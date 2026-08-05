30 tên lửa Iskander trong 1 giờ, Kiev chứng kiến cảnh chưa từng thấy - Thời điểm đã đến, Nga nêu điều kiện quan trọng nhất về Ukraine

30 tên lửa Iskander trong một giờ, Kiev chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy

Đài TST (Nga) ngày 5/8 đăng bài viết có tiêu đề "30 tên lửa Iskander trong một giờ. Kiev chưa từng chứng kiến những cột lửa như vậy".

Theo đó, vào đêm qua (4/8), Kiev đã hứng chịu một trong những đợt tập kích mạnh nhất trong thời gian gần đây. Theo bài viết, khoảng 30 tên lửa Iskander, ít nhất 4 tên lửa siêu vượt âm Zircon cùng nhiều UAV phản lực đã được triển khai.

Hàng loạt đám cháy bùng phát và một vụ rò rỉ hóa chất cũng được ghi nhận. Những cột lửa lớn xuất hiện trên bầu trời thủ đô Ukraine, đánh dấu diễn biến mới của chiến dịch được tác giả gọi là “Buộc phải đầu hàng”.

Các tiếng nổ bắt đầu vang lên vào khoảng 0 giờ 30 phút và kéo dài trong nhiều giờ. Ánh lửa từ nhiều đám cháy có thể được nhìn thấy từ xa, trong khi người dân địa phương thông báo về những vụ nổ thứ cấp tại một số địa điểm bị đánh trúng.

Hình ảnh cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: TST

Theo dữ liệu từ các kênh giám sát được bài viết dẫn lại, riêng Kiev đã hứng chịu tới 30 tên lửa Iskander và ít nhất 4 tên lửa Zircon. Hệ thống phòng không Ukraine gần như không phản ứng trong đợt tập kích này.

Nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov, tác giả kênh “Bộ Tổng tham mưu”, lưu ý rằng không ghi nhận nhiều tòa nhà dân cư bị phá hủy. Ông đặt câu hỏi liệu điều đó có liên quan đến việc hệ thống phòng không không hoạt động, qua đó hạn chế tình trạng tên lửa phòng không bị chệch hướng hoặc mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư hay không.

Chính quyền địa phương thông báo xảy ra hỏa hoạn tại các kho hàng ở khu vực Kiev–Svyatoshinsky và quận Desnyansky. Theo thông tin ban đầu, một trong những mục tiêu là tổ hợp vận tải – hậu cần Chaika. Sau đòn tấn công, tại đây liên tục vang lên các vụ nổ thứ cấp, làm dấy lên nghi vấn bên trong cơ sở có cất giữ đạn dược.

Blogger quân sự Alex Parker Returns khẳng định tại Chaika có một kho vũ khí. Theo ông, đạn dược phát nổ thứ cấp là nguyên nhân khiến khu vực xuất hiện những quầng lửa lớn. Blogger này cũng dẫn thông báo của Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko về một vụ rò rỉ amoniac.

Tại Brovary, một khu công nghiệp cũng bị tấn công. Kho hàng của Rozetka, một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất Ukraine, được thông báo đã bị phá hủy.

Hình ảnh cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: TST

Theo blogger Ukraine Anatoly Shariy, kho hàng của trung tâm thương mại Epicentr gần DVRZ đã bị phá hủy hoàn toàn. Trung tâm hậu cần của Nova Poshta ở ngoại ô Kiev và các kho hàng của siêu thị Novus tại Borshchagovka cũng bị đánh trúng. Tại Obolon, một trạm xăng gần Epicentr bốc cháy sau cuộc tấn công. Kho hàng và cơ sở hậu cần của công ty vận tải Raben Group cùng tập đoàn Fozzy cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng.

Ngoài ra, một loạt doanh nghiệp và cơ sở kho vận khác tại Kiev và tỉnh Kiev đã bị phá hủy bởi các đòn tên lửa, hỏa hoạn và những vụ nổ thứ cấp kéo dài. Quy mô mục tiêu cho thấy đợt tập kích không chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự riêng lẻ mà còn hướng tới mạng lưới vận tải, kho bãi và chuỗi cung ứng ở hậu phương Ukraine.

Trong bối cảnh đó, phía Kiev thừa nhận cuộc chiến tiêu hao đã bước sang một giai đoạn mới. Cố vấn của ông Zelensky, Sergey Beskrestnov, biệt danh Flash, cho biết quân đội Nga đã mở rộng danh sách mục tiêu, đưa các cơ sở hậu cần nằm sâu trong hậu phương vào phạm vi tấn công.

