Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản phát hiện la liệt hố phun ra vàng, hàm lượng gấp 440 lần thông thường, khai phá kho báu lớn nhất đáy đại dương

| | Tài chính quốc tế

Quốc gia này sau nhiều năm vẫn chưa thể chạm đến kho báu vàng dù ở vùng nước nông.

Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện một mỏ vàng "vô hình" với hàm lượng cao kỷ lục dưới đáy biển, được đánh giá là có tiềm năng trở thành mỏ vàng thương mại đầu tiên ngoài khơi. Tuy nhiên, phát hiện này cũng làm dấy lên tranh cãi về nguy cơ hủy hoại hệ sinh thái biển sâu.

Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện một mỏ vàng "vô hình" có hàm lượng cao kỷ lục dưới đáy biển tại miệng phun ngầm Higashi-Aogashima, cách Tokyo khoảng 350 km về phía nam. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports.

Khu vực này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và được phát hiện từ năm 2015. Qua phân tích các mẫu đá thu thập từ các miệng phun thủy nhiệt dưới đáy biển, nhóm nghiên cứu của Đại học Tokyo, Đại học Waseda và Đại học Shizuoka xác định nơi đây chứa lượng vàng cao nhất từng được ghi nhận trong các mỏ sunfua dưới đáy đại dương.

Điểm đặc biệt là phần lớn kim loại quý không tồn tại dưới dạng thỏi hay hạt vàng thông thường mà ở dạng "vàng vô hình" (invisible gold). Các nguyên tử vàng bị giữ bên trong cấu trúc tinh thể của pyrit - thường được gọi là "vàng giả" vì có màu sắc rất giống vàng thật.

Nhờ công nghệ mới, các nhà khoa học phát hiện được lượng vàng này. Phân tích cho thấy hàm lượng vàng trong một số mẫu pyrit đạt tới 19.231 phần triệu (ppm),  cao gấp hơn 440 lần so với các mỏ vàng dưới đáy biển từng được biết đến trên thế giới, vốn chỉ dao động từ 0,01-43 ppm.

Nhật Bản phát hiện la liệt hố phun ra vàng, hàm lượng gấp 440 lần thông thường, khai phá kho báu lớn nhất đáy đại dương- Ảnh 1.

Tàu lặn điều khiển từ xa trên tàu nghiên cứu 'Shinsei Maru' đã giúp các nhà địa chất khai quật vàng ẩn giấu gần các miệng phun thủy nhiệt. 

Các nhà nghiên cứu cho biết hàm lượng vàng cao nhất tập trung tại khu vực Central Cone Site. Tại đây, pyrit hình thành khi dòng chất lỏng giàu lưu huỳnh từ các miệng phun thủy nhiệt gặp nước biển lạnh và nguội đi rất nhanh. Quá trình này, kết hợp với sự hiện diện của asen cùng một số kim loại như chì và đồng, được cho là đã tạo điều kiện để các nguyên tử vàng bị "khóa" bên trong cấu trúc tinh thể.

Theo nhóm nghiên cứu, cơ chế hình thành loại quặng đặc biệt này vẫn chưa được giải thích đầy đủ và sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong thời gian tới.

Không chỉ có hàm lượng vàng cao, khu vực Higashi-Aogashima còn nằm ở độ sâu khoảng 700 mét - 820 mét, nông hơn đáng kể so với nhiều mỏ khoáng sản biển sâu khác. Điều này giúp việc khai thác trong tương lai có thể thuận lợi và ít tốn kém hơn.

Giới nghiên cứu đánh giá đây là một trong những địa điểm tiềm năng nhất để xây dựng mỏ vàng thương mại dưới đáy biển đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, đến nay chưa có dự án khai thác vàng biển sâu nào đi vào hoạt động.

Nguyên nhân là việc tách "vàng vô hình" khỏi pyrit vẫn rất phức tạp và tốn kém. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác tại các miệng phun thủy nhiệt cũng vấp phải sự phản đối của nhiều nhà khoa học do nguy cơ gây tổn hại các hệ sinh thái biển sâu vốn còn rất ít được nghiên cứu.

Tổng hợp

Thiên Di

Đời sồn và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
EU có động thái bất ngờ với khí đốt Nga, chuyên gia nói đó là ‘sự thất bại’

EU có động thái bất ngờ với khí đốt Nga, chuyên gia nói đó là ‘sự thất bại’ Nổi bật

Quan chức Fed: Lãi suất cần tăng cao hơn nữa

Quan chức Fed: Lãi suất cần tăng cao hơn nữa Nổi bật

Độc thân khó vay mua nhà: Nhiều người trẻ Hàn Quốc vội cưới để hưởng lãi suất ưu đãi

Độc thân khó vay mua nhà: Nhiều người trẻ Hàn Quốc vội cưới để hưởng lãi suất ưu đãi

12:15 , 05/08/2026
Đối thủ hàng đầu của ông Zelensky: Ukraine 'sẽ không bao giờ gia nhập' NATO

Đối thủ hàng đầu của ông Zelensky: Ukraine 'sẽ không bao giờ gia nhập' NATO

11:45 , 05/08/2026
Mỹ thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil giữa mâu thuẫn leo thang

Mỹ thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil giữa mâu thuẫn leo thang

11:24 , 05/08/2026
Báo Mỹ: Không quân Nga mạnh nhất châu Âu

Báo Mỹ: Không quân Nga mạnh nhất châu Âu

10:25 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên