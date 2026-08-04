19 người chết do nắng nóng ở Hàn Quốc, tổng thống ra chỉ thị khẩn

Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Lee đã yêu cầu các quan chức thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ cuộc sống thường nhật của người dân và kiểm tra hệ thống điện khi nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng cao.

"Đáng lo ngại hơn nữa là điều kiện thời tiết bất thường khiến khả năng thời tiết cực đoan tiếp diễn trong một thời gian dài là rất cao", ông Lee nói, đồng thời mong muốn tái thiết hệ thống ứng phó thảm họa để đối phó với các điều kiện thời tiết nguy hiểm trong tương lai.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Hàn Quốc cho biết, thành phố Yangsan phía đông nam - nằm trong một thung lũng - đã ghi nhận nhiệt độ 42,5 độ C vào ngày 2/8, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong 122 năm.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Hàn Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo nắng nóng lần đầu tiên cho một số khu vực của Seoul và tỉnh Gyeonggi lân cận vào ngày 3/8, đồng thời mở rộng cảnh báo này ra toàn bộ thủ đô vào ngày 4/8.

Cảnh báo khuyến cáo người dân tạm dừng các hoạt động ngoài trời như làm nông, thể thao và làm việc tại các công trường xây dựng.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy nóng như thế này ở đây", bà Cho Sang-yeon, người đã sống gần 20 năm tại một khu nhà trọ ở quận Yeongdeungpo (phía tây Seoul) cho biết.

Nắng nóng bao trùm Yeongdeungpo (Seoul). (Ảnh: Yonhap)

Một số cư dân đã được chuyển đến khu nhà ở tạm thời do chính phủ vận hành, được trang bị điều hòa không khí. Tuy nhiên, vẫn còn một số người vô gia cư ở khu vực này đang phải chịu cái nóng thiêu đốt.

Lực lượng cứu hỏa đã phun nước lên các tuyến đường trong khu vực và kiểm tra tình trạng sức khỏe của nhóm công dân dễ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, ông Jun Hong-cheol - một quan chức tại Trạm cứu hỏa Yeongdeungpo cho biết.

Phun nước xuống đường để hạ nhiệt. (Ảnh: Yonhap)

Các địa điểm du lịch phun sương làm mát cho du khách. (Ảnh: Yonhap)

Một nhà máy làm đá ở Daegu gia tăng công suất. (Ảnh: Yonhap)

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 4/8 thông báo, số người chết do đợt nắng nóng đã tăng lên 19 người, trong đó có 13 người từ 80 tuổi trở lên.

Tính từ ngày 15/5 đến nay, 2.025 người trên khắp Hàn Quốc đã mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, theo dữ liệu từ cơ quan khí tượng.

Hai trận đấu bóng chày dự kiến diễn ra vào ngày 4/8 tại Seoul và Gwangju đã bị hủy bỏ do nắng nóng cực độ, theo trang web của Tổ chức Bóng chày Hàn Quốc.