Nghề lạ kiếm gần 5 tỷ đồng/năm: Không chỉ phục vụ chủ nhà, còn phải biết họ cần gì trước khi lên tiếng

Trong hình dung quen thuộc, butler thường xuất hiện với bộ vest chỉn chu, đứng phía sau chủ nhà và sẵn sàng phục vụ bất cứ khi nào được gọi. Nhưng trong những gia đình có điều kiện, công việc này ngày nay đã mở rộng hơn nhiều.

Kiếm tới gần 5 tỷ đồng/năm

Theo Heritage Staffing, butler là một phần quan trọng giúp một hộ gia đình vận hành trơn tru. Họ không chỉ đáp ứng những nhu cầu thường ngày mà còn phải nhận ra chủ nhà cần gì trước cả khi người đó lên tiếng.

Đây cũng được xem là một trong những yếu tố giúp phân biệt một butler chuyên nghiệp với một nhân viên phục vụ thông thường.

Butler là một phần quan trọng giúp một hộ gia đình vận hành trơn tru. Ảnh: Internet

Mức thu nhập là một trong những điểm đáng chú ý của nghề này.

Heritage Staffing cho biết butler sống tại nhà chủ có thể nhận 72.000–120.000 CHF/năm. Quy đổi theo tỷ giá khoảng 32.400 đồng/CHF, khoản thu nhập này tương đương khoảng 2,3–3,9 tỷ đồng/năm, tức 195–324 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, butler không sống tại nhà chủ có mức thu nhập khoảng 90.000–150.000 CHF/năm, tương đương 2,9–4,9 tỷ đồng/năm, hay khoảng 243–405 triệu đồng/tháng.

Mức 150.000 CHF/năm tương đương gần 4,9 tỷ đồng, khiến nghề butler trở thành một trong những công việc dịch vụ cá nhân có mức thu nhập đáng chú ý.

Tuy nhiên, Heritage Staffing nhấn mạnh đây là thu nhập gộp trước thuế và con số thực tế có thể thay đổi đáng kể tùy vị trí, trách nhiệm cũng như kinh nghiệm của từng người.

Butler hiện đại giống một người điều phối đời sống của cả gia đình hơn là chỉ đơn thuần phục vụ bàn. Ảnh: Internet

Ngày nay, nghề butler được chia thành hai nhóm chính: butler truyền thống và butler hiện đại.

Butler truyền thống gần với hình ảnh quen thuộc nhất: chuyên nghiệp, am hiểu về phục vụ, đón tiếp và chăm sóc khách. Họ có thể thành thạo silver service - hình thức phục vụ bàn cao cấp - cũng như có kiến thức về rượu vang và đồ uống có cồn.

Trang phục của họ thường trang trọng, có thể gồm vest, áo đuôi tôm và găng tay.

Trong khi đó, butler hiện đại có phạm vi công việc rộng hơn. Ngoài các nhiệm vụ phục vụ, họ có thể lái xe đưa thành viên gia đình đến các cuộc hẹn, tổ chức tiệc tối, sắp xếp các buổi gặp mặt hoặc thậm chí làm trợ lý cá nhân.

Nói cách khác, butler hiện đại giống một người điều phối đời sống của cả gia đình hơn là chỉ đơn thuần phục vụ bàn.

Ở bàn ăn, butler phải biết cách bày bàn, chăm sóc nhu cầu của chủ nhà và khách mời, đồng thời thực hiện silver service khi cần. Ảnh: Internet

Công việc hàng ngày của butler có thể bao gồm quản lý và sắp xếp các nhân viên khác trong nhà như housekeeper hoặc tài xế.

Họ cũng có thể tham gia tổ chức những bữa tiệc tối thân mật, các dịp lễ kỷ niệm hay sự kiện lớn; theo dõi nhiều lịch trình cùng lúc và sắp xếp phương tiện di chuyển, dịch vụ ăn uống xoay quanh những lịch trình đó.

Ở bàn ăn, butler phải biết cách bày bàn, chăm sóc nhu cầu của chủ nhà và khách mời, đồng thời thực hiện silver service khi cần.

Trong một số trường hợp, họ còn phải trực tiếp lái xe đưa chủ nhà hoặc người thân đến các cuộc hẹn và sự kiện. Quản lý thực phẩm, rượu vang, đồ uống cùng những vật dụng cần thiết trong nhà cũng có thể nằm trong phạm vi công việc.

Vì vậy, số tiền chủ nhà trả không chỉ dành cho khả năng phục vụ mà còn cho khả năng tổ chức, điều phối và xử lý hàng loạt công việc phía sau một gia đình.

Họ phải quán xuyến hơn rất nhiều. Ảnh: Internet

Một trong những yêu cầu đặc biệt của nghề butler là khả năng dự đoán nhu cầu của khách hàng.

Theo Heritage Staffing, butler phải nhận ra điều chủ nhà cần và chuẩn bị trước khi họ đưa ra yêu cầu. Đây là cách để tạo ra chất lượng phục vụ ở mức cao nhất.

Đặc biệt, nghề butler không chỉ dành cho nam giới. Ảnh: Internet

Để làm được điều đó, butler cần hàng loạt kỹ năng như giao tiếp, quản lý thời gian, tổ chức công việc và giải quyết vấn đề.

Nếu lịch trình thay đổi hoặc kế hoạch gặp trục trặc, họ phải nhanh chóng tìm giải pháp để hạn chế ảnh hưởng đến chủ nhà.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, thái độ cũng được xem trọng. Một butler cần giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp, thái độ tích cực, khả năng thích nghi và phong thái điềm tĩnh, chỉn chu.

Để bước vào nghề, ứng viên không nhất thiết phải sở hữu một bằng cấp riêng dành cho butler.

Heritage Staffing cho biết một số người được đào tạo trong các ngành liên quan đến hospitality, chẳng hạn quản trị dịch vụ khách sạn hoặc quản trị khách sạn, trước khi tích lũy kinh nghiệm để trở thành butler.

Trên thế giới cũng có những học viện chuyên đào tạo butler. Ngoài ra, biết nhiều ngôn ngữ và có bằng lái xe có thể giúp ứng viên tiếp cận nhiều vị trí hơn.

Một trong những yêu cầu đặc biệt của nghề butler là khả năng dự đoán nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Internet

Kinh nghiệm làm việc trong ngành khách sạn, concierge hoặc tham gia các vị trí thực tập cũng là một lợi thế. Những trải nghiệm này giúp ứng viên làm quen với môi trường dịch vụ, hiểu trách nhiệm của butler và phát triển kỹ năng thực tế.

Đặc biệt, nghề butler không chỉ dành cho nam giới. Dù hình ảnh truyền thống của nghề này tại phương Tây thường gắn với đàn ông, Heritage Staffing cho biết công việc hiện mở rộng cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là kinh nghiệm, bằng cấp và kỹ năng phải phù hợp với vị trí.

Với mức thu nhập có thể lên tới 150.000 CHF/năm, tương đương gần 4,9 tỷ đồng, butler ngày nay đã khác xa hình ảnh một người chỉ đứng phía sau chủ nhà để phục vụ trà hay bữa tối.

Ở phân khúc cao cấp, họ có thể là người đứng sau cả một hệ thống vận hành gia đình - từ nhân sự, lịch trình, sự kiện, xe cộ đến những nhu cầu rất nhỏ của chủ nhà. Và đôi khi, giá trị lớn nhất của một butler lại nằm ở việc chủ nhà chưa cần mở lời, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn.