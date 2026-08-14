Cảnh khó tin tại sân bay Narita: 7.000 người mắc kẹt giữa mưa lớn kỷ lục ở Nhật Bản

Lượng mưa kỷ lục trút xuống tỉnh Chiba (Nhật Bản) từ tối 13/8 khiến giao thông tê liệt, nhiều khu vực mất điện và ít nhất 4 người thiệt mạng. Cơ quan chức năng Nhật Bản cho biết trong số các nạn nhân có ít nhất một người bị mắc kẹt trong phương tiện bị ngập nước. Lực lượng quân đội đã được điều động đến khu vực để hỗ trợ công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực tại Chiba ghi nhận lượng mưa hơn 360 mm trong vòng 24 giờ, nhấn chìm nhiều tuyến đường và đường sắt.

Đây là lần đầu tiên Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ban hành cảnh báo đặc biệt về mưa lớn ở mức cao nhất đối với khu vực Chiba.

Ảnh: Reuters

Mưa lớn khiến nhiều phương tiện ngập trong nước (Ảnh: X)

Một quan chức JMA nhận định tại cuộc họp báo hôm 13/8 rằng đây có thể là "mức mưa lớn chưa từng có".

Thống đốc Chiba Toshihito Kumagai cũng mô tả tình hình là "cực kỳ bất thường", ngay cả khi xét trên các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt từng xảy ra tại Nhật Bản.

"Tôi đã ứng phó với nhiều thảm họa trong quá khứ, nhưng chưa từng trải qua trường hợp nào như thế này", ông Kumagai nói với các phóng viên sáng 14/8.

Mưa lớn và tình trạng giao thông gián đoạn khiến khoảng 7.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay quốc tế Narita sáng 14/8, theo người phát ngôn sân bay. Đơn vị quản lý sân bay cho biết các chuyến bay trong ngày vẫn được lên lịch khai thác bình thường. Hãng hàng không Japan Airlines cảnh báo một số chuyến có thể bị chậm nhưng hiện chưa dự kiến hủy chuyến.

Một số hành khách chia sẻ trên mạng xã hội rằng nhân viên sân bay đã phát nước uống, đồ ăn và túi ngủ cho những người phải ở lại qua đêm.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua một đêm ở sân bay, nhưng mọi chuyện đã xảy ra và chúng tôi đang cố gắng thích nghi", một hành khách mắc kẹt nói với NHK "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi này".

(Ảnh: Kyodo/REUTERS)

Nhiều tuyến đường cao tốc lớn ở Chiba, trong đó có các tuyến kết nối sân bay Narita với trung tâm Tokyo, vẫn bị phong tỏa sáng 14/8. Công ty vận hành đường cao tốc NEXCO East cho biết việc này buộc các phương tiện phải di chuyển theo những tuyến đường thay thế, gây ùn tắc nghiêm trọng.

Một số tuyến đường sắt cũng tiếp tục tạm dừng hoạt động trong sáng 14/8. Một số chuyến tàu kết nối Narita với Tokyo đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tại ga Chiba, hàng trăm người bị mắc kẹt do dịch vụ đường sắt đình chỉ, theo ghi nhận của phóng viên AFP.

Mưa lớn cũng gây mất điện trên diện rộng. Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết tính đến 5h30 sáng 14/8, khoảng 27.000 hộ dân tại các tỉnh Chiba, Ibaraki và Tochigi vẫn chưa có điện, NHK đưa tin.

Hàng trăm người phải qua đêm tại các điểm sơ tán ở Chiba. Hình ảnh từ thành phố Kashiwa cho thấy nhiều ô tô bị ngập đến gần đèn pha.

Một phụ nữ ở thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, cho biết tình hình xảy ra quá đột ngột khiến bà hoàn toàn bất ngờ.

"Điện đang bị cắt nên tôi lo không biết liệu mình có thể mở cửa hàng trong vài ngày tới hay không", người phụ nữ nói với NHK tối 13/8.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người đang khiến những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn, kéo dài hơn và có cường độ mạnh hơn.

Nguồn: CNA