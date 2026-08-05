Điều đặc biệt sắp xuất hiện trên đường phố Nga

Nhà sản xuất xe thương mại hàng đầu nước Nga - KAMAZ - đã chính thức đẩy mạnh sản lượng quy mô lớn đối với dòng xe đầu kéo flagship thế hệ K5. Điều đặc biệt là KAMAZ-54901 sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Với cấu hình hai bình khí cryo (bình chứa siêu lạnh) dung tích lớn, công suất 460 mã lực cùng khả năng tiết kiệm chi phí nhiên liệu lên tới 60%, phiên bản KAMAZ-54901 SPG được đánh giá là bài toán kinh tế đột phá cho các doanh nghiệp vận tải đường dài.

Lời giải cho bài toán tầm xa của xe thương mại chạy khí

Khái niệm sử dụng khí thiên nhiên làm nhiên liệu cho xe tải hạng nặng không mới, nhưng rào cản lớn nhất đối với các nhà xe từ trước đến nay vẫn là giới hạn về quãng đường di chuyển. Xe chạy nhiên liệu khí nén thông thường thường xuyên phải dừng tạt vào các trạm sạc, khiến tiến độ giao hàng bị gián đoạn và chi phí vận hành gia tăng. Để giải quyết triệt me triệt để điểm nghẽn này, nhà sản xuất KAMAZ đã đưa ra cấu hình hai bình chứa siêu lạnh trên phiên bản KAMAZ-54901 SPG thế hệ K5.

Hệ thống lưu trữ trên xe gồm hai bình cryo chuyên dụng với tổng dung tích lên tới 1.060 lít, chứa khí thiên nhiên hóa lỏng ở mức nhiệt độ cực thấp -162°C. Trữ lượng nhiên liệu dồi dào này cho phép chiếc xe đầu kéo vận hành liên tục quãng đường lên tới 1.600 km chỉ sau một lần nạp đầy. Đây là con số hoàn toàn tiệm cận, thậm chí vượt trội so với nhiều mẫu xe sử dụng động cơ diesel truyền thống, giúp các tài xế tự tin thực hiện những hành trình liên tỉnh dặm dài mà không còn nỗi lo đứt gãy lộ trình.

Động cơ KAMAZ R6

Sức mạnh cốt lõi của KAMAZ-54901 SPG nằm ở khối động cơ khí nén chuyên dụng thuộc dòng KAMAZ R6, mang mã hiệu 950.50-460. Với công suất cực đại đạt 460 mã lực, khối động cơ này mang lại sức kéo bền bỉ, giúp xe dễ dàng kéo các rơ-móoc có tải trọng lớn di chuyển qua nhiều dạng địa hình phức tạp. Đi kèm với đó là hộp số tự động 12 cấp tích hợp bộ chậm thủy lực, giúp quá trình chuyển số diễn ra mượt mà và giảm tối đa áp lực vận hành cho tài xế.

Một điểm cộng lớn khác của cấu hình chạy SPG chính là sự tối giản trong hệ thống xử lý khí thải. Khác với các dòng động cơ diesel chuẩn Euro hiện đại vốn đòi hỏi hệ thống phức tạp cùng dung dịch phụ gia AdBlue tốn kém, động cơ chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng có quy trình cháy sạch hơn rất nhiều. Xe đáp ứng tốt các tiêu chuẩn môi trường khắt khe mà không phát sinh thêm chi phí bảo dưỡng bộ lọc hạt hay mua phụ gia nhiên liệu hàng tháng.

Cắt giảm 60% chi phí nhiên liệu

Trong bối cảnh giá dầu biến động bất ổn và biên lợi nhuận của ngành logistics ngày càng bị thu hẹp, yếu tố tài chính trở thành thước đo hàng đầu khi chọn mua phương tiện. Khí thiên nhiên hóa lỏng mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt về mặt chi phí so với nhiên liệu truyền thống.

Thực tế vận hành ghi nhận dòng xe KAMAZ-54901 SPG có khả năng giúp các nhà xe tiết kiệm tới 60% chi phí nhiên liệu trên mỗi kilômét di chuyển.

Về mặt tiêu thụ, mẫu xe này tốn trung bình khoảng 23,9 kg SPG cho mỗi 100 km, trong khi một chiếc xe diesel cùng phân cấp tải trọng sẽ tiêu tốn khoảng 31,6 lít dầu. Xét trên quy mô một chiếc xe đầu kéo chạy trung bình từ 150.000 đến 180.000 km mỗi năm, khoản tiền chênh lệch nhiên liệu tiết kiệm được là vô cùng lớn. Số tiền này có thể nhanh chóng bù đắp cho chi phí đầu tư phương tiện ban đầu chỉ trong một thời gian ngắn vận hành.

Tự chủ công nghệ và làn sóng sản xuất hàng loạt

Sự kiện KAMAZ đưa mẫu xe đầu kéo 54901 SPG vào dây chuyền sản xuất quy mô lớn với sản lượng hàng nghìn chiếc đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược tự chủ sản xuất. Dòng xe thế hệ K5 mới đã được tái thiết kế và nâng cấp đồng bộ để đảm bảo nguồn cung linh kiện ổn định, không còn bị phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài.

Song song với năng lực sản xuất của nhà máy, sự hoàn thiện từng ngày của hệ thống hạ tầng trạm sạc cryo trên các trục giao thông huyết mạch cũng đang tạo đòn bẩy mạnh mẽ. Mạng lưới trạm nạp SPG mở rộng giúp việc tiếp nhiên liệu trở nên thuận tiện hơn, xóa bỏ tâm lý e ngại của các đơn vị vận tải.

KAMAZ-54901 SPG không chỉ đơn thuần là một sản phẩm bổ sung vào danh mục xe thương mại hạng nặng, mà đại diện cho xu hướng chuyển dịch hạ tầng vận tải theo hướng hiệu quả và tiết kiệm hơn. Việc kết hợp thành công giữa sức kéo 460 mã lực, tầm hoạt động 1.600 km và mức giảm chi phí nhiên liệu lên tới 60% đã biến mẫu xe này thành giải pháp hàng đầu cho các doanh nghiệp logistics trong bài toán tối ưu hóa dòng tiền vận hành.