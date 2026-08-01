Bắt đầu khoan thăm dò, khai thác mỏ khí đốt với trữ lượng hơn 113 tỷ mét khối

Tập đoàn năng lượng BP (Anh) và XRG, công ty đầu tư quốc tế của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC), sẽ cùng thăm dò một mỏ khí ngoài khơi Venezuela. Diễn biến này cho thấy các tập đoàn dầu khí lớn đang bắt đầu thận trọng quay trở lại quốc gia Nam Mỹ này dưới chính quyền mới.

Hai công ty được cấp giấy phép thăm dò và khai thác giai đoạn 2 của mỏ khí Loran với trữ lượng khí có thể thu hồi ước tính khoảng 4.000 tỷ feet khối (113,3 tỷ mét khối). Họ sẽ tham gia cùng Shell, tập đoàn đã được cấp giấy phép khai thác khoảng 1.700 tỷ feet khối khí tại mỏ này hồi tháng 6.

Các tập đoàn năng lượng lớn đang đánh giá lại cơ hội tại Venezuela sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ lật đổ. Venezuela sở hữu một trong những nguồn tài nguyên dầu khí lớn nhất thế giới. Nhưng thiếu đầu tư trong nhiều năm khiến nước này thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết để khai thác với chi phí cạnh tranh.

Tuy nhiên, các tập đoàn dầu khí vẫn thận trọng do lo ngại về mức độ ổn định của môi trường chính trị và pháp lý, đặc biệt sau những tổn thất mà các doanh nghiệp từng phải chịu tại Venezuela.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến khích các doanh nghiệp quay trở lại, các tập đoàn lớn vẫn chưa triển khai những khoản đầu tư quy mô lớn.

ExxonMobil, Chevron và một số tập đoàn dầu khí lớn khác tập trung tiếp cận quyền khai thác tại một số khu vực tiềm năng nhất của Venezuela. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với giới lãnh đạo nước này gần đây rơi vào bế tắc, tờ Wall Street Journal đưa tin vào cuối tháng 7.

Chevron hiện là tập đoàn dầu khí lớn duy nhất của Mỹ còn hoạt động tại Venezuela. Sản lượng của Chevron đã tăng lên mức kỷ lục gần 300.000 thùng/ngày kể từ khi ông Maduro bị phế truất hồi đầu năm, nhưng tập đoàn chưa triển khai các khoản đầu tư mới trị giá hàng tỷ USD.

Venezuela từng chứng kiến nhiều tập đoàn dầu khí quốc tế rút khỏi thị trường sau các chính sách quốc hữu hóa dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez.

ExxonMobil và ConocoPhillips đã rời Venezuela năm 2007 sau khi chính phủ Chavez quốc hữu hóa tài sản của họ. Một số doanh nghiệp khác đến nay vẫn chưa thu hồi được hàng tỷ USD liên quan đến hoạt động sản xuất và cung cấp dầu khí tại quốc gia này.

Việc BP, XRG và Shell bắt đầu mở rộng hiện diện cho thấy tiềm năng tài nguyên của Venezuela đang thu hút trở lại các tập đoàn năng lượng quốc tế, dù mức độ cam kết đầu tư vẫn phụ thuộc lớn vào khả năng Caracas bảo đảm một môi trường pháp lý và thương mại ổn định cho các dự án dài hạn.

Theo WSJ﻿