ.

Hiện tại các vệ tinh quỹ đạo thấp Rassvet của Cục 1140 không thường xuyên bay qua Ukraine, nhưng lại lướt qua một số căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ.

Điển hình như quỹ đạo của chúng đi thẳng qua Căn cứ Không quân Vandenberg ở California và địa điểm phóng trên đảo Kodiak ở Alaska.

Sự hiện diện của bất kỳ vệ tinh nào có bộ thu/phát mảng quét điện tử chủ động (AESA) trên một cơ sở quân sự đều cho phép tiến hành trinh sát điện tử.

Khi bay qua các cơ sở này, vệ tinh có thể ghi lại các thông số hoạt động của trạm radar địa phương, chặn tín hiệu liên lạc và xác định khoảng thời gian chuẩn bị trước khi phóng tên lửa.

Khu vực Vandenberg và Kodiak là những địa điểm chính của Mỹ để thử nghiệm tên lửa đạn đạo, phóng tên lửa vào quỹ đạo cực và kiểm tra những thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa (GBMD).

Hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp của Nga có khả năng truyền dữ liệu thu thập được đến các trạm mặt đất khi bay qua lãnh thổ nước này, tạo ra một kênh tiềm năng để giám sát hoạt động tại những cơ sở quân sự của Mỹ.