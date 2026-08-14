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Dự án khoan dầu khí liên quan đến ông Trump bị “tuýt còi”, cổ phiếu lao dốc 44% trong một phiên

| | Tài chính quốc tế

Dự án khoan dầu khí liên quan đến ông Trump bị “tuýt còi”, cổ phiếu lao dốc 44% trong một phiên

Greenland Energy, công ty thăm dò dầu khí niêm yết trên Nasdaq, đã hoãn kế hoạch khoan thăm dò tại lưu vực Jameson Land ở phía Đông Greenland.

Động thái được đưa ra sau khi chính quyền Greenland cảnh báo đối tác liên doanh 80 Mile vì đưa thiết bị khoan lên bờ mà chưa có giấy phép.

80 Mile cho biết công ty con White Flame Energy đã được phép thuê kho chứa gần cảng. Tuy nhiên, doanh nghiệp không biết hoạt động này cần thêm giấy phép từ cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản Greenland.

Greenland Energy và 80 Mile cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền địa phương. Công ty hiện hướng tới thời điểm xin giấy phép vào mùa đông năm 2027.

Cổ phiếu Greenland Energy giảm hơn 44% trong phiên 13/8, trong khi cổ phiếu 80 Mile giảm hơn 20%.

Lưu vực Jameson Land có diện tích khoảng 2 triệu mẫu Anh. Greenland Energy đánh giá đây là một trong những lưu vực dầu khí tiềm năng lớn cuối cùng trên thế giới nhưng chưa từng được khoan thăm dò.

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích cấp cao Lewis Lawrence tại Wood Mackenzie cho biết các hoạt động thăm dò trước đây tại Greenland đều không thành công. 21 giếng khoan, phần lớn ngoài khơi, đều không phát hiện được nguồn dầu khí lớn. Các doanh nghiệp từng chi hàng trăm triệu USD cho hoạt động thăm dò trước khi rời khỏi khu vực.

Kế hoạch của Greenland Energy được triển khai trong bối cảnh ông Trump tiếp tục thúc đẩy tham vọng kiểm soát Greenland. Công ty cũng có mối liên hệ với một số cá nhân liên quan đến ông Trump và doanh nghiệp liên quan chính quyền Mỹ.

Theo CNBC

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Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
dầu khí, trump

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