Tập đoàn của Warren Buffett bất ngờ mua 106 triệu cổ phiếu một công ty, tăng 83%, thành khoản đầu tư lớn thứ 3

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, tập đoàn Berkshire Hathaway do Warren Buffett làm chủ tịch sở hữu gần 106 triệu cổ phiếu Alphabet trị giá khoảng 37,8 tỷ USD vào cuối tháng 6. Con số này tăng mạnh so với 57,8 triệu cổ phiếu vào 3 tháng trước. Khoản đầu tư mới bao gồm thương vụ trị giá 10 tỷ USD được công bố hồi tháng 6, nhằm hỗ trợ Alphabet mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Apple vẫn là khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của Berkshire với giá trị 66 tỷ USD. American Express đứng thứ hai với 51,3 tỷ USD. Alphabet đứng thứ ba, tiếp theo là Coca-Cola và Bank of America.

Berkshire cũng đã thoái vốn khỏi nhà sản xuất đồ uống có cồn Constellation Brands sau một năm rưỡi. Tập đoàn đồng thời tăng tỷ lệ sở hữu tại Delta Air Lines và Macy's.

Các thay đổi được công bố trong hồ sơ về danh mục cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Berkshire tính đến ngày 30/6. Danh mục này chiếm phần lớn trong tổng danh mục cổ phiếu trị giá 323,8 tỷ USD của tập đoàn.

Trong quý 2, Berkshire mua 23,5 tỷ USD cổ phiếu và bán ra 3,7 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên sau 14 quý liên tiếp tập đoàn mua nhiều cổ phiếu hơn bán

CEO Greg Abel cũng bắt đầu giảm lượng tiền mặt khổng lồ được người tiền nhiệm Warren Buffett để lại. Tiền mặt của Berkshire giảm từ 380,2 tỷ USD cuối tháng 3 xuống 364,7 tỷ USD vào cuối tháng 6. Con số này cũng phản ánh 4,5 tỷ USD được sử dụng để mua lại cổ phiếu Berkshire.

Warren Buffett hiện vẫn giữ chức Chủ tịch Berkshire. Ông cho biết ý tưởng đầu tư vào Alphabet là của mình. Berkshire bắt đầu mua vào Alphabet từ quý 3 năm ngoái.

Theo CEO Abel, ông trực tiếp giám sát 94% danh mục cổ phiếu của Berkshire. Nhà quản lý đầu tư Ted Weschler phụ trách 6% còn lại. Hồ sơ mới nhất không cho biết ai là người thực hiện từng giao dịch mua bán.

Ngoài danh mục cổ phiếu, Berkshire còn sở hữu hàng chục doanh nghiệp trong các lĩnh vực đường sắt, bảo hiểm ô tô, năng lượng, sản xuất và bán lẻ.

Theo Reuters