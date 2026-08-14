Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện một người ăn xin sở hữu 1,2 tỷ đồng tiền mặt

| | Tài chính quốc tế

Cơ quan chức năng nước này đang triển khai chiến dịch tăng cường trấn áp hoạt động ăn xin.

Nhà chức trách Jordan đã bắt giữ một phụ nữ bị phát hiện đi xin tiền tại trung tâm thủ đô Amman với khoảng 46.600 USD (1,2 tỷ VNĐ) tiền mặt, Bộ Phát triển Xã hội nước này cho biết.

Đội chống nạn ăn xin thuộc Bộ Phát triển Xã hội, phối hợp với Cục An ninh Công cộng, đã bắt giữ người phụ nữ này tại khu vực trung tâm Amman trong chiến dịch tăng cường trấn áp hoạt động ăn xin.

Theo Bộ Phát triển Xã hội, người phụ nữ đã tích lũy số tiền trên bằng việc ăn xin tại thủ đô, sau đó chuyển một phần số tiền thu được sang ngoại tệ.

Người này đã được bàn giao cho cơ quan tư pháp có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. Điều tra ban đầu cũng cho thấy người phụ nữ từng có tiền sử tham gia hoạt động ăn xin.

Nhà chức trách kêu gọi người dân không trực tiếp đưa tiền cho người ăn xin mà nên chuyển các khoản quyên góp và từ thiện thông qua những tổ chức từ thiện được cấp phép hoặc các đơn vị chính thức được phép tiếp nhận tiền quyên góp.

Bộ Phát triển Xã hội cảnh báo một số người ăn xin tìm cách khơi gợi lòng thương cảm bằng cách tạo ra những câu chuyện về bệnh tật hoặc hoàn cảnh tài chính khó khăn.

Người dân có thể báo cáo các trường hợp ăn xin với cơ quan chức năng thông qua đường dây nóng hoặc các đội chống ăn xin đang hoạt động trên toàn Jordan.

Ông Putin cảnh báo khả năng tịch thu tàu để trả đũa, một nước châu Âu e ngại không đủ lực để chống đỡ lực lượng Nga

Y Vân

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
Amman, ăn xin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga 'khóa chặt' huyết mạch trên biển, nông dân Ukraine điêu đứng, ước tính thiệt hại hàng tỷ USD

Nga 'khóa chặt' huyết mạch trên biển, nông dân Ukraine điêu đứng, ước tính thiệt hại hàng tỷ USD Nổi bật

Trung Quốc gây chấn động ngành xây dựng: Xây thành công khối bê tông 1,4 triệu tấn, làm nhiệm vụ quan trọng cho công trình kỷ lục thế giới

Trung Quốc gây chấn động ngành xây dựng: Xây thành công khối bê tông 1,4 triệu tấn, làm nhiệm vụ quan trọng cho công trình kỷ lục thế giới Nổi bật

Đang đi dạo, người dân thấy cảnh tượng "nổi da gà" trên trời

Đang đi dạo, người dân thấy cảnh tượng "nổi da gà" trên trời

15:58 , 14/08/2026
Vì sao Vùng Tử Thần trên Everest lại khiến não bộ và cơ thể con người dần tự hủy diệt ngay cả khi đang thở bình oxy?

Vì sao Vùng Tử Thần trên Everest lại khiến não bộ và cơ thể con người dần tự hủy diệt ngay cả khi đang thở bình oxy?

15:46 , 14/08/2026
Cảnh khó tin tại sân bay Narita: 7.000 người mắc kẹt giữa mưa lớn kỷ lục ở Nhật Bản

Cảnh khó tin tại sân bay Narita: 7.000 người mắc kẹt giữa mưa lớn kỷ lục ở Nhật Bản

15:15 , 14/08/2026
Ông Putin cảnh báo khả năng tịch thu tàu để trả đũa, một nước châu Âu e ngại không đủ lực để chống đỡ lực lượng Nga

Ông Putin cảnh báo khả năng tịch thu tàu để trả đũa, một nước châu Âu e ngại không đủ lực để chống đỡ lực lượng Nga

15:00 , 14/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên