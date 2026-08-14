Samsung âm thầm làm robot hình người giá rẻ nhờ tận dụng công nghệ từ máy giặt điều hòa

Dự án bí mật kéo dài nhiều năm và sự bứt phá âm thầm

Các báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc cho biết tập đoàn Samsung Electronics đã âm thầm đầu tư phát triển một dự án robot hình người nội bộ trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, dự án này được giữ kín và vận hành hoàn toàn tách biệt với bộ phận Robotics eXperience (RX) đã công bố cũng như công ty con Rainbow Robotics.

Theo các nguồn tin, dự án bảo mật này hiện đã đạt đến giai đoạn phát triển nâng cao và thể hiện mức hiệu suất vận hành vượt trội hơn một số đối thủ cạnh tranh trong nước. Việc thử nghiệm thành công dự án nội bộ cho thấy tiềm năng to lớn từ chuyên môn công nghiệp sâu rộng mà tập đoàn này tích lũy được.

Samsung Electronics đã âm thầm phát triển một dự án robot hình người nội bộ trong nhiều năm, đạt hiệu suất vận hành vượt trội so với các đối thủ trong nước.

Tối ưu hóa chi phí sản xuất từ hạ tầng động cơ gia dụng sẵn có

Ngành công nghiệp robot hình người đang đứng trước cơ hội bùng nổ mạnh mẽ khi những bước tiến của trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật robot cho phép máy móc xử lý các tác vụ phức tạp. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với các nhà sản xuất hiện nay là chi phí chế tạo. Trong một robot hình người, các bộ truyền động (actuator) có thể chiếm tới 60% tổng chi phí sản xuất.

Để giải quyết thách thức này, Samsung đã lựa chọn một hướng đi chiến lược khác biệt: thích ứng công nghệ động cơ từ mảng kinh doanh thiết bị gia dụng sẵn có của hãng.

Hiện tại, Samsung đang sản xuất ở quy mô thương mại rất lớn các loại động cơ một chiều không chổi than (BLDC) phục vụ cho những sản phẩm quen thuộc như máy giặt, máy điều hòa không khí và tủ lạnh. Quá trình chế tạo các động cơ này đòi hỏi những công nghệ có sự tương đồng trực tiếp với bộ truyền động robot, bao gồm kỹ thuật quấn dây, nam châm vĩnh cửu, cân bằng rô-to và hệ thống điều khiển điện tử.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng sản xuất hiện có giúp Samsung tiết kiệm đáng kể cả về chi phí lẫn thời gian cần thiết để chế tạo bộ truyền động robot. Đây là một lợi thế cạnh tranh vô cùng to lớn khi so sánh với các công ty đối thủ buộc phải đầu tư xây dựng năng lực sản xuất chuyên dụng hoàn toàn từ đầu.

Tận dụng công nghệ động cơ BLDC từ mảng gia dụng (máy giặt, điều hòa, tủ lạnh) giúp Samsung giải bài toán bộ truyền động vốn chiếm tới 60% chi phí sản xuất.

Đột phá phần mềm: Từ mô hình Gauss đến trí tuệ nhân tạo VLA Shallow-π

Chiến lược phát triển robot hình người của Samsung không chỉ tập trung vào hạ tầng phần cứng mà còn mở rộng sang việc tự chủ các hệ thống trí tuệ nhân tạo nhằm điều khiển và nâng cao hiệu suất hoạt động của robot. Tập đoàn này đã sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Gauss làm nền tảng phát triển cho trí tuệ nhân tạo robot.

Song song với đó, trung tâm Samsung Research đã nghiên cứu thành công Shallow-π, một mô hình Thị giác - Ngôn ngữ - Hành động (VLA) tiên tiến. Mô hình này có khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhận thức thị giác, khả năng hiểu ngôn ngữ và việc thực thi chuyển động cơ học.

Đáng chú ý, Shallow-π được báo cáo là có thể cắt giảm yêu cầu năng lượng tính toán xuống chỉ còn một phần ba so với các hệ thống VLA thông thường trên thị trường.

Năng lực tính toán được tối ưu hóa cho phép robot đưa ra tới 17 quyết định trong mỗi giây. Trong các cuộc thử nghiệm thực tế tại nhà máy, mô hình Shallow-π đã chứng minh độ chính xác kinh ngạc khi đạt tỷ lệ thành công 95% đối với tác vụ lắp vòi nước đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Để thực hiện tác vụ này, hệ thống đã điều phối nhịp nhàng 22 bậc tự do trên cả hai cánh tay và bàn tay của robot.

Dự đoán hành động với World Model và xây dựng Robot Data Factory

Bên cạnh mô hình VLA, Samsung được cho là đang tích cực phát triển một mô hình thế giới (World Model). Mô hình này có khả năng dự đoán các hệ quả vật lý của những hành động trước khi robot thực sự thi hành. Tính năng này mang lại tiềm năng to lớn trong việc giúp máy móc tự học hỏi các nhiệm vụ mới và thích ứng nhanh chóng khi làm việc trong những môi trường hoàn toàn lạ lẫm.

Nhằm cung cấp nguồn dữ liệu chất lượng cao cho việc huấn luyện trí tuệ nhân tạo, Samsung có kế hoạch thành lập một nhà máy dữ liệu robot (Robot Data Factory) ngay tại cơ sở Gumi.

Nhà máy này sẽ thu thập và khai thác dữ liệu thực tế được tạo ra bởi các robot đang làm việc trực tiếp trên những dây chuyền sản xuất bán dẫn, điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng. Nguồn dữ liệu vận hành thực tế này sẽ giúp huấn luyện các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiệu quả hơn, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa môi trường mô phỏng và thực tế (sim-to-real gap).

Hệ sinh thái đa tầng và vai trò của bộ phận RX cùng Rainbow Robotics

Mặc dù thúc đẩy dự án robot hình người nội bộ, Samsung vẫn coi công ty con Rainbow Robotics là một mắt xích quan trọng trong chiến lược tổng thể sau khi đã thâu tóm 35% cổ phần kiểm soát.

Hiện tại, mẫu robot hai tay có bánh xe RB-Y1 của Rainbow Robotics đang được đưa vào thử nghiệm trong các hoạt động hậu cần. Tuy nhiên, dự án robot hình người phát triển nội bộ của Samsung được đánh giá là sở hữu công nghệ nâng cao và tiên tiến hơn.

Để quản lý toàn diện các hoạt động này, bộ phận Robotics eXperience (RX) được Samsung ra mắt vào tháng 7 năm 2026 đóng vai trò giám sát chiến lược robot rộng lớn hơn của tập đoàn. Bộ phận RX sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển công nghệ cốt lõi, thực thi các kế hoạch kinh doanh và điều hành mạng lưới các trung tâm nghiên cứu quốc tế.

Tham khảo: Interestingengineering

Đức Khương