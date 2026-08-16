Philippines lo ngại có thể mất dự án công nghệ của Mỹ về tay Việt Nam

Philippines lo dự án về tay Việt Nam, Malaysia và Indonesia

Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez chia sẻ với báo giới rằng mối quan hệ bền chặt giữa Philippines và Mỹ đã góp phần quan trọng giúp nước này được chọn làm địa điểm đặt Pax Silica, một "trung tâm công nghệ cao" được xem là cửa ngõ toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và khoáng sản thiết yếu nhưng lưu ý các đối thủ trong khu vực cũng đang nỗ lực thu hút đầu tư vào chuỗi cung ứng liên kết với Mỹ và một số quốc gia có thể có lợi thế tốt hơn để triển khai dự án.

Ông cho biết một số nước đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đăng cai trung tâm này, đặc biệt là Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

"Chúng ta không phải là lựa chọn duy nhất", ông nói.

"Nếu vì lý do nào đó mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội, tôi cho rằng các nước châu Á khác sẽ tiếp nhận dự án này", ông Romualdez chia sẻ với các phóng viên.

Tính đến thời điểm hiện tại, Philippines và Singapore là hai quốc gia Đông Nam Á tham gia vào sáng kiến ​​Pax Silica.

Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez. Ảnh: INQUIRER.

Đa dạng hóa chuỗi cung ứng

Philippines đã chính thức tham gia sáng kiến ​​Pax Silica vào tháng Tư.

Chính phủ nước này đã đề xuất xây dựng một trung tâm công nghiệp rộng 1.619 héc-ta tại New Clark City, nơi sẽ quy tụ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở sản xuất bán dẫn tiên tiến, nhà máy chế biến khoáng sản thiết yếu và các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo công nghệ cao.

Dự án nhằm mục đích hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Mỹ và toàn cầu trong lĩnh vực AI cũng như các công nghệ tiên tiến khác.

Mặc dù các chi tiết của dự án vẫn đang được thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Frederick Go trước đó cho biết việc tham gia sáng kiến ​​này giúp Philippines đảm bảo rằng nguồn tài nguyên khoáng sản và vị trí chiến lược của đất nước không chỉ đơn thuần hỗ trợ các ngành công nghiệp toàn cầu từ bên lề, mà còn được khai thác tích cực để xây dựng các ngành công nghiệp của tương lai.

Trong một buổi họp báo vào tháng Bảy, ông Joshua Bingcang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cơ quan Chuyển đổi và Phát triển Căn cứ (BCDA), dự báo rằng Pax Silica có thể mang lại tổng doanh thu lên tới 180 tỷ peso mỗi năm và tạo ra gần 200.000 việc làm cho người dân Philippines nếu dự án đi vào hoạt động toàn diện sau một thập kỷ.

Ông cũng cho biết hơn 50 công ty đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đặt cơ sở tại trung tâm này. "Nhiều quốc gia muốn tham gia sáng kiến ​​này vì nó tập hợp nguồn lực, nhân tài và lợi thế cạnh tranh của các nước thành viên để xây dựng các ngành công nghiệp này," ông Bingcang cho biết.

"Philippines có nhiều đóng góp tiềm năng nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và lực lượng lao động địa phương có tay nghề cao," ông nói thêm.

Vào tháng 4, Washington đã công bố kế hoạch xây dựng một "trung tâm thúc đẩy đầu tư chuyên sâu về AI" thuộc sáng kiến ​​này tại New Clark City, gần Capas, tỉnh Tarlac, cách Manila khoảng 100km về phía bắc.

Theo ông Joshua Bingcang – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cơ quan Chuyển đổi và Phát triển Căn cứ (BCDA) thuộc nhà nước, Philippines đang đặt mục tiêu hoàn tất thỏa thuận khung với Mỹ vào tháng 11.