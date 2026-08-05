Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chống sốc nhiệt mùa hè, Nhật Bản làm 'tủ lạnh cho người'

| | Tài chính quốc tế

Trong bối cảnh các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng gia tăng, doanh nghiệp Nhật Bản phát triển thiết bị làm mát cá nhân có kích thước đủ để một người bước vào.

Thiết bị nhằm mục tiêu hỗ trợ phòng ngừa kiệt sức và sốc nhiệt tại những nơi không có điều hòa, có tên Do Hiemon Box - được thiết kế dưới dạng một buồng làm mát bằng thép không gỉ, có cửa kính, ghế ngồi và bánh xe để dễ dàng di chuyển.

Hình ảnh trên mạng xã hội về thiết bị làm mát.

Thiết bị sử dụng nguồn điện từ ổ cắm thông thường, duy trì nhiệt độ bên trong khoảng 15 độ C và khi có người ngồi vào sẽ thổi luồng khí lạnh khoảng 5 độ C nhằm giúp cơ thể hạ nhiệt trong thời gian ngắn.

Theo nhà sản xuất Trusco Nakayama, sản phẩm hướng đến các môi trường làm việc ngoài trời hoặc khu vực khó lắp đặt hệ thống điều hòa như công trường xây dựng, nhà máy, sân golf, trường đại học và các cơ sở công cộng. Sau trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto tuần trước, một số thiết bị cũng đã được đưa đến các điểm sơ tán để hỗ trợ người dân tránh nắng nóng.

Nhật Bản đang trải qua những mùa hè ngày càng nóng và ẩm do tác động của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tại nhiều địa phương thường xuyên vượt ngưỡng 35 độ C, trong khi cơ quan khí tượng và đài truyền hình quốc gia NHK liên tục phát cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt. Các biện pháp ứng phó với nắng nóng vì thế cũng được mở rộng, từ tăng cường tuyên truyền đến phát triển các thiết bị hỗ trợ làm mát.

Đại diện Trusco Nakayama cho biết mục tiêu của thiết bị không phải tạo ra không gian nghỉ ngơi, mà là giúp người sử dụng nhanh chóng hạ thân nhiệt để hạn chế nguy cơ các vấn đề liên quan đến nắng nóng diễn biến nghiêm trọng hơn.

Theo doanh nghiệp, thiết bị hiện đã được triển khai tại một số cơ sở sản xuất và công trình xây dựng ở Nhật Bản. Công ty cũng ghi nhận sự quan tâm từ một số thị trường nước ngoài khi tình trạng nắng nóng cực đoan xuất hiện với tần suất ngày càng cao.

Các chuyên gia nhận định nhu cầu đối với những giải pháp làm mát tại nơi làm việc và không gian công cộng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt khi Nhật Bản siết chặt các quy định về phòng chống sốc nhiệt nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động.

Cột mốc lịch sử khi Nhật Bản lần đầu bắn Tomahawk từ tàu khu trục của chính mình

Theo Phương Anh/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
EU có động thái bất ngờ với khí đốt Nga, chuyên gia nói đó là ‘sự thất bại’

EU có động thái bất ngờ với khí đốt Nga, chuyên gia nói đó là ‘sự thất bại’ Nổi bật

Quốc gia từng giàu thứ 2 thế giới nhờ phân chim bất ngờ đổi tên

Quốc gia từng giàu thứ 2 thế giới nhờ phân chim bất ngờ đổi tên Nổi bật

Phát hiện máy bay cắt ngang đường băng, chiếc Boeing 767 bẻ lái gấp như tàu lượn, 197 người thoát nạn gang tấc

Phát hiện máy bay cắt ngang đường băng, chiếc Boeing 767 bẻ lái gấp như tàu lượn, 197 người thoát nạn gang tấc

16:50 , 05/08/2026
30 tên lửa Iskander trong 1 giờ, Kiev chứng kiến cảnh chưa từng thấy - Thời điểm đã đến, Nga nêu điều kiện quan trọng nhất về Ukraine

30 tên lửa Iskander trong 1 giờ, Kiev chứng kiến cảnh chưa từng thấy - Thời điểm đã đến, Nga nêu điều kiện quan trọng nhất về Ukraine

16:28 , 05/08/2026
Sau World Cup 2026, FIFA bị đòi nợ

Sau World Cup 2026, FIFA bị đòi nợ

16:18 , 05/08/2026
Máy bay Air India "rơi" hơn 90m giữa không trung, 17 người bị thương: “Chúng tôi đã nghĩ mình sẽ chết”

Máy bay Air India "rơi" hơn 90m giữa không trung, 17 người bị thương: “Chúng tôi đã nghĩ mình sẽ chết”

16:11 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên