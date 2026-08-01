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Châu Âu có một quốc gia "bí mật": Giàu có, xinh đẹp, lâu đời bậc nhất thế giới nhưng ít ai biết đến

| | Tài chính quốc tế

Quốc gia tí hon nằm lọt lòng nước Ý với lịch sử lâu đời và sự giàu có đáng kinh ngạc.

Dù có quy mô vô cùng khiêm tốn, Cộng hòa San Marino lại sở hữu kho tàng lịch sử phong phú cùng nền kinh tế vô cùng phát triển tại châu Âu.

Nhiều người thường nghĩ đến Vatican khi nhắc tới một quốc gia nằm trọn trong lòng nước Ý. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trên bán đảo Apennine còn tồn tại một quốc gia độc lập khác là San Marino.

Khác với sự sầm uất của Monaco hay dòng người hành hương đổ về Vatican, San Marino lại khá im ắng trên bản đồ du lịch quốc tế. Vào năm 2017, nơi đây từng ghi nhận danh hiệu quốc gia ít du khách ghé thăm nhất châu Âu khi chỉ đón vỏn vẹn 60.000 lượt khách quốc tế.

Dù vậy, lịch sử của vùng đất này lại khiến nhiều cường quốc phải kiêng nể. Dấu vết của con người tại San Marino đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Đến cuối những năm 1200, nơi đây chính thức hình thành một thực thể chính trị riêng biệt. Trải qua hàng ngàn năm biến động của lịch sử thế giới, quốc gia nhỏ bé này chưa từng một lần bị ngoại bang đánh chiếm.

Đặc biệt, San Marino sở hữu bộ hiến pháp lâu đời nhất thế giới còn hiệu lực, được ban hành từ năm 1600 và viết hoàn toàn bằng tiếng Latinh.

Tuy diện tích nhỏ hẹp nhưng tiềm lực kinh tế của San Marino lại thuộc hàng top đầu thế giới. Năm 2018, GDP bình quân đầu người của quốc gia này đạt 45.320 USD (khoảng 1,153 tỷ VNĐ), xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Về mặt thể chế, San Marino không phải là thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Dù vậy, người dân tại đây vẫn sử dụng tiếng Ý làm ngôn ngữ chính thức và dùng đồng Euro làm đơn vị tiền tệ. Dù chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Ý, cư dân San Marino luôn có niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ và khẳng định chủ quyền độc lập của đất nước mình.

Bên cạnh đó, phần lớn diện tích của San Marino đã được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Đến với vùng đất này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những pháo đài cổ kính, những tòa tháp sừng sững trên đỉnh núi, tạo nên một khung cảnh cổ kính không khác gì bước ra từ các câu chuyện cổ tích.

Theo Chi Chi

Sức khoẻ 24h

Từ Khóa:
châu âu

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