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Phát hiện mỏ khí đốt tại quốc đảo xa xôi, doanh nghiệp Nga bị nước sở tại hủy luôn thỏa thuận khai thác

| | Tài chính quốc tế

Doanh nghiệp Nga từng tuyên bố phát hiện mỏ khí tự nhiên ngoài khơi quốc đảo này vào năm 2017.

Chính phủ Grenada vừa thông báo chấm dứt hợp đồng chia sẻ sản phẩm (PSC) với công ty Global Petroleum Group (GPG) của Nga.

CPG từng tuyên bố phát hiện mỏ khí tự nhiên ngoài khơi Grenada vào năm 2017.

Trong bài đăng trên Facebook ngày 3/8, Thủ tướng Dickon Mitchell cho biết quyết định được đưa ra sau khi chính phủ tiến hành rà soát và xác định GPG không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng dù nắm giữ quyền thăm dò khu vực này suốt 18 năm.

"Sau khi đánh giá toàn diện việc Global Petroleum Group không hoàn thành các nghĩa vụ của mình, chính phủ Grenada đã chấm dứt các thỏa thuận với công ty này một cách hợp pháp", Thủ tướng Mitchell cho biết.

Năm 2017, GPG thông báo đã phát hiện mỏ khí tự nhiên tại giếng khoan Nutmeg-2 ngoài khơi Grenada. Tuy nhiên, công ty chưa từng tiến hành các hoạt động thẩm định để xác định trữ lượng cũng như đánh giá khả năng khai thác thương mại của mỏ khí này.

Giếng Nutmeg-2 được khoan gần khu vực biên giới trên biển giữa Trinidad & Tobago với Venezuela, không xa vùng North Coast Marine Area - nơi tập đoàn Shell (Anh) đang khai thác dầu khí.

Trinidad & Tobago cùng Grenada trước đó đã ký biên bản ghi nhớ về việc xuất khẩu khí tự nhiên từ Grenada sang Trinidad để chế biến tại tổ hợp khí hóa lỏng Atlantic LNG và các nhà máy hóa dầu của nước này.

Việc chấm dứt hợp đồng với GPG có thể mở đường cho Grenada tìm kiếm nhà đầu tư mới nhằm phát triển các nguồn tài nguyên khí đốt ngoài khơi, trong bối cảnh khu vực Caribe ngày càng được chú ý nhờ tiềm năng dầu khí và nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Theo Reuters﻿

Ngân hàng lớn nhất nước Nga cảnh báo

Y Vân

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Từ Khóa:
nga, grenada

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