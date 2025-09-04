Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tảng băng trôi nặng 1,1 nghìn tỷ tấn, tương đương 21 triệu con tàu Titanic huyền thoại, đang vỡ vụn từng ngày

04-09-2025 - 13:00 PM | Tài chính quốc tế

Đây là tảng băng trôi lớn nhất trái đất.

Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh (BAS) cho biết tảng băng trôi lớn nhất thế giới đang nhanh chóng vỡ ra thành những mảnh rất lớn. Đây là tảng băng trôi có tên gọi A23a, nặng 1,1 nghìn tỷ tấn và trải rộng trên diện tích 3.672 km2 (1.418 dặm vuông) - lớn hơn một chút so với tiểu bang Rhode Island của Mỹ. Trong lượng này tương đương khoảng 21 triệu con tàu Titanic (khoảng 52.000 tấn). Tảng băng này đã được các nhà khoa học theo dõi chặt chẽ kể từ khi nó tách khỏi thềm băng Filchner-Ronne ở Nam Cực vào năm 1986.

Kể từ đó tới nay, A23a từng nhiều lần giữ danh hiệu “tảng băng trôi lớn nhất thế giới”. Tuy nhiên, có những thời điểm nó bị các tảng băng trôi lớn hơ như A68 và A76 vượt mặt. Dẫu vậy, khi các tảng băng lớn này vỡ, danh hiệu lại trở về với A23a.

Andrew Meijers, một nhà hải dương học tại BAS, cho biết: “Tảng băng trôi này đang vỡ ra nhanh chóng và tách thành những mảnh rất lớn”.

Các chuyên gia cho biết nước ấm và mùa xuân sắp tới ở phía Nam là lý do chính khiến tảng băng này vỡ một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, các dòng hải lưu ở khu vực này cũng góp phần khiến tảng băng vỡ ra. Điều tương tự cũng từng xảy ra với các tảng băng trôi khổng lồ khác.

Nếu A23a tiếp tục vỡ, danh hiệu tảng băng trôi lớn nhất thế giới sẽ tuộc về D15a, tảng băng trôi với diện tích 3.000 km2, hiện đang chiếm vị trí á quân.

Việc các tảng băng trôi vỡ ra là hiện tượng tự nhiên và các nhà khoa học hiện chưa đủ chứng cứ để xác định xem hiện tượng trái đất nóng lên có phải tác nhân hay không. Tuy nhiên, điều rõ ràng là các thềm băng đã mất hàng nghìn tỷ tấn do sự hình thành và tan chảy của các tảng băng trôi trong vài thập kỷ qua, phần lớn do nước biển ấm lên và thay đổi trong các dòng hải lưu.

Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang thúc đẩy những thay đổi đáng báo động ở Nam Cực, có thể dẫn đến nước biển dâng cao.

Tham khảo: CNN

Thế giới ngầm tuyệt đẹp bên dưới tảng băng trôi Nam Cực

Theo Hồng Duy

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
băng trôi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên sau 4 năm, thị trường lao động Mỹ lặp lại tình trạng đáng báo động: Dự đoán Fed cắt giảm lãi suất tăng lên 95%

Lần đầu tiên sau 4 năm, thị trường lao động Mỹ lặp lại tình trạng đáng báo động: Dự đoán Fed cắt giảm lãi suất tăng lên 95% Nổi bật

Quốc gia BRICS có động thái khiến Mỹ bất ngờ: Đưa hàng trăm nghìn tấn hàng sang Mỹ dù bị áp thuế 50%, vẽ lại cuộc chơi mang tên 'vàng đỏ'

Quốc gia BRICS có động thái khiến Mỹ bất ngờ: Đưa hàng trăm nghìn tấn hàng sang Mỹ dù bị áp thuế 50%, vẽ lại cuộc chơi mang tên 'vàng đỏ' Nổi bật

Nga tuyên bố sẽ giúp Trung Quốc vượt mặt Mỹ trong lĩnh vực Washington đang dẫn đầu thế giới

Nga tuyên bố sẽ giúp Trung Quốc vượt mặt Mỹ trong lĩnh vực Washington đang dẫn đầu thế giới

12:30 , 04/09/2025
Loạt 'cá mập' gom 10 tấn vàng giữa lúc giá neo cao, có nhà đầu tư mua ròng 29 tháng

Loạt 'cá mập' gom 10 tấn vàng giữa lúc giá neo cao, có nhà đầu tư mua ròng 29 tháng

11:54 , 04/09/2025
Vị thế 'vua chip' của Nvidia lung lay bởi loạt startup mới chỉ 5 năm tuổi của Trung Quốc

Vị thế 'vua chip' của Nvidia lung lay bởi loạt startup mới chỉ 5 năm tuổi của Trung Quốc

11:45 , 04/09/2025
Trung Quốc thiếu hơn 1 triệu thợ sửa xe điện, 75% thợ không đủ tiêu chuẩn: Cuộc khủng hoảng thầm lặng cho nỗ lực xanh hóa ngành ô tô

Trung Quốc thiếu hơn 1 triệu thợ sửa xe điện, 75% thợ không đủ tiêu chuẩn: Cuộc khủng hoảng thầm lặng cho nỗ lực xanh hóa ngành ô tô

11:11 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên