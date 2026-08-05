Reuters: Mỹ gần cạn kho tên lửa chính xác tầm xa sau 5 tháng chiến sự với Iran

Reuters ngày 4/8 dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng gần hết kho tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng với Iran, làm dấy lên những lo ngại về khả năng duy trì sức mạnh quân sự nếu xảy ra các cuộc xung đột mới.

Các tên lửa này chủ yếu là vũ khí đất đối đất của Lục quân, được gọi là Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) và Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM). Theo hai nguồn tin, Mỹ đã sử dụng "hầu như toàn bộ" loại vũ khí này.

ATACMS và PrSM là những loại tên lửa đất đối đất có độ chính xác cao, cho phép tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa mà không cần đưa máy bay vào khu vực có hệ thống phòng không dày đặc. Trong đó, PrSM là thế hệ mới được phát triển để thay thế ATACMS với tầm bắn và năng lực tác chiến vượt trội.

Theo các nhà phân tích, đây là những loại vũ khí có giá hơn 1 triệu USD mỗi quả và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các kịch bản xung đột cường độ cao. Các nguồn tin từ chối tiết lộ số lượng tên lửa còn lại trong kho dự trữ của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran cùng Israel từ tháng 2 với kỳ vọng cuộc xung đột sẽ kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, khi chiến sự kéo dài, nhiều quan chức và chuyên gia bắt đầu bày tỏ lo ngại việc tiêu hao lượng lớn tên lửa chính xác có thể làm suy giảm năng lực răn đe của Washington trước các đối thủ.

Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS).

Một nguồn tin khác cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) gần như đã sử dụng hết số tên lửa phóng từ mặt đất được phân bổ cho khu vực Trung Đông trước chiến tranh, song vẫn có thể bổ sung từ các kho dự trữ quân sự tại những khu vực khác trên thế giới.

Trước các thông tin về tình trạng cạn kiệt kho vũ khí, Nhà Trắng dẫn tuyên bố của Tổng thống Trump khẳng định Mỹ vẫn sở hữu lượng đạn dược "nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới" và các doanh nghiệp quốc phòng đang mở rộng năng lực sản xuất với tốc độ kỷ lục.

"Các công ty quốc phòng của chúng ta hiện đang sản xuất nhiều đạn dược hơn bao giờ hết, đồng thời mở rộng các nhà máy và thiết bị của họ ở mức kỷ lục", ông Trump nói.

Các nhà phân tích đều đồng ý rằng một số loại đạn dược, bao gồm đạn pháo và một số loại tên lửa, đang được sản xuất ở mức kỷ lục, nhưng cảnh báo rằng nguồn cung có thể thiếu hụt nghiêm trọng so với nhu cầu trong một cuộc chiến kéo dài.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng khẳng định quân đội Mỹ vẫn duy trì đầy đủ năng lực để thực hiện mọi nhiệm vụ do Tổng thống giao và đang tiếp tục bảo đảm quy mô kho vũ khí cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.

Theo Reuters , các số liệu về mức tiêu hao vũ khí đã được lưu hành trong nội bộ chính quyền Tổng thống Trump trong tuần qua, khi các quan chức tranh luận về việc Mỹ còn có thể duy trì chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong bao lâu mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ứng phó với các cuộc khủng hoảng khác.

Cảnh báo về nguồn cung vũ khí

Một trong các nguồn tin cho biết việc sử dụng số lượng lớn ATACMS và PrSM phản ánh lựa chọn của Washington nhằm hạn chế rủi ro cho phi công, ưu tiên các đòn tấn công từ xa thay vì sử dụng máy bay có người lái để không kích mục tiêu.

Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố hồi tháng 3 cũng cho rằng các loại tên lửa này đã được sử dụng rộng rãi trong các đợt tấn công nhằm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran.

Trong khi đó, kho dự trữ PrSM vẫn còn khá hạn chế do đây là dòng tên lửa mới, dù Lục quân Mỹ đã lên kế hoạch đặt mua số lượng lớn từ năm 2027. Song song đó, ATACMS đang được loại biên dần để nhường chỗ cho PrSM.

Không chỉ tên lửa tấn công, các nguồn tin còn cho biết giới lãnh đạo quân sự đã nhiều tuần liên tiếp cảnh báo Tổng thống Trump về tình trạng suy giảm kho tên lửa phòng thủ, đặc biệt là các tên lửa đánh chặn Patriot.

Một số hãng truyền thông trước đó cho rằng đây là một trong những yếu tố khiến ông Trump quyết định không mở thêm chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ bác bỏ nhận định này và khẳng định quyết định của tổng thống chủ yếu chịu tác động từ sức ép ngoại giao của các quốc gia vùng Vịnh.

Vũ khí phòng thủ giảm mạnh

Theo báo cáo mới công bố của CSIS, từ tháng 2 đến tháng 7, Mỹ đã tiêu hao khoảng 65% số tên lửa đánh chặn Patriot và lượng tên lửa của hệ thống phòng thủ THAAD giảm ít nhất 38% so với thời điểm trước chiến tranh.

Patriot và THAAD là những hệ thống phát hiện và tiêu diệt mục tiêu đang bay tới, nằm trong số những hệ thống hiệu quả nhất trong kho vũ khí của nước này.

Hai nguồn tin của Reuters cho biết các số liệu này tương đối trùng khớp với dữ liệu nội bộ của quân đội Mỹ.

Ngoài ra, một nguồn tin tiết lộ Washington cũng đã sử dụng gần một nửa kho tên lửa hành trình Tomahawk dự trữ trên toàn cầu kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu.

Tên lửa Tomahawk là một loại vũ khí của Hải quân, được phóng từ các tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu ngầm. Tên lửa này đã trở thành vũ khí trọng yếu của lực lượng hải quân trong việc tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt mà không gây nguy hiểm cho phi công.