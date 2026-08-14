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Đang đi dạo, người dân thấy cảnh tượng "nổi da gà" trên trời

| | Tài chính quốc tế

Đang đi dạo giữa ban ngày, người dân ở Trung Quốc bất ngờ bắt gặp cảnh tượng bất thường khiến nhiều người "nổi da gà", lập tức lấy điện thoại ghi lại.

Một nữ du khách đã trải qua phen hú vía khi hệ thống zipline bất ngờ dừng lại giữa chừng, khiến cô treo lơ lửng ở độ cao khoảng 46 m phía trên sông Hoàng Hà, Trung Quốc.

Sự việc xảy ra vào ngày 7/8 tại khu thắng cảnh Sa Pha Đầu (Shapotou), thành phố Trung Vệ. Thời điểm đó, nữ du khách đang tham gia trải nghiệm Fei Huang Teng Da, tuyến zipline một dây đưa du khách vượt qua sông Hoàng Hà.

Đang đi dạo, người dân thấy cảnh tượng "nổi da gà" trên trời - Ảnh 1.

Đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy người phụ nữ bị treo giữa không trung, phía dưới là dòng sông rộng. Những chiếc dù nhỏ được thiết kế để giảm tốc độ di chuyển của người chơi liên tục rung lắc trong gió.

Khi hệ thống đột ngột dừng lại, nữ du khách liên tục đạp chân, quẫy mạnh trong hoảng loạn. Hình ảnh cô chới với giữa khoảng không ở độ cao lớn khiến những người chứng kiến không khỏi lo lắng.

Theo Công ty TNHH Giải trí Cáp treo Sa Pha Đầu Ninh Hạ, Trung Quốc, sự cố xảy ra vào khoảng 15h52. Nguyên nhân được xác định là gió bất ngờ đổi hướng, khiến tốc độ của zipline giảm mạnh rồi dừng hẳn.

Nữ du khách được cho là mắc kẹt trong khoảng một phút trước khi nhân viên vận hành can thiệp. Các nhân viên đã điều chỉnh dây cáp thép, đồng thời hướng dẫn cô thay đổi tư thế ngồi để hỗ trợ hệ thống tiếp tục vận hành.

Không lâu sau đó, zipline bắt đầu di chuyển trở lại và đưa nữ du khách an toàn đến điểm cuối. Nhân viên vận hành sau đó trấn an, giải thích nguyên nhân sự cố và gửi lời xin lỗi vì trải nghiệm đáng sợ mà cô vừa trải qua.

Đơn vị vận hành cho biết nữ du khách đã chấp nhận lời giải thích về việc hệ thống dừng đột ngột do thay đổi hướng gió. Sau sự cố, công ty cam kết điều chỉnh phương án vận hành dựa trên điều kiện thời tiết theo thời gian thực, đồng thời tăng cường đào tạo nhân viên về kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp.

Trước đó, khu thắng cảnh Sa Pha Đầu từng cảnh báo hoạt động zipline có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có trọng lượng du khách và điều kiện thời tiết. Những yếu tố này có thể khiến hệ thống tạm thời giảm tốc hoặc dừng trong quá trình trải nghiệm.

Đang đi dạo, người dân thấy cảnh tượng "nổi da gà" trên trời - Ảnh 2.

Video về sự cố nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người thừa nhận chỉ nhìn hình ảnh nữ du khách treo lơ lửng giữa không trung cũng đủ cảm thấy lạnh người.

Một số ý kiến cho rằng một phút mắc kẹt ở độ cao như vậy có thể dài như vô tận đối với người đang trải qua sự cố. Không ít người cũng đặt câu hỏi liệu các khu vui chơi có cần kiểm tra và đánh giá kỹ hơn điều kiện thời tiết cũng như khả năng tham gia của du khách trước khi vận hành các trò chơi mạo hiểm.

Một số ý kiến khác cho rằng những cảnh báo liên quan đến nguy cơ zipline giảm tốc hoặc dừng do gió, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vận hành, cần được thông tin rõ ràng cho khách trước khi họ tham gia.

May mắn, sự cố không gây thương tích cho nữ du khách. Tuy nhiên, khoảnh khắc cô chới với giữa không trung ở độ cao hàng chục mét cũng cho thấy những trải nghiệm mạo hiểm như zipline luôn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt khi điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột.

Vụ việc đồng thời đặt ra yêu cầu về việc theo dõi thời tiết theo thời gian thực, kiểm soát điều kiện vận hành và chuẩn bị phương án ứng phó, cứu hộ phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho du khách.

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Theo Trúc Chi

Người đưa tin

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