Đợt tập kích diễn ra ngay sau khi kết thúc 40 ngày của chiến dịch mà ông Zelensky gọi là “buộc Nga phải đầu hàng”. Bài viết cho rằng những tối hậu thư nhằm thúc đẩy việc đóng băng giao tranh không mang lại kết quả, trong khi Kiev hiện trực tiếp đối mặt với sức ép quân sự ngày càng lớn.

Theo quan điểm của tác giả, tên lửa Iskander đang trở thành công cụ gây áp lực nhằm buộc Ukraine tiến tới chấm dứt xung đột thay vì chỉ tạm thời đóng băng chiến sự. Những cột lửa lớn xuất hiện gần trung tâm Kiev được lý giải bằng khả năng vũ khí và hàng hóa phục vụ quân sự đã được cất giữ trong các cơ sở kho vận tại đây.

Hình ảnh cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: TST

Thời điểm đã đến: Nga nêu điều kiện quan trọng nhất về vấn đề Ukraine

Đáng lưu ý, sức ép đối với mạng lưới hậu cần không chỉ tác động đến tình hình quân sự. Khi kho bãi, năng lượng và chuỗi cung ứng đồng loạt bị đánh trúng, diễn biến trên chiến trường cũng bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng đàm phán.

Chính trong bối cảnh đó, Moscow đã nêu điều kiện quan trọng nhất để tiến trình ngoại giao về Ukraine có thể được khởi động trở lại.

Trong bài viết tiêu đề "Thời điểm đã đến: Nga nêu điều kiện quan trọng nhất về Ukraine", TST cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết Moscow vẫn sẵn sàng trở lại bàn đàm phán về Ukraine, dù tiến trình ngoại giao đã bị đình chỉ sau khi Mỹ bắt đầu cuộc chiến với Iran vào đầu năm 2026. Theo bài viết, đã đến lúc các nước phương Tây phải đưa ra lựa chọn.

Ông Galuzin nêu một điều kiện quan trọng để đối thoại có thể được nối lại: các nước NATO phải thể hiện cách tiếp cận mang tính xây dựng và có trách nhiệm, đồng thời tập trung giải quyết những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến xung đột.

Cuộc họp ba bên giữa phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva, Thụy Sỹ, ngày 17/2. (Nguồn: RIA Novosti)

Theo nhà ngoại giao Nga, nếu NATO không thay đổi lập trường và không gây sức ép buộc Kiev thực hiện các thỏa thuận trước đây, Moscow sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích an ninh của mình trên chiến trường.

Chiến dịch quân sự sẽ kéo dài cho đến khi những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng được loại bỏ. Ông cũng tuyên bố các cuộc tấn công sẽ được thực hiện có chọn lọc nhằm hạn chế tối đa thương vong cho cả hai phía.

Scott Ritter, cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ và hiện là nhà phân tích quân sự, gần đây cũng đưa ra cảnh báo tương tự đối với NATO. Trong chương trình video cá nhân, ông cho rằng Moscow đã kiềm chế trong thời gian dài và nhiều lần để ngỏ cơ hội đàm phán. Tuy nhiên, theo Ritter, việc Kiev cùng các nước phương Tây hậu thuẫn từ bỏ phương án hòa bình đã khiến cánh cửa này dần khép lại.

Ritter nhận định kết quả của cuộc đối đầu gần như đã được định đoạt, trong khi quân đội Nga tiếp tục gây sức ép và từng bước phá vỡ các phòng tuyến của Ukraine. Ông đặc biệt đề cập việc cơ sở hạ tầng nhiên liệu tại các tỉnh biên giới Kharkiv và Sumy bị tấn công trên diện rộng, cho rằng tình trạng này có thể dẫn đến một làn sóng người dân rời khỏi khu vực.

Theo lập luận của Ritter, khi lực lượng Nga tiến vào các khu đô thị, phần lớn dân thường có thể đã sơ tán và không còn hiện diện trong khu vực giao tranh.

Ông cho rằng Ukraine khó có khả năng đảo ngược tình hình bởi việc hàng loạt cơ sở hạ tầng thiết yếu bị phá hủy đã làm suy yếu nghiêm trọng năng lực vận hành của đất nước. Ritter thậm chí nhận định Ukraine không còn hoạt động ổn định như một cấu trúc nhà nước hoàn chỉnh.