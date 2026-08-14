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Iran quyết đấu với Mỹ đến hết nhiệm kỳ của ông Donald Trump

| | Tài chính quốc tế

Iran đã công bố chiến lược của mình trong cuộc chiến với Mỹ, sẵn sàng đối đầu ít nhất là cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Iran quyết đấu với Mỹ đến hết nhiệm kỳ của ông Donald Trump- Ảnh 1.

Theo cố vấn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ông Mohammad Reza Naqdi, Iran có thể tiếp tục chiến đấu chống lại Mỹ cho đến khi nhiệm kỳ Tổng thống thứ 47 của ông Donald Trump kết thúc.

Vị quan chức Iran lập luận việc kéo dài chiến tranh sẽ giúp nước này có thêm kinh nghiệm đối đầu với lực lượng Mỹ.

“Cuộc chiến càng kéo dài, chúng ta càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Chúng ta cũng nhận thấy rằng quân đội Mỹ yếu hơn chúng ta tưởng. Chúng ta phải đạt được khả năng răn đe để kẻ thù không bao giờ dám tấn công chúng ta nữa”, Mohammad Reza Nahdi nói.

Vị quan chức Iran cũng khẳng định rằng, Iran có đầy đủ khả năng và vũ khí để duy trì sức mạnh trong một cuộc chiến lâu dài với Mỹ. Mỹ có hàng ngàn tài sản và lợi ích kinh tế trên khắp thế giới, tất cả đều có thể dễ dàng bị phá hủy.

“Số lượng tên lửa chúng tôi sản xuất mỗi ngày vượt quá số lượng chúng tôi phóng. Hãy yên tâm là ngay cả khi cuộc chiến này kéo dài nhiều năm, Iran vẫn sẽ tiếp tục phóng tên lửa cho đến ngày cuối cùng”, vị quan chức của IRGC khẳng định.

Ông Naqdi cũng chỉ ra một trong những cách để giành chiến thắng trong cuộc chiến với Mỹ là kéo dài cuộc xung đột cho đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo (năm 2029), nhằm lợi dụng sự đấu đá giữa các đảng phái ở Mỹ để làm suy yếu đối phương.

Tuyên bố của vị quan chức IRGC đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ ngày 13/8 đưa tin về việc nước này đã thay đổi chiến lược trong cuộc đối đầu với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Các ấn phẩm của Mỹ lưu ý cách tiếp cận mới của Nhà Trắng là ngừng cuộc chiến, tránh leo thang xung đột và tăng cường áp lực kinh tế lên Iran.

Các nhà phân tích quân sự nhận định lựa chọn tốt nhất của Nhà Trắng là rút quân Mỹ khỏi Trung Đông ngay lập tức. Ngay từ bây giờ chúng ta đã có thể thấy việc tiếp tục xung đột trong khu vực sẽ có tác động tiêu cực sâu sắc đến nền kinh tế Mỹ, cũng như nền kinh tế của các nước châu Âu.

Theo Topcor.ru

Theo Hoàng Đức

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
iran

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