Đột kích 27 căn chung cư, triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn ở khu đô thị của chủ đầu tư Trung Quốc

Ngày 15/7, cảnh sát bang Johor bất ngờ đột kích một tòa chung cư trong khu đô thị Forest City của chủ đầu tư Trung Quốc và phát hiện một tổ chức bị nghi vận hành các đường dây lừa đảo đầu tư, tiền số và tình cảm với quy mô lớn.

Theo một người tham gia chiến dịch, lực lượng chức năng ban đầu không ngờ quy mô của vụ việc lớn đến vậy. Người này cho hay: “Chúng tôi mất 2 ngày chỉ để hoàn tất các thủ tục giấy tờ.”

Cuộc truy quét diễn ra tại 27 căn hộ nằm trên 5 tầng của một tòa nhà trong Forest City. Cảnh sát bắt giữ tổng cộng 335 người, gồm 309 công dân Trung Quốc, 19 người Indonesia, 4 công dân Myanmar và 3 người Malaysia.

Bên trong khu căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện 1 cửa hàng bán mì ăn liền phục vụ riêng cho nhân viên, cho thấy họ gần như bị yêu cầu không rời khỏi nơi làm việc. Nhiều căn hộ còn được lắp điều hòa mới, trang bị nội thất mới hoàn toàn.

Theo điều tra ban đầu, đường dây này có thể mới hoạt động chưa đầy một tháng và nhiều nghi phạm được cho là đã chuyển đến từ các "ổ lừa đảo" bị triệt phá tại những quốc gia Đông Nam Á khác.

Vụ việc tiếp tục phủ bóng lên Forest City - dự án bất động sản khổng lồ do tập đoàn bất động sản Trung Quốc Country Garden hợp tác với Esplanade Danga 88.

Một sảnh thương mại trong Forest City.

Khởi công năm 2014, Forest City được quảng bá là "thiên đường trong mơ", gồm 4 đảo nhân tạo với mục tiêu đón khoảng 700.000 cư dân. Dự án nằm ngoài khơi bang Johor, chỉ cách Singapore khoảng 1,6 km, được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho sức mạnh đầu tư của Trung Quốc ở nước ngoài.

Theo quy hoạch ban đầu, khu đô thị sẽ gồm hàng loạt tòa nhà cao tầng ven biển, khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng và sân golf tiêu chuẩn quốc tế trải dài dọc bờ biển 4 km.

Các căn hộ từng được bán chủ yếu cho khách hàng Trung Quốc với giá khởi điểm khoảng 780.000 ringgit Malaysia (khoảng 190.000 USD) cho căn hộ 2 phòng ngủ, hướng đến nhóm nhà đầu tư, người nghỉ hưu và các gia đình muốn chuyển đến sinh sống lâu dài.

Tuy nhiên, sau hơn 1 thập kỷ, tham vọng này vẫn chưa thành hiện thực.

Khủng hoảng bất động sản kéo dài tại Trung Quốc khiến Country Garden chìm trong nợ nần và không còn đủ nguồn lực ưu tiên dự án lớn nhất ở nước ngoài. Trong 4 đảo nhân tạo theo quy hoạch, ngay cả hòn đảo đầu tiên cũng vẫn chưa được hoàn thiện.

Nhiều tòa nhà cao tầng gần như không có người ở, khiến Forest City nhiều lần bị truyền thông quốc tế gọi là "thành phố ma".

Forest City đến nay vẫn chưa được hoàn thiện hết.

Một số cư dân vẫn quyết định gắn bó với nơi đây. Maggie Gao, chuyển từ Bắc Kinh sang Forest City năm 2019 cùng chồng và con trai, hiện mở một quán cà phê ven biển sau khi nghỉ việc từ xa cho một công ty công nghệ Trung Quốc.

"Cảnh sống ở đây chậm hơn rất nhiều so với các thành phố lớn của Trung Quốc. Nhìn chung dịch vụ tốt và chúng tôi cảm thấy hài lòng khi sống tại đây", bà nói.

Tuy nhiên, theo Gao, nhiều người hàng xóm cũng từ Trung Quốc chuyển sang đã trở về nước trong đại dịch Covid-19. Không ít người không bán được căn hộ, thậm chí bị ngân hàng thu hồi nhà vì không còn khả năng trả khoản vay.

Trong nỗ lực hồi sinh dự án, chính quyền Malaysia và bang Johor những năm gần đây triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút doanh nghiệp công nghệ, fintech và văn phòng quản lý tài sản gia đình, đồng thời cấp thủ tục cư trú nhanh và ưu đãi thuế cho lao động nước ngoài.

Forest City cũng được đưa vào Khu kinh tế đặc biệt Johor - Singapore nhằm tận dụng vị trí sát đảo quốc này.

Tuy nhiên, những ưu đãi đó dường như không chỉ thu hút các doanh nghiệp hợp pháp.

Chỉ 1 tuần sau vụ triệt phá đường dây lừa đảo, Forest City tiếp tục trở thành tâm điểm khi chính quyền Malaysia yêu cầu đóng cửa Network School - cộng đồng co-living dành cho giới công nghệ do doanh nhân Mỹ Balaji Srinivasan, cựu Giám đốc công nghệ sàn giao dịch tiền số Coinbase, sáng lập.

Dự án từng thu hút hàng trăm những người làm việc từ xa từ nhiều quốc gia với các gói dịch vụ từ 1.500 USD/tháng, bao gồm chỗ ở, không gian làm việc, bữa ăn cùng nhiều khóa học lập trình, ngoại ngữ và chăm sóc sức khỏe.

Dẫu vậy, sau khi xuất hiện thông tin có công dân Israel tham gia cộng đồng này, chính quyền Malaysia mở cuộc điều tra.

Dù cơ quan chức năng cho biết quyết định đóng cửa xuất phát từ các vi phạm về giấy phép hoạt động, phát biểu của Thủ tướng Anwar Ibrahim rằng bất kỳ công dân Israel nào bị phát hiện cũng sẽ bị trục xuất đã khiến Bộ Ngoại giao Mỹ triệu tập Đại sứ Malaysia và làm dấy lên phản ứng từ một số nghị sĩ Mỹ.

Hiện Network School đã tuyên bố chuyển trung tâm hoạt động sang Kazakhstan.

Theo FT﻿