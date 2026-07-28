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Bé trai bị sóng lớn nhấn chìm khi tắm biển, khoảnh khắc vật lộn sinh tử khiến nhiều người bàng hoàng

| | Tài chính quốc tế

Một vụ cứu hộ tại bãi biển ở bang California (Mỹ) được ghi lại khiến nhiều người không khỏi kinh hãi khi một nhân viên cứu hộ bất chấp những con sóng dữ, lao xuống biển để giải cứu một bé trai bị cuốn ra xa bờ.

Sự việc xảy ra tại bãi biển Seabright State Beach, gần khu vui chơi Santa Cruz Beach Boardwalk, trong bối cảnh những đợt sóng lớn liên tiếp đổ vào bờ, khiến lực lượng chức năng phải thực hiện ít nhất 25 vụ cứu hộ trên khắp hạt Santa Cruz trong cùng ngày.

Đoạn video do nhân chứng Scott Vander Dussen ghi lại cho thấy nhân viên cứu hộ chạy thẳng xuống biển ngay khi phát hiện bé trai gặp nạn.

"Tôi thấy nhân viên cứu hộ lao thẳng xuống nước. Anh ấy lặn xuống mà không chút do dự, gạt nỗi sợ sang một bên", Vander Dussen kể lại.

Hình ảnh trong video cho thấy người cứu hộ phải vật lộn với những con sóng mạnh trong lúc cố đưa bé trai trở lại bờ an toàn.

Clip: FOX

Theo Vander Dussen, điều kiện trên biển thay đổi rất nhanh. Ông cho rằng khi bé trai xuống nước, tình hình có thể vẫn chưa quá nguy hiểm, nhưng những con sóng bất ngờ mạnh lên khiến em bị áp đảo và cuốn ra xa.

"Tôi nghĩ cậu bé đã ở dưới nước từ trước. Có lẽ em không lường trước được điều này. Mọi thứ thay đổi quá nhanh và em đã bị sóng cuốn đi", ông nói.

Trong lúc vụ việc diễn ra, một số người có mặt trên bãi biển cũng cố gắng lao xuống hỗ trợ nhưng nhanh chóng bị sóng đánh mạnh.

Bryan Kine, giám sát viên lực lượng cứu hộ thuộc Công viên bang Santa Cruz, cho biết tinh thần sẵn sàng giúp đỡ của người dân rất đáng trân trọng, nhưng điều đó đôi khi lại khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn.

"Chúng tôi rất cảm kích khi mọi người muốn giúp, nhưng nhiều trường hợp điều đó lại dẫn đến nhiều rủi ro hơn", ông nói.

Theo Kine, sóng biển thời điểm này đặc biệt mạnh, gây khó khăn ngay cả với những nhân viên cứu hộ giàu kinh nghiệm.

"Sóng hiện tại thực sự rất dữ. Ngay cả với chúng tôi, việc di chuyển trong vùng nước chỉ sâu từ đầu gối đến ngang hông cũng rất khó khăn vì lượng nước di chuyển quá lớn", ông cho biết.

Vander Dussen đặc biệt ấn tượng với cách nhân viên cứu hộ giữ chặt bé trai để không bị những con sóng tiếp theo kéo trở lại biển.

"Anh ấy giữ cậu bé bằng một lực cực kỳ chắc chắn, không để em bị sóng cuốn ngược trở ra ngoài", ông kể.

Đây là một trong ít nhất 25 vụ cứu hộ được ghi nhận tại hạt Santa Cruz trong ngày khi những đợt sóng lớn liên tục đánh vào bờ biển. Ở vụ việc này, một nhân viên cứu hộ thứ hai cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ, giúp đưa bé trai vào bờ an toàn.

"Họ đều cố gắng giúp đỡ, nhưng cuối cùng một nhân viên cứu hộ khác đã hỗ trợ kịp thời. Hai người họ đã thực hiện gần như toàn bộ công việc cứu nạn", Vander Dussen nói.

May mắn, tất cả những người liên quan đều trở về bờ an toàn.

Theo nhân chứng, nếu không có phản ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp của lực lượng cứu hộ, vụ việc có thể đã kết thúc theo cách hoàn toàn khác.

"Nếu hôm đó không có các nhân viên cứu hộ, cái kết chắc chắn sẽ khác. Cậu bé khi ấy thực sự rất cần được giúp đỡ và hai người họ đã làm đúng những gì cần phải làm", ông nói.

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Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

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