Hàn Quốc: Hiệu trưởng bị truy tố vì dựng chuyện cưới con trai để nhận tiền mừng từ đồng nghiệp

Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 4/8, Cảnh sát Gwangyang đã chuyển hồ sơ vụ án sang cơ quan công tố và đề nghị truy tố không giam giữ đối với hiệu trưởng họ A với cáo buộc lừa đảo.

Kết quả điều tra cho thấy vào tháng 4 vừa qua, ông A đã đăng lên nhóm trò chuyện của giáo viên trong trường một thiệp cưới điện tử thông báo con trai sắp kết hôn. Thiệp cưới kèm theo số tài khoản ngân hàng của gia đình cô dâu và chú rể để nhận tiền mừng.

Đồn cảnh sát Gwangyang (Ảnh: Yonhap News)

Trong tin nhắn gửi đồng nghiệp, ông A cho biết hai bên gia đình quyết định tổ chức hôn lễ quy mô nhỏ nên không thể trực tiếp mời mọi người tham dự, đồng thời bày tỏ mong nhận được sự thông cảm. Tuy nhiên, một số giáo viên sau đó kiểm tra và phát hiện không hề có lịch đặt chỗ tại địa điểm cũng như thời gian ghi trên thiệp cưới. Đáng chú ý, con trai của ông A được xác định đã kết hôn từ trước.

Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao trong và ngoài nhà trường. Nhiều ý kiến cho rằng vị hiệu trưởng này đã dựng lên một đám cưới giả để nhận tiền mừng từ đồng nghiệp trước thời điểm nghỉ hưu.

Sau khi sự việc bị phát hiện, ông A thông báo rằng "đám cưới đã bị hủy" và gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, cảnh sát xác định trước đó ông đã nhận được số tiền mừng lên tới hàng triệu won chuyển vào tài khoản.

Sau cuộc thanh tra, cơ quan giáo dục địa phương cũng đã áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với vị hiệu trưởng này.

Nguồn: Yonhap News



