Phát hiện máy bay cắt ngang đường băng, chiếc Boeing 767 bẻ lái gấp như tàu lượn, 197 người thoát nạn gang tấc

Đây là sự cố an toàn hàng không mới nhất tại sân bay này kể từ vụ va chạm trên đường băng gây thương vong năm 2024.

Theo truyền thông Nhật Bản, chuyến bay NH968 của ANA chở 197 hành khách và phi hành đoàn từ Thượng Hải đang khi tiếp cận sân bay vào khoảng 6 giờ sáng ngày 4/8 thì hệ thống tránh va chạm giao thông (TCAS) được kích hoạt. Hệ thống này phát tín hiệu về nguy cơ va chạm với một máy bay khác.

Theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản và hãng hàng không, chiếc Boeing 767 đang hạ độ cao xuống đường băng C thì các phi công làm theo hướng dẫn của TCAS và tăng độ cao để tránh máy bay còn lại.

Máy bay đã hạ cánh an toàn vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng và không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương.

Chiếc máy bay trên đường băng là máy bay kiểm tra chuyến bay do Cục Hàng không Dân dụng thuộc Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản vận hành. Chiếc máy bay có tên gọi Bác sĩ Trắng, cất cánh từ đường băng D và đang tiến hành kiểm tra hệ thống dẫn đường và cơ sở vật chất sân bay.

ANA cho biết chuyến bay NH968 đã hạ cánh “an toàn, không gặp sự cố, trong điều kiện bình thường” và không có thương vong nào đối với 187 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn.

Hãng đã báo cáo sự việc cho Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản. Theo tuyên bố, Bộ này “không xếp loại đây là ‘sự cố nghiêm trọng’”.

Theo truyền thông đưa tin, máy bay kiểm tra đã đổi hướng sau khi cất cánh và cắt ngang đường bay của máy bay ANA đang hạ cánh. Hãng hàng không cho biết không có nguy cơ va chạm cận kề và sự việc hiện đang được điều tra.

Theo Bộ, cả hai máy bay đều bay theo đúng kế hoạch bay của mình.

Truyền thông Nhật Bản cũng đưa tin rằng máy bay kiểm tra không nhận được lệnh tránh va chạm từ TCAS. Các nhà chức trách đang xem xét cách máy bay của chính phủ phát hiện và giám sát máy bay ANA.

Một hành khách người Trung Quốc tự nhận là có mặt trên chuyến bay của hãng ANA cho biết chuyển động của máy bay giống như “một chuyến tàu lượn siêu tốc”.

“Tôi thậm chí còn nói đùa với bạn mình lúc đó rằng các phi công lái quá hung hăng – cảm giác như chúng tôi đang ở trên tàu lượn siêu tốc vậy”, hành khách này chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Dữ liệu theo dõi từ Flightradar24 cho thấy máy bay của ANA đã tăng độ cao để xử lý cảnh báo TCAS, sau đó bay tiếp cận thấp một lần nữa trên sân bay rồi mới hạ cánh an toàn ở lần thử thứ ba.

Vụ việc xảy ra chưa đầy ba năm sau vụ máy bay chở khách của Japan Airlines va chạm với máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản trên đường băng tại sân bay Haneda vào tháng 1 năm 2024. Tất cả 379 người trên máy bay đều thoát nạn, trong khi 5 trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển thiệt mạng.

Theo SCMP