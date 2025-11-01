Loạt ảnh hiếm tiết lộ nhiều điều chưa từng thấy của con tàu Titanic huyền thoại
Titanic dường như đã chở xuống đáy đại dương quá nhiều bí mật.
- 04-09-2025Tảng băng trôi nặng 1,1 nghìn tỷ tấn, tương đương 21 triệu con tàu Titanic huyền thoại, đang vỡ vụn từng ngày
- 24-05-2025Vì sao xác tàu Titanic chứa đầy quần áo và giày của hành khách xấu số, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy xương người?
- 11-05-2025Khi AI tái hiện chân thực đêm tiệc cuối cùng trên tàu Titanic: Sự xa hoa tột cùng che mờ mọi hiểm họa
- 30-04-2025Thư của hành khách sống sót trên tàu Titanic được bán giá kỷ lục
Tai nạn hàng hải là một phần của lịch sử, nhưng thảm kịch Titanic vẫn giữ vị trí đặc biệt trong ký ức công chúng, dù con tàu đã chìm sâu dưới đáy đại dương hơn một thế kỷ.
Vào năm 1912, Titanic được ca ngợi là đỉnh cao của công nghệ hàng hải, một con tàu được quảng cáo là "không bao giờ chìm". Trong chuyến hành trình đầu tiên từ Southampton (Anh) đến New York (Mỹ), tàu chở theo khoảng 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn.
Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày 15/4/1912, huyền thoại Titanic đã kết thúc sau khi va chạm với một tảng băng trôi. Thảm kịch kinh hoàng này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.500 người, để lại nhiều câu chuyện bi thương.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh và câu chuyện hiếm hoi về con tàu Titanic vẫn luôn thu hút sự quan tâm và chú ý rộng rãi từ khắp nơi trên thế giới.
Hình ảnh cuối cùng chụp con tàu Titanic
Phần boong tàu rộng rãi với những chiếc ghế xếp được xếp gọn dựa vào tường
Thực đơn cho khoang hạng nhất (trái) và khoang hạng ba (phải) vào ngày con tàu gặp tai nạn
Phòng chờ của khách khoang hạng nhất trên tàu
Phòng tập thể dục với các loại máy móc hiện đại thời bấy giờ
Cận cảnh ba chiếc chân vịt khổng lồ của con tàu Titanic
Hình ảnh chụp chiếc tàu cứu sinh chật cứng người sau khi tàu chìm
Chiếc áo phao được các phát cho các hành khách trên tàu
Chai rượu vang được trục vớt và chưa bao giờ mở nắp
Chiếc đồng hồ vàng dừng lại ở thời khắc con tàu Titanic chìm xuống đáy biển
Chiếc ghế xếp trên con tàu được trục vớt với sự lành lặn khó tin
Nguồn: Buzz Feed
thanhnienviet.vn