Choáng ngợp với cảnh bên trong giàn giáo nặng 200 tấn ở Trung Quốc: Không ngờ họ xây nhà theo cách này

Từ "kỳ quan siêu cao tầng" đến công trường nhà ở dân dụng

Trong nhiều năm, những hệ thống "máy xây dựng tòa nhà" hay dàn giáo leo thủy lực thông minh được xem là "đặc sản" tại các đại dự án tháp cao tầng vượt ngưỡng 300-500 mét. Tuy nhiên, ngành xây dựng Trung Quốc đang chứng kiến bước chuyển dịch quan trọng khi đưa các công nghệ xây dựng siêu cao tầng áp dụng rộng rãi vào phân khúc nhà ở dân dụng.

Tại thành phố Urumqi (Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, tây bắc Trung Quốc), một tòa tháp chung cư cao tầng đang được thi công theo phương thức hoàn toàn khác biệt. Thay vì các giàn giáo truyền thống lộ thiên, toàn bộ phần đỉnh của công trình được bao bọc bởi một nền tảng thép khổng lồ có khả năng tự nâng.

Hệ thống này do Cục Công trình Xây dựng số 3 Trung Quốc nghiên cứu và phát triển. Về bản chất, công nghệ biến công trường ngoài trời đầy bụi bẩn và rủi ro thời tiết thành một nhà máy sản xuất khép kín di chuyển theo chiều cao của tòa nhà.

"Máy xây dựng" nhà ở đang được sử dụng tại một công trường xây dựng nhà ở ở Urumqi. Ảnh: VCG

Cấu tạo "nhà máy trên không" nặng hơn 200 tấn

Giàn giáo nặng hơn 200 tấn, được biết đến như một "cỗ máy xây dựng" dành cho nhà ở, dựa trên các công nghệ xây dựng thông minh ban đầu được phát triển cho các tòa nhà chọc trời. Không giống như giàn giáo leo trèo thông thường, nó bao phủ phần đỉnh của tòa nhà, tạo ra một không gian làm việc giống như nhà máy.

Bên trong "nhà máy" bao bọc kín này, công nhân có thể đồng thời tiến hành nhiều công đoạn phức tạp như lắp đặt thép gia cường, ghép cốp pha và đổ bê tông. Mọi hoạt động diễn ra liên tục mà không bị gián đoạn bởi gió lớn hay mưa tuyết bên ngoài.

Đáng chú ý, yếu tố an toàn được tối ưu hóa nhờ sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo và cảm biến thông minh. Toàn bộ trạng thái vận hành cũng như độ cân bằng của nền tảng được giám sát liên tục nhờ hệ thống 22 cảm biến chuyên dụng.

Cùng với đó, hệ thống camera tích hợp AI sẽ tự động quét toàn bộ khu vực làm việc để kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn, từ việc công nhân không đội mũ bảo hộ cho đến những dấu hiệu hỏa hoạn sơ khai. Đặc biệt, trước khi kích hoạt quy trình nâng sàn chỉ với một nút bấm, công nghệ cảm biến sóng siêu âm sẽ chủ động kiểm tra toàn bộ điều kiện tải trọng để đảm bảo môi trường vận hành an toàn tuyệt đối.

Tăng 30% tiến độ và bài toán chinh phục thời tiết khắc nghiệt

Sau khi hoàn thành thi công một tầng nhà, toàn bộ hệ thống nặng hàng trăm tấn sẽ tự động nâng lên tầng tiếp theo trong khoảng 40 phút. Nhờ khả năng kết hợp đa nhiệm trong không gian khép kín, thời gian hoàn thiện một tầng chung cư được rút ngắn xuống.

Theo tính toán của đơn vị phát triển, công nghệ này giúp rút ngắn khoảng 30% tổng thời gian thi công dự án. Đồng thời, việc bao bọc kín không gian làm việc giúp giảm thiểu đáng kể bụi mịn và tiếng ồn phát tán ra khu vực dân cư xung quanh.

Để vận hành mượt mà tại Tân Cương, nơi có mùa đông kéo dài với nhiệt độ xuống rất thấp, các kỹ sư đã tiến hành cải tiến kỹ thuật quan trọng. Một mô-đun sưởi thông minh được tích hợp trực tiếp vào hệ thống thủy lực, đảm bảo dầu thủy lực và các cơ cấu cơ khí không bị đóng đông hay suy giảm hiệu suất dưới thời tiết băng giá.

Công nhân đang vận hành "máy xây dựng nhà chọc trời" ở độ cao hơn 300 mét so với mặt đất tại công trường xây dựng ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: VCG

Làn sóng "thông minh hóa" hạ tầng dân dụng

Việc "bình dân hóa" công nghệ siêu cao tầng cho thấy xu hướng hiện đại hóa toàn diện của ngành xây dựng Trung Quốc. Các giải pháp kỹ thuật đắt giá trước đây đang dần trở nên phổ biến hơn trong các dự án nhà ở thương mại.

Bên cạnh máy xây dựng tự nâng, công trường tại Urumqicòn ứng dụng đồng bộ nhiều công nghệ tiên tiến khác như cần trục tháp điều khiển từ xa qua mạng 5G, mô phỏng thi công 3D trên nền tảng BIM và nền tảng quản lý công trường thông minh.

Chuyển giao công nghệ từ các công trình biểu tượng sang hạ tầng dân sinh không chỉ đơn thuần là bài toán tăng tốc độ xây dựng. Việc đưa các "máy xây dựng" khép kín vào dự án nhà ở đang tái định hình tiêu chuẩn lao động, giảm thiểu tác động môi trường và đặt nền móng cho mô hình công nghiệp hóa xây dựng đô thị trong tương lai.