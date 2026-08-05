Tịch thu 13,5 tấn vàng trị giá 47 nghìn tỷ đồng phủ kín sàn tại một biệt thự

Năm 2019, dư luận Trung Quốc xôn xao trước thông tin ông Trương Kỳ, khi đó là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Hải Nam kiêm Bí thư Thành ủy Hải Khẩu của Trung Quốc bị điều tra vì nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, ông Trương Kỳ bị đưa vào diện điều tra đột xuất. Chỉ một ngày trước đó, ông vẫn tham dự một hội nghị về nhân tài của tỉnh Hải Nam.

Ông Trương Kỳ, cựu quan chức cấp cao tại Trung Quốc.

Sau thông báo này, nhiều hãng truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin lực lượng điều tra đã khám xét nơi ở của ông Trương Kỳ và phát hiện khoảng 13,5 tấn vàng miếng, vàng thỏi được cất giữ trong một hầm bí mật tại nhà riêng. Số tiền mặt nếu quy đổi theo mức giá hiện tại có trị giá lên tới 1,8 tỷ USD (tương đương 47,4 nghìn tỷ đồng).

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vàng được xếp kín nền nhà, trên bàn và các kệ chứa đồ, gây chấn động dư luận. Bên cạnh số vàng khổng lồ, cơ quan chức năng còn phát hiện lượng lớn tiền mặt, nhiều đồ cổ, giấy tờ sở hữu biệt thự, căn hộ cao cấp cùng các tài sản giá trị khác.

Một số nguồn tin khi đó cho biết Trương Kỳ còn sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng với số dư khổng lồ.

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ kinh ngạc trước khối tài sản bị phát hiện. Có ý kiến cho rằng "13,5 tấn vàng đã vượt quá sức tưởng tượng", trong khi nhiều bình luận khác chỉ trích tình trạng tham nhũng của một bộ phận quan chức Trung Quốc.

Ông Trương Kỳ sinh năm 1961 và có nhiều năm công tác tại tỉnh Hải Nam. Ông từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại Đam Châu, Tam Á và Hải Khẩu trước khi bị điều tra.

Sau hơn một năm điều tra, ngày 3/12/2020, Tòa án Trung cấp Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) đưa Trương Kỳ ra xét xử và tuyên án tử hình về tội nhận hối lộ. Tòa đồng thời, ông bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân và sung công toàn bộ khoản thu lợi bất hợp pháp.

Vụ án của Trương Kỳ được xem là một trong những vụ tham nhũng gây chú ý nhất tại Trung Quốc trong những năm gần đây vì lượng tài sản khổng lồ phát hiện trong quá trình điều tra.

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