Độc thân khó vay mua nhà: Nhiều người trẻ Hàn Quốc vội cưới để hưởng lãi suất ưu đãi

Với nhiều người trẻ Hàn Quốc, kết hôn đang dần trở thành một quyết định nghiêng về yếu tố tài chính, chứ không còn là câu chuyện tình yêu đơn thuần.

Giá nhà và tiền thuê nhà liên tục tăng, việc có thêm một người cùng đứng tên vay vốn, cộng gộp thu nhập và tiếp cận các gói vay ưu đãi, tất cả gộp lại khiến hôn nhân trở thành “đòn bẩy” giúp họ tiến gần hơn đến mục tiêu sở hữu bất động sản.

Một nữ nhân viên văn phòng 30 tuổi, họ Do, vốn dự định tổ chức đám cưới vào năm sau nhưng đã quyết định đẩy sớm lịch cưới vào tháng 9 năm nay. Trước đó vào tháng 1, đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Cô cho biết lý do khiến cả 2 phải gấp rút làm đám cưới nằm ở căn hộ tại Seoul họ muốn mua. Sau khi đăng ký kết hôn, thu nhập của cả hai được tính chung, giúp họ đủ điều kiện vay khoản vay thế chấp 600 triệu Won (khoảng 10,9 tỷ đồng) và mua căn hộ theo hình thức đồng sở hữu.

“Nếu chỉ dựa vào thu nhập của mình, có lẽ tôi chỉ có thể vay khoảng 350 triệu Won (khoảng 6,4 tỷ đồng). Nhưng khi cộng thêm thu nhập của chồng, chúng tôi có thể mua căn nhà mình muốn sớm hơn rất nhiều” - Do chia sẻ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tại Hàn Quốc, đăng ký kết hôn hợp pháp và lễ cưới là hai việc tách biệt. Một cặp đôi có thể trở thành vợ chồng trên giấy tờ dù chưa tổ chức đám cưới. Điều này vô tình tạo ra một “khoảng trống” để những người trẻ có thể đăng ký kết hôn sớm nhằm tận dụng các lợi ích tài chính, trong khi vẫn tổ chức hôn lễ vào thời điểm phù hợp.

Kim - Một nhân viên văn phòng khác ở độ tuổi 30s, cũng lựa chọn cách này. Cô đăng ký kết hôn vào tháng 4 vừa qua, chỉ vài tháng trước lễ cưới theo kế hoạch. Trong trường hợp của Kim, áp lực lại đến từ thị trường nhà ở “jeonse” - hình thức thuê nhà phổ biến tại Hàn Quốc khi người thuê trả trước một khoản tiền đặt cọc rất lớn và nhận lại toàn bộ số tiền này khi kết thúc hợp đồng, thay vì trả tiền thuê hàng tháng.

“Để đủ điều kiện tham gia chương trình vay jeonse của công ty, tôi phải đăng ký kết hôn. Trong khi đó, việc tìm được một căn nhà cho thuê theo hình thức jeonse nếu chưa kết hôn và không có trợ cấp của công ty, gần như là việc bất khả thi” - Kim nói.

Những câu chuyện như Do và Kim cho thấy một thực tế có phần mâu thuẫn: Người trẻ nói chung có xu hướng kết hôn muộn hơn, nhưng những người đã xác định sẽ kết hôn thì lại đang quá vội cưới. Khi giá nhà tăng cao, chi phí thuê nhà ngày càng nặng nề và khả năng vay vốn của một người bị giới hạn bởi thu nhập, việc kết hợp tài chính với bạn đời trở thành một trong những con đường nhanh nhất để tích lũy tài sản.

Đặc biệt, các cặp vợ chồng mới cưới có thể tiếp cận nhiều chương trình vay thế chấp lãi suất thấp được chính phủ hỗ trợ. Những gia đình có con mới sinh còn có thể sử dụng các chương trình thế chấp dành riêng cho hộ gia đình có trẻ nhỏ, với mức lãi suất thấp hơn so với người độc thân.

Thị trường mai mối bỗng dưng sôi động

Khi người trẻ khao khát kết hôn để được hưởng các chính sách hỗ trợ của công ty và chính phủ trong việc mua nhà, thuê nhà, dịch vụ mai mối cũng sôi động hơn hẳn.

Đại diện Duo - Một trong những công ty mai mối lớn tại Hàn Quốc, nhận định quan niệm của người trẻ về hôn nhân cũng đang thay đổi. Trước đây, nhiều người cho rằng phải có nền tảng tài chính vững vàng và đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết rồi mới nên kết hôn. Hiện nay, ngày càng nhiều người ở độ tuổi 20-30 tin rằng họ có thể cùng bạn đời xây dựng nền tảng đó sau khi kết hôn.

Theo thông tin được Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 5/7 vừa, tỷ lệ kết hôn của phụ nữ trong khoảng 25-29 tuổi, vào năm 2025, đạt 44,3 người trên tổng số 1.000 người, tăng 4 ca so với năm 2024. Ở nam giới cùng nhóm tuổi, con số này tăng 2,2 ca lên 25 ca trên 1.000 người.

Sau khi chạm mức thấp kỷ lục vào năm 2023, tỷ lệ kết hôn tại Hàn Quốc đã tăng trong hai năm liên tiếp. Nhóm 30-34 tuổi cũng ghi nhận xu hướng tương tự, với tỷ lệ đạt 57,6 ca trên 1.000 phụ nữ và 53,6 ca trên 1.000 nam giới. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, tỷ lệ kết hôn của nam giới trong nhóm tuổi này vượt mốc 50 ca trên 1.000 người.

Ảnh minh họa (Nguồn: Korea JoongAng Daily)

Tại Seoul, nơi tập trung đông người trẻ, tuổi kết hôn lần đầu cũng giảm nhẹ. Năm ngoái, nam giới kết hôn lần đầu ở độ tuổi trung bình là 34 tuổi; còn nữ giới là 32 tuổi. Tuy nhiên, những con số này có thể chưa phản ánh hoàn toàn thời điểm mà các cặp đôi thực sự bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Một bộ phận người trẻ trì hoãn đăng ký kết hôn dù đã sống cùng nhau hoặc tổ chức đám cưới, chỉ hoàn tất thủ tục khi có nhu cầu thực tế như vay mua nhà.

Theo Bộ Kế hoạch và Ngân sách, tỷ lệ các cặp đôi trì hoãn đăng ký kết hôn đã tăng từ 10,9% năm 2014 lên 19% vào năm ngoái.

Kwon - Một nhân viên văn phòng 27 tuổi đã kết hôn vào năm ngoái, là một trong những người chủ động lựa chọn kết hôn sớm. Cô dự định có con vào năm sau.

“Những người xung quanh nói rằng kết hôn ở giữa độ tuổi 20 là quá sớm. Nhưng tôi muốn sớm tìm thấy sự ổn định cả về cảm xúc lẫn tài chính trong chính gia đình của mình. Tôi cũng muốn có con khi bản thân vẫn còn tương đối trẻ và khỏe mạnh” - Kwon chia sẻ.

Dù vậy, không phải người trẻ nào cũng có thể biến hôn nhân thành một chiến lược tài chính. Thị trường việc làm thiếu ổn định, thu nhập thấp và những bất định về tương lai vẫn khiến nhiều người trì hoãn hoặc từ bỏ ý định kết hôn. Nhưng trong bối cảnh giá nhà tiếp tục là rào cản lớn đối với người độc thân, hôn nhân đang mang thêm một ý nghĩa rất thực tế: Không chỉ là chuyện hai người về chung một nhà, mà còn là cách rút ngắn hành trình đạt được mục tiêu mua nhà.