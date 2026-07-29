Hàn Quốc chính thức trở thành 'xã hội siêu già'

Theo kết quả điều tra dân số thường niên do Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố, tính đến tháng 11/2025, nước này có khoảng 2,11 triệu người nước ngoài cư trú, tăng 66.000 người, tương đương 3,2%, so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, người nước ngoài hiện chiếm 4,1% tổng dân số 51,82 triệu người của Hàn Quốc. Trong những năm gần đây, tỷ lệ người nước ngoài tại Hàn Quốc liên tục tăng, từ 3,2% năm 2021 lên 3,4% năm 2022; 3,7% năm 2023 và 3,9% vào năm 2024.

Số liệu thống kê bao gồm những người nước ngoài đã đăng ký cư trú và sinh sống tại Hàn Quốc trên 3 tháng. Trong khi số công dân Hàn Quốc giảm 54.000 người xuống còn 49,71 triệu người thì sự gia tăng của cộng đồng người nước ngoài đã giúp tổng dân số cả nước tăng thêm 12.000 người so với một năm trước.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Kyoung Eun-suk - Giám đốc Cục Điều tra Dân số - cho biết, mức tăng dân số chủ yếu đến từ sự gia tăng của sinh viên quốc tế và lao động thời vụ nước ngoài được tuyển dụng nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.

Bà Kyoung Eun-suk - Giám đốc bộ phận điều tra dân số thuộc Bộ Dữ liệu và Thống kê - phát biểu trong cuộc họp báo tại Khu phức hợp Chính phủ Sejong. Ảnh: Yonhap

Bên cạnh đó, kết quả điều tra cũng xác nhận Hàn Quốc đã chính thức trở thành "xã hội siêu già", khi nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 20,7% tổng dân số, tăng từ mức 19,5% của năm trước và lần đầu tiên vượt ngưỡng 20%.

Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, một quốc gia được xếp vào nhóm "xã hội siêu già" khi ít nhất 20% dân số từ 65 tuổi trở lên.

Mặc dù số liệu trước đó của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho thấy nước này đã vượt ngưỡng 20% vào cuối năm 2024, nhưng đây là lần đầu tiên cột mốc này được xác nhận trong cuộc điều tra dân số chính thức - cơ sở quan trọng để xây dựng các chính sách nhân khẩu học.

Trong khi đó, lực lượng dân số trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) tiếp tục thu hẹp. Nhóm này giảm 393.000 người, tương đương 1,1% còn 35,87 triệu người, khiến tỷ trọng trong tổng dân số giảm xuống 69,2%, lần đầu tiên xuống dưới mốc 70%.

Trong bối cảnh lực lượng lao động trong nước suy giảm, người nước ngoài ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Có tới 89,3% người nước ngoài thuộc nhóm tuổi lao động, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 68,4% của công dân Hàn Quốc.

Xét theo cơ cấu tuổi, người trong độ tuổi 30 chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cộng đồng người nước ngoài với 27,2%, tiếp theo là nhóm 20 tuổi (25,5%) và 40 tuổi (16,6%). Tuổi trung vị của người nước ngoài tại Hàn Quốc là 36,1 tuổi.

Đáng chú ý, cộng đồng người đến từ Đông Nam Á đang tăng trưởng nhanh. So với năm 2015, số người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc đã tăng 150,6%; còn số người Thái Lan và Nepal đều tăng hơn gấp đôi. Ngược lại, số cư dân đến từ Mỹ và Đài Loan giảm lần lượt 11,4% và 14,3%.

Xu hướng này phản ánh sự phụ thuộc ngày càng lớn của Hàn Quốc vào nguồn lao động nước ngoài trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp kéo dài và dân số già hóa nhanh chóng.

Thông qua chương trình cấp phép việc làm và chương trình lao động thời vụ, Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường tuyển dụng lao động, chủ yếu từ các quốc gia Đông Nam Á, nhằm bổ sung nhân lực cho những ngành nghề thiếu lao động kéo dài như nông nghiệp, thủy sản và sản xuất.