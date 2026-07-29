Quyết không buông tay bé trai giữa sóng dữ, nam cứu hộ 16 tuổi gây sốt toàn cầu: Tổng thống Donald Trump muốn đích thân mời đến Nhà Trắng

Vụ việc xảy ra vào chiều 26/7 tại bãi biển Seabright State Beach, thành phố Santa Cruz, bang California. Đoạn video ghi lại cảnh Ryder Williams vật lộn giữa những con sóng lớn để giữ chặt bé trai và đưa em vào bờ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 29/7, ông Donald Trump ca ngợi hành động của nam cứu hộ trẻ tuổi.

"Chúng tôi sẽ mời chàng trai dũng cảm này cùng gia đình đến Nhà Trắng, có thể cả cậu bé mà em đã cứu, để trao một phần thưởng dân sự cấp cao. Rất dũng cảm, em hoàn toàn xứng đáng!", ông Trump viết.

Theo Cơ quan Công viên bang California, Ryder Williams, 16 tuổi, đang làm nhiệm vụ giám sát an toàn tại bãi biển Seabright vào khoảng 15h32 thì phát hiện một bé trai bị mất thăng bằng sau khi bị sóng đánh ngã.

Clip: FOX

Nạn nhân nhanh chóng bị dòng nước cuốn ra cách bờ khoảng 15 yard (gần 14 mét). Một nhân viên cứu hộ đã tiếp cận bé trai trước, sau đó Ryder lao xuống biển hỗ trợ và trực tiếp đưa em trở lại bờ an toàn.

Bé trai không bị thương nghiêm trọng và đã được bàn giao cho gia đình sau khi được nhân viên y tế kiểm tra.

Hiệp hội Cứu hộ Santa Cruz cũng đánh giá Ryder Williams đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trực tiếp cứu sống một người trong điều kiện biển động rất nguy hiểm.

Không chỉ Tổng thống Trump, Eric Trump cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trên mạng xã hội.

"Hãy trao cho cậu bé cứu hộ 16 tuổi này phần thưởng dân sự cao quý nhất. Đây chính là những điều tuyệt vời nhất của nước Mỹ. Thật tuyệt vời!", Eric Trump viết.

Sau khi đoạn video lan truyền, hàng nghìn người dùng mạng xã hội đã ca ngợi sự bình tĩnh và bản lĩnh của Ryder khi nhiều lần bị sóng lớn nhấn chìm nhưng vẫn không buông tay khỏi cậu bé.

Một nhân chứng cho biết quá trình giải cứu thực tế kéo dài lâu hơn nhiều so với những gì xuất hiện trong đoạn video. Theo lời kể, nhiều người trên bãi biển đã cố gắng tạo thành một "chuỗi người" để hỗ trợ, nhưng liên tục bị những con sóng mạnh đánh tan.

Sau khi đưa được nạn nhân lên bờ, Ryder được cho là đã chạy vượt qua chòi cứu hộ để gọi thêm hỗ trợ trong lúc nhân viên y tế có mặt kiểm tra tình trạng của bé trai. Điều đáng chú ý là sau khi vụ việc kết thúc, nam cứu hộ trẻ tuổi vẫn quay trở lại vị trí làm việc và tiếp tục trực cứu hộ cho đến hết ca.

Theo quy định của bang California, nhân viên cứu hộ tại các bãi biển của bang phải từ đủ 16 tuổi trở lên. Nhiều nguồn tin cho biết đây có thể là mùa hè đầu tiên Ryder Williams làm công việc cứu hộ.

Một người quen của Ryder chia sẻ rằng nhiều người không hình dung được việc giữ chặt một nạn nhân giữa biển động khó khăn đến mức nào.

"Rất ít người hiểu việc giữ được một người giữa đại dương trong điều kiện sóng lớn và liên tục bị đánh dạt khó đến thế nào. Cậu ấy xử lý như một chuyên gia, gần như một mình kéo nạn nhân vào bờ và không bao giờ bỏ cuộc. Đó là một kỳ tích trong hoàn cảnh như vậy. Một người hùng thực sự."

Một số nhân chứng khác cho biết trước khi sự cố xảy ra, mặt biển trông tương đối yên bình với nhiều người đang đứng sát mép nước. Tuy nhiên, một con sóng cực lớn bất ngờ ập vào bờ, cuốn bé trai ra biển và dẫn đến cuộc giải cứu nghẹt thở nói trên.

Nguồn: FOXnews