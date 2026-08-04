Ngày 2/8, các quan chức Trung Quốc thông báo đã hoàn thành phần kết cấu chính của tuyến cáp treo chở khách xuyên biên giới đầu tiên kết nối với Nga. Dự án khởi công từ tháng 7/2019 và dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2026.

Tuyến cáp treo bắc qua sông Hắc Long Giang, nối thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc với thành phố Blagoveshchensk của Nga. Công trình được kỳ vọng thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu giữa hai nước.

Theo Ban Quản lý Khu Thương mại Tự do Thí điểm Trung Quốc (Hắc Long Giang), dự án hiện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Các hạng mục còn lại gồm lắp đặt thiết bị, tích hợp hệ thống và vận hành thử trước khi chính thức đón khách.

Theo đơn vị thi công phía Trung Quốc, tuyến cáp treo dài khoảng 970 m, gồm 2 cabin, mỗi cabin có sức chứa 110 hành khách.

Hệ thống có tốc độ vận hành tối đa 12 m/giây, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hắc Hà và Blagoveshchensk xuống còn 6-8 phút.

Sau khi đi vào khai thác, tuyến cáp treo có thể phục vụ tối đa 2,6 triệu lượt khách một chiều mỗi năm, đáp ứng nhu cầu đi lại trong các giai đoạn cao điểm.

Hiện Hắc Hà và Blagoveshchensk đã được kết nối bằng cầu đường bộ xuyên biên giới đầu tiên giữa Trung Quốc và Nga. Cây cầu được đưa vào sử dụng từ năm 2022, cùng tuyến phà qua sông vẫn đang hoạt động.

Giới chức địa phương cho biết khi tuyến cáp treo hoàn thành, Hắc Hà sẽ sở hữu mạng lưới giao thông xuyên biên giới gồm cầu đường bộ, phà và cáp treo, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, logistics, thương mại và các ngành kinh tế tại khu vực biên giới hai nước.

Theo số liệu của chính quyền Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm nay, hơn 568.000 lượt hành khách đã làm thủ tục qua Cửa khẩu Hắc Hà, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.

Giới chức kỳ vọng tuyến cáp treo mới sẽ tiếp tục thúc đẩy lưu lượng hành khách và hoạt động thương mại giữa hai nước, trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao nhờ chính sách miễn thị thực song phương giữa Trung Quốc và Nga.

Theo IE