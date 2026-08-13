Kiểm tra động cơ hoàn toàn do Nga sản xuất, chuyên gia phải thừa nhận: "Không tìm thấy điểm yếu"

Trước những hoài nghi về việc ép tiến độ có thể tạo ra các "điểm yếu", chuyên gia hàng không hàng đầu Nga khẳng định động cơ PD-8 đã vượt qua bài kiểm tra khắt khe nhất để tiến tới sản xuất hàng loạt.

Động cơ PD-8 của Nga được chế tạo trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng điều đó không có nghĩa là quá trình phát triển của nó phải đánh đổi giữa tốc độ và an toàn, chuyên gia hàng không Oleg Panteleev nói với trang Pervy Tekhnichesky.

Nghi vấn về "đốt cháy giai đoạn"

Trong bối cảnh ngành công nghiệp hàng không Nga nỗ lực tự chủ công nghệ, động cơ turbofan PD-8 trở thành một trong những dự án trọng điểm bậc nhất. Được thiết kế để thay thế dòng động cơ SaM146 (sản phẩm hợp tác Pháp - Nga trước đây) trên máy bay thân hẹp SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100) và tàu bay chữa cháy Be-200, PD-8 chịu áp lực cực lớn về thời gian hoàn thiện.

Chính tiến độ phát triển thần tốc này đã làm dấy lên nhiều nghi vấn trong giới chuyên gia. Một số ý kiến lo ngại rằng việc đẩy nhanh quy trình thay thế nhập khẩu có thể buộc các nhà sản xuất phải thỏa hiệp giữa tốc độ và độ an toàn vận hành. Trong đó, phần buồng đốt và hệ thống điều khiển tự động - những cấu phần phức tạp nhất đòi hỏi hàng nghìn giờ thử nghiệm khắt khe - bị coi là khu vực rủi ro cao nhất.

Ông Andrey Patrakov, người đứng đầu dịch vụ an toàn bay tại Nga, từng chỉ ra rằng phần buồng đốt chính là "điểm nóng" tiềm ẩn nhiều nguy cơ kỹ thuật nếu không trải qua đủ thời gian kiểm chứng thực tế.

Ảnh: Hi Tech Mail

Khẳng định từ chuyên gia: Không có sự đánh đổi với an toàn

Trái ngược với những góc nhìn quan ngại, chuyên gia hàng không Oleg Panteleyev khẳng định việc đặt câu hỏi về việc "đánh đổi an toàn lấy tiến độ" là hoàn toàn không chính xác.

Theo ông Panteleyev, dù thời gian hoàn thiện được rút ngắn tối đa nhờ tập trung nguồn lực quốc gia, các tiêu chuẩn kiểm định hàng không khắt khe nhất vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt. Động cơ không thể nhận được "giấy thông hành" nếu xuất hiện bất kỳ điểm yếu chưa được khắc phục.

Ông nói: “Tôi tin rằng không ai đánh đổi sự an toàn để lấy tốc độ trong quá trình phát triển động cơ PD-8. Tất cả các thử nghiệm cần thiết trước khi động cơ được phê duyệt để sử dụng thương mại đều đã được hoàn thành thành công.”

Để chứng minh năng lực vận hành, Tập đoàn Chế tạo Động cơ Thống nhất Nga (UEC/ODK) đã đưa PD-8 trải qua chiến dịch kiểm định toàn diện. Đến tháng 5/2026, chương trình chứng nhận cho PD-8 đã chính thức hoàn tất sau hơn 6.500 giờ thử nghiệm khắt khe.

Đánh dấu bước ngoặt quan trọng, ngày 5/6/2026, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) đã chính thức cấp chứng chỉ kiểu (Type Certificate) cho động cơ PD-8. Quyết định này không chỉ xóa tan dán nhãn "động cơ trên giấy" mà còn chính thức mở đường cho việc sản xuất hàng loạt thương mại.

Lời giải cho bài toán tự chủ hàng không Nga

Việc hoàn tất chứng nhận PD-8 được xem là thắng lợi chiến lược của ngành chế tạo động cơ Nga. Dù vẫn còn những luồng ý kiến trái chiều từ giới quan sát về độ tin cậy dài hạn khi đưa vào vận hành thực tế với tần suất cao, chứng chỉ từ Rosaviatsia là minh chứng rõ nhất cho thấy PD-8 đã đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật để cất cánh.

Thử thách tiếp theo của PD-8 sẽ là duy trì hiệu suất ổn định và chi phí vận hành tối ưu trong các chuyến bay thương mại thực tế - nơi thời gian và tần suất khai thác sẽ là thước đo cuối cùng cho chất lượng của dòng động cơ này.