Quan chức Fed: NHTW sẵn sàng tăng lãi suất nếu điều này xảy ra

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh New York John Williams nhận định nếu giá năng lượng và tác động từ thuế quan đã đạt đỉnh, đồng thời kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì nền tảng vững chắc, những yếu tố từng đẩy lạm phát tăng mạnh trong khoảng một năm rưỡi qua sẽ dần suy yếu. Khi đó, các động lực giúp hạ nhiệt lạm phát sẽ phát huy tác dụng trở lại.

Ông cho biết Fed đang đặc biệt theo dõi diễn biến của lạm phát lõi trong vài tháng tới để đánh giá liệu tốc độ lạm phát có đang đi đúng quỹ đạo về mức 2% hay không.

"Cá nhân tôi dự báo lạm phát sẽ giảm trong nửa cuối năm nay và tiếp tục giảm trong năm tới", ông nói. Tuy nhiên, ông lưu ý thêm rằng nếu áp lực giá cả không trở về mục tiêu 2%, Fed sẽ không ngần ngại nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Hiện lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% và đã duy trì trên mức này hơn 5 năm.

Tại cuộc họp tuần trước, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong phạm vi 3,5% -3,75%. Ông Williams cho biết ông hoàn toàn ủng hộ quyết định này.

Đáng chú ý, ba quan chức Fed đã bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất. Cả ba cho rằng Fed cần tiếp tục nâng chi phí vay ngắn hạn để kéo lạm phát xuống.

Ông Williams thừa nhận triển vọng kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, đặc biệt khi xung đột tại Trung Đông tiếp diễn khiến thời điểm giá năng lượng hạ nhiệt vẫn khó dự báo. Tuy nhiên, ông cho rằng khi tình hình ổn định và hoạt động vận tải biển trở lại bình thường, áp lực từ phía nguồn cung có thể nhanh chóng giảm bớt.

Khi được hỏi liệu Fed có điều hành chính sách tiền tệ theo kỳ vọng của thị trường hay không, ông Williams trả lời "chắc chắn là không". Theo ông, Fed luôn dựa trên các phân tích độc lập và đánh giá toàn diện các yếu tố tác động đến nền kinh tế trước khi đưa ra quyết định.

Ông cũng cho biết thị trường tài chính đang thích nghi với cách truyền thông mới của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Ông Warsh đã hạn chế đưa ra các tín hiệu định hướng trước về chính sách tiền tệ.

Đánh giá về lĩnh vực AI, ông Williams cho rằng triển vọng của ngành này vẫn tích cực. Theo ông, biến động giá tài sản là điều bình thường đối với một lĩnh vực đổi mới nhanh và từng nhiều lần xuất hiện trong lịch sử.

Ông cũng nhận định mức đầu tư của các doanh nghiệp vào AI hiện không đáng lo ngại như giai đoạn trước cuộc khủng hoảng tài chính cách đây gần hai thập kỷ. Phần lớn doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang tạo ra lợi nhuận cao, vì vậy rủi ro đối với ổn định tài chính hiện vẫn ở mức thấp.

Theo Reuters