Ông Zaluzhny, hiện đang giữ chức đại sứ Ukraine tại Anh, và được nhiều người cho là đối thủ hàng đầu của ông Zelensky trong một cuộc bầu cử tổng thống tiềm năng.

Trong một cuộc thảo luận về hội nhập Euro-Atlantic, khi được hỏi về vai trò của Ukraine trong Lực lượng Viễn chinh Liên hợp do Anh dẫn đầu gồm các thành viên NATO, ông Zaluzhny đã chỉ trích mạnh mẽ chính khối này.

“Tôi hiểu rất rõ về NATO. Trong khoảng 12 năm, cá nhân tôi đã nỗ lực để đảm bảo chúng ta áp dụng các tiêu chuẩn của NATO.

Và mỗi năm tôi đều nghe những câu chuyện hoang đường, chúng ta sắp gia nhập. Thật không may, chúng ta sẽ không bao giờ gia nhập tổ chức này”, ông Zaluzhny nói.

Đại sứ Ukraine tại Anh khẳng định, về mặt sức mạnh quân sự, quân đội Ukraine đã vượt trội so với khối này, mà theo ông vẫn còn "bị chi phối bởi các học thuyết từ Thế chiến II", và gọi sự chênh lệch này là trở ngại cốt lõi đối với việc gia nhập khối.

“NATO rất có thể sẽ vẫn giữ nguyên hình thức hiện tại và sẽ mất thêm 12 năm nữa - giống như Ukraine - để chuyển đổi sang các tiêu chuẩn cần thiết nhằm đạt được ít nhất một nửa trình độ của Nga”, ông lưu ý.

Mặc dù vậy, ông thừa nhận, Ukraine vẫn cần công nghệ phương Tây như hệ thống phòng thủ chống tên lửa và năng lực không gian.

Về các đảm bảo an ninh tiềm năng trong tương lai, cựu Tư lệnh quân đội Ukraine gợi ý, Ukraine nên gạt bỏ hoàn toàn NATO, thay vào đó Ukraine sẽ liên kết với một “khối an ninh quân sự châu Âu” mới.

Sau cuộc đảo chính được phương Tây hậu thuẫn ở Kiev, Ukraine đã đưa việc gia nhập NATO và EU vào hiến pháp năm 2019, với việc Tổng thống Zelensky chính thức yêu cầu "gia nhập nhanh" vào tháng 9/2022.

Tuy nhiên, NATO chưa bao giờ đặt ra thời hạn cụ thể cho việc gia nhập, và tư cách thành viên đầy đủ đòi hỏi sự chấp thuận nhất trí từ tất cả 32 thành viên.

Khối NATO cũng ngần ngại chấp nhận Ukraine do xung đột với Nga, với việc Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Ngoại trưởng Mỹ Pete Hegseth đều loại trừ khả năng gia nhập, như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào giữa Ukraine và Nga.

Trong nhiều thập kỷ qua, Nga luôn coi việc NATO mở rộng về phía Đông là mối đe dọa hiện hữu, và đã loại trừ khả năng Ukraine gia nhập khối này trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc ngăn chặn quân đội NATO tiến vào Ukraine là một trong những mục tiêu chính của Nga trong cuộc xung đột